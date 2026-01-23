Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana
Financial Intelligence, 23 ianuarie 2026 20:40
O instanță elvețiană a decis, vineri, eliberarea pe cauțiune a unuia dintre proprietarii barului elvețian din Crans Montana, […] The post Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
20:40
Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana # Financial Intelligence
O instanță elvețiană a decis, vineri, eliberarea pe cauțiune a unuia dintre proprietarii barului elvețian din Crans Montana, […] The post Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Raportul Macro Risks al CPAG: Deficitele gemene, condițiile de finanțare și dinamica inflației rămân teme centrale pentru perspectiva macroeconomică # Financial Intelligence
Deficitele gemene rămân o caracteristică structurală relevantă: un deficit bugetar ridicat, concomitent cu un deficit extern ridicat (importuri […] The post Raportul Macro Risks al CPAG: Deficitele gemene, condițiile de finanțare și dinamica inflației rămân teme centrale pentru perspectiva macroeconomică appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
19:50
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment # Financial Intelligence
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield […] The post Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție # Financial Intelligence
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție, anunţă Nuclearelectrica. Solicitarea de […] The post Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Explozie în Rahova/ Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică de la bloc # Financial Intelligence
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat vineri că a extins urmărirea penală în dosarul […] The post Explozie în Rahova/ Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică de la bloc appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Consiliul pentru Pace al lui Trump: Cancelarul german şi şefa guvernului italian susţin un format modificat # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că ar fi gata să se alăture iniţiativei Consiliului pentru Pace […] The post Consiliul pentru Pace al lui Trump: Cancelarul german şi şefa guvernului italian susţin un format modificat appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:30
Bogdan Ivan: Discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump; Miza reală la Forumul Economic Mondial de la Davos – a crea oportunități concrete pentru țara ta # Financial Intelligence
Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de […] The post Bogdan Ivan: Discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump; Miza reală la Forumul Economic Mondial de la Davos – a crea oportunități concrete pentru țara ta appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Acționarii existenți ai BVB pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie # Financial Intelligence
Acționarii existenți ai Bursei de Valori București pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – […] The post Acționarii existenți ai BVB pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României # Financial Intelligence
Ce poate face România în această lume bulversată și în rapidă schimbare, în care deja e sigur că […] The post Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă de Guvern pentru modificarea şi completarea […] The post Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi # Financial Intelligence
Echipele de înalt nivel din cele trei țări au aterizat vineri la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Trump […] The post Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor # Financial Intelligence
Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să […] The post Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
16:20
Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian # Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a apreciat vineri că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost […] The post Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu se teme de o […] The post Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale; într-o săptămână-două vom lua o decizie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale din luna aprilie, […] The post Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale; într-o săptămână-două vom lua o decizie appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe. Trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la Radio România Actualități, că „anul acesta nu vor mai crește taxe și […] The post Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe. Trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani” appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Bolojan: Tinţa este să angajăm răspunderea Guvernului în Parlament pe reforma administraţiei înainte de 1 februarie # Financial Intelligence
Guvernul vrea să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile […] The post Bolojan: Tinţa este să angajăm răspunderea Guvernului în Parlament pe reforma administraţiei înainte de 1 februarie appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Sondaj INSCOP: 7 din 10 români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită # Financial Intelligence
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP […] The post Sondaj INSCOP: 7 din 10 români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Bolojan vrea eliminarea facilităților pentru vehiculele hibride: „O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că sistemul de impozitare a autovehiculelor din România trebuie să fie regândit astfel […] The post Bolojan vrea eliminarea facilităților pentru vehiculele hibride: „O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
14:30
Buzoianu: SUMAL a fost actualizată pentru a opri metoda furtului de lemn la care apelau unii transportatori # Financial Intelligence
Aplicaţia SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) a fost actualizată, astfel încât încărcarea pe server a avizelor […] The post Buzoianu: SUMAL a fost actualizată pentru a opri metoda furtului de lemn la care apelau unii transportatori appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor şi echipamentelor locuinţele noi (proiect) # Financial Intelligence
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe potenţialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele şi echipamentele care […] The post Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor şi echipamentelor locuinţele noi (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC # Financial Intelligence
PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin […] The post PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Trump pune pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie de pe mână # Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, a pus pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie vizibilă pe mâna […] The post Trump pune pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie de pe mână appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
12:50
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, “a depăşit limita” la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, într-o postare […] The post Orban îl acuză pe Zelenski că “a depăşit limita” la Davos appeared first on Financial Intelligence.
12:50
China se oferă ca “ancoră de stabilitate” într-un context de fragmentare la nivel global şi tensiuni geopolitice în creştere # Financial Intelligence
China s-a oferit vineri să fie o “ancoră de stabilitate” într-un context internaţional marcat de o fragmentare tot […] The post China se oferă ca “ancoră de stabilitate” într-un context de fragmentare la nivel global şi tensiuni geopolitice în creştere appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Nicuşor Dan: Relaţia transatlantică – de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană # Financial Intelligence
Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea […] The post Nicuşor Dan: Relaţia transatlantică – de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană appeared first on Financial Intelligence.
12:30
300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene (raport) # Financial Intelligence
Fragmentarea piețelor de capital europene afectează formarea capitalului, lichiditatea și eficiența (Citi) Europa are șansa de a se […] The post 300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene (raport) appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton, amendat de Consiliul Concurenței, cu aproape un milion de euro # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, […] The post Producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton, amendat de Consiliul Concurenței, cu aproape un milion de euro appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global # Financial Intelligence
China şi Brazilia ar trebui să apere interesele comune ale Sudului Global şi să menţină împreună rolul central […] The post Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Val de indignare în Regatul Unit după declaraţiile lui Donald Trump despre NATO şi Afganistan # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice […] The post Val de indignare în Regatul Unit după declaraţiile lui Donald Trump despre NATO şi Afganistan appeared first on Financial Intelligence.
10:50
TikTok a anunţat crearea unei societăţi mixte în SUA pentru a evita o interdicţie # Financial Intelligence
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi […] The post TikTok a anunţat crearea unei societăţi mixte în SUA pentru a evita o interdicţie appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Interviu Cosmin Ghiţă: “Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare” # Financial Intelligence
“Energia nucleară reprezintă un pilon central al Parteneriatului Strategic România-SUA și apreciem că relația cu SUA rămâne una […] The post Interviu Cosmin Ghiţă: “Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare” appeared first on Financial Intelligence.
09:50
CNN: Ministrul Țoiu dă de pământ cu Trump, spunând că NATO a răspuns apelului său; Liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” # Financial Intelligence
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump […] The post CNN: Ministrul Țoiu dă de pământ cu Trump, spunând că NATO a răspuns apelului său; Liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF # Financial Intelligence
“Pilonul II reprezintă astăzi unul dintre principalii furnizori de capital pe termen lung ai economiei românești” “Riscurile sistemice […] The post Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) # Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic E un semn bun […] The post Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
07:30
Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României # Financial Intelligence
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, […] The post Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Nicuşor Dan: Nu e vorba să ne ducem la Davos să ne vadă lumea pe acolo; întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că nu a mers la Davos deoarece a înţeles din votul românilor […] The post Nicuşor Dan: Nu e vorba să ne ducem la Davos să ne vadă lumea pe acolo; întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Coaliţia stă “ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a […] The post Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să […] The post Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni appeared first on Financial Intelligence.
07:00
UE dorește reluarea negocierilor comerciale cu SUA, dar avertizează că se va apăra dacă va fi amenințată din nou; Ursula von der Leyen: „Am avut succes fiind fermi”; Macron: “Gata să folosim instrumentele de care dispunem, dacă vom fi ținta unor amenințări” # Financial Intelligence
Liderii UE – ușurați de retragerea amenințărilor lui Trump cu privire la Groenlanda Persistă îngrijorările cu privire la […] The post UE dorește reluarea negocierilor comerciale cu SUA, dar avertizează că se va apăra dacă va fi amenințată din nou; Ursula von der Leyen: „Am avut succes fiind fermi”; Macron: “Gata să folosim instrumentele de care dispunem, dacă vom fi ținta unor amenințări” appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Consilierul Kremlinului subliniază caracterul „extrem de substanțial” al întâlnirii lui Putin cu emisarii SUA; “Nu se poate aștepta o soluție pe termen lung dacă problema teritorială nu este rezolvată pe baza formulei convenite la Anchorage” # Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și omul de afaceri Jared […] The post Consilierul Kremlinului subliniază caracterul „extrem de substanțial” al întâlnirii lui Putin cu emisarii SUA; “Nu se poate aștepta o soluție pe termen lung dacă problema teritorială nu este rezolvată pe baza formulei convenite la Anchorage” appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Canada “nu există datorită Statelor Unite”, a declarat joi premierul canadian Mark Carney ca răspuns la atacurile preşedintelui […] The post Canada “nu există datorită Statelor Unite”, îi răspunde Carney lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trump îi retrage invitaţia adresată lui Carney de a se alătura “Consiliului pentru Pace” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a […] The post Trump îi retrage invitaţia adresată lui Carney de a se alătura “Consiliului pentru Pace” appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Kremlinul anunţă o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite, cu reprezentanţi ucraineni şi americani # Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi […] The post Kremlinul anunţă o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite, cu reprezentanţi ucraineni şi americani appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Ursula von der Leyen: Mai mulţi lideri doresc aplicarea rapidă a acordului Mercosur # Financial Intelligence
Mai mulţi lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare “cât mai curând […] The post Ursula von der Leyen: Mai mulţi lideri doresc aplicarea rapidă a acordului Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
06:40
UE are “îndoieli serioase” cu privire la “Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Trump # Financial Intelligence
Uniunea Europeană are “îndoieli serioase” cu privire la “Consiliul pentru Pace” lansat de Donald Trump, în special în […] The post UE are “îndoieli serioase” cu privire la “Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Trump appeared first on Financial Intelligence.
22 ianuarie 2026
21:00
Donald Trump dă în judecată JPMorgan și pe Jamie Dimon, cerând 5 miliarde de dolari, pentru calomnie comercială # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a dat în judecată JPMorgan Chase & Co. și pe directorul său executiv, Jamie […] The post Donald Trump dă în judecată JPMorgan și pe Jamie Dimon, cerând 5 miliarde de dolari, pentru calomnie comercială appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
20:40
Premier Energy a finalizat achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola # Financial Intelligence
Premier Energy PLC a anunțat finalizarea tranzacției privind achiziția a 51% și controlul asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT […] The post Premier Energy a finalizat achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola appeared first on Financial Intelligence.
20:40
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro # Financial Intelligence
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro, potrivit unui raport transmis Bursei […] The post THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Nicuşor Dan, despre invitaţia lui Trump în Consiliul Păcii: Subiectul este în continuare în analiză # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Bruxelles, că nu a fost luată încă o decizie privind […] The post Nicuşor Dan, despre invitaţia lui Trump în Consiliul Păcii: Subiectul este în continuare în analiză appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.