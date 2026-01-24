Nicușor Dan, prezent la Iași și Focșani de Ziua Unirii
Cotidianul de Hunedoara, 24 ianuarie 2026 07:50
Hora Unirii se joacă la Focșani și Iași doar sub privirea lui Nicușor Dan. Șeful statului va merge singur pentru a onora tradiția, în timp ce liderii coaliției de guvernare lipsesc de la evenimentele din capitala Moldovei. The post Nicușor Dan, prezent la Iași și Focșani de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
08:10
Nouă guverne europene semnează la Hamburg un pact pentru 300 GW de energie eoliană, ignorând atacurile lui Donald Trump de la Davos. The post Europa: Sâc-sâc, Trump! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
07:50
Hora Unirii se joacă la Focșani și Iași doar sub privirea lui Nicușor Dan. Șeful statului va merge singur pentru a onora tradiția, în timp ce liderii coaliției de guvernare lipsesc de la evenimentele din capitala Moldovei. The post Nicușor Dan, prezent la Iași și Focșani de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:10
Ți se pare că lucrurile merg anapoda în România de azi? Aruncă o privire spre 1859 fiindcă de acolo a început totul. Restul e doar istorie care se repetă. The post Mica Unire, o șmecherie istorică appeared first on Cotidianul RO.
05:50
”Mica Unire” a fost actul de voinţă politică al celor două principate româneşti, Moldova şi Ţara Românească. După Cuza, țara noastra a început să poarte denumirea de România. The post 24 ianuarie 1859, momentul care a unit o națiune appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:30
După o carieră politică zbuciumată, un fost senator a ales drumul preoției # Cotidianul de Hunedoara
Un fost senator de Suceava, anchetat de DNA, a renunțat la politică și a fost hirotonit preot la o mănăstire din Bucovina. The post După o carieră politică zbuciumată, un fost senator a ales drumul preoției appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Negociatorii ucraineni, americani și ruși, prima dată la aceeași masă de la începutul războiului. Putin ar încerca o manevră # Cotidianul de Hunedoara
La Abu Dhabi se desfășoară, începând de vineri după-amiază, prima negociere de pace cunoscută oficial, care ar trebui să aducă un numitor comun în războiul din Ucraina. Totuși, există semnale că Moscova apelează la un tertip să tergiverseze tratativele. The post Negociatorii ucraineni, americani și ruși, prima dată la aceeași masă de la începutul războiului. Putin ar încerca o manevră appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Așa cum, Volodimir Zelenski spune despre Europa că este un ”frumos caleidoscop fragmentat”, și imaginea sa este frumos compusă din fragmentele care dau bine The post Unde are și unde nu are dreptate Zelenski când critică Europa appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Conform premierului Ilie Bolojan, România va decide aderarea la Consiliul pentru Pace după consultări cu statele europene, iar taxa de un miliard de dolari va fi acceptată doar dacă există un interes național clar. The post Ar plăti Bolojan un miliard de dolari pentru Consiliul lui Trump? appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Nu cresc taxele pe proprietate în 2027, dar le calculăm cu un soft special, anunță Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan susține că taxele pe proprietate în 2027 nu ar trebui să crească, însă vor fi calculate cu ajutorul unui soft special. The post Nu cresc taxele pe proprietate în 2027, dar le calculăm cu un soft special, anunță Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:10
Amenzi de aproape şase milioane de lei, peste 1.700 de operatori economici verificați # Cotidianul de Hunedoara
În urma neregulilor găsite, au fost date 1.079 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,75 milioane de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste un milion de lei. The post Amenzi de aproape şase milioane de lei, peste 1.700 de operatori economici verificați appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Sute de români prinși că muncesc la negru! Curg amenzile de la Inspecția Muncii # Cotidianul de Hunedoara
Peste 2.200 de controale au fost realizate de Inspecția Muncii în 2026, cu 1.459 de sancțiuni aplicate și 130 de angajați depistați fără contract de muncă. The post Sute de români prinși că muncesc la negru! Curg amenzile de la Inspecția Muncii appeared first on Cotidianul RO.
19:10
„Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile”. The post Scandal monstru pe Facebook. Ciucu și Băluță nu au ieșit din campanie appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște # Cotidianul de Hunedoara
Leoni anunță concedieri la Arad, Beiuș și Marghita, oferind pachete compensatorii și sprijin pentru reintegrarea în muncă, pe fondul unui context economic dificil în vestul țării. The post Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Austeritatea lui Bolojan are zilele numărate chiar de premier. Când revenim la normal? # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță că în 2026 se vor încheia măsurile de corectare a deficitului, fără creșteri suplimentare de taxe, iar Guvernul își va asuma răspunderea pentru al treilea pachet fiscal până la 1 februarie. The post Austeritatea lui Bolojan are zilele numărate chiar de premier. Când revenim la normal? appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla. Un copil a căzut în râul Someș # Cotidianul de Hunedoara
Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla! Un copil a căzut în râul Someș, iar echipele ISU Cluj, poliția și scafandrii luptă contra cronometru pentru a-l găsi. The post Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla. Un copil a căzut în râul Someș appeared first on Cotidianul RO.
17:00
În ianuarie anul trecut, Muzeul Drents din Assen a fost scena furtului obiectelor de patrimoniu româneşti, printre care şi celebrul Coif de aur de la Coţofeneşti. The post Întreaga colecţie de argintărie a unui muzeu olandez a fost furată appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Un steag românesc de 100 de metri a fost purtat pe străzile Târgoviștei și arborat pe Turnul Chindiei, la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. The post Steag de 100 m în cinstea Unirii Principatelor Române VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Marcel Ciolacu îl acuzase pe Ilie Bolojan că minte în ceea ce privește deficitul bugetar. Imediat după a intrat în joc și Ludovic Orban, care i-a transmis lui Marcel Ciolacu că ar trebui să își pună cenușă în cap și să tacă mâlc „pentru dezastrul economic și bugetar din ultimii trei ani”. Mai mult, fostul […] The post Marcel Ciolacu îl mitraliază pe Ludovic Orban: „Un șomer politic” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
În localitatea Cenei, părinții se tem să își mai trimită copiii la școală, unul dintre cei acuzați de crimă are doar 13 ani, e liber și poate merge și la școală. The post Dan Negru: La noi, loazele sunt protejate appeared first on Cotidianul RO.
16:20
„Agenţii ICE au patrulat în cartierele noastre, au înconjurat şcolile noastre, au urmărit autobuzele noastre, au intrat de mai multe ori în parcările noastre şi ne-au luat copiii.” The post Un copil de cinci ani, arestat de poliția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ministerul Educației propune ca anul școlar 2026–2027 să înceapă pe 7 septembrie și introduce două intervale pentru vacanța stabilită la nivel de județ. The post Structura anului școlar 2026-2027, pusă în consultare publică appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Zece membri ai Guvernului Cioloș au intrat în politică după sfârșitul perioadei tehnocrate. The post Tehnocrații lui Cioloș care s-au agățat de funcții în politica mare appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Guvernul Lecornu supraviețuiește celor două moțiuni de cenzură inițiate de extrema stângă și extrema dreaptă după asumarea unei părți din bugetul pe 2026. The post Guvernul Franței supraviețuiește celor două moțiuni de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Gabriela Ruse a încercat un joc agresiv, dar adversara sa a rezistat și s-a impus, în cele din urmă. The post Gabriela Ruse a fost eliminată de la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
16:00
EXCLUSIV „O glumă șovină de prost gust”. Prima reacție din UDMR după postarea Lidiei Vadim Tudor # Cotidianul de Hunedoara
„Se vede că doamna nu s-a îndepărtat de la convingerile șovine ale tatălui său”. The post EXCLUSIV „O glumă șovină de prost gust”. Prima reacție din UDMR după postarea Lidiei Vadim Tudor appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Dorin Cioabă vrea ca „națiunea romă” să facă parte din consiliul lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Totodată, autointitulatul rege al romilor își dorește o întrevedere cu președintele american pentru a discuta despre nevoile comunității rome din SUA. The post Dorin Cioabă vrea ca „națiunea romă” să facă parte din consiliul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ocazie rară: Vizitatorii urcă pe schelă să vadă această pictura a lui Leonardo # Cotidianul de Hunedoara
Începând cu 21 ianuarie, Sala XXI a Pinacotecii castelului va fi redeschisă publicului, complet renovată şi dedicată „Leonardeschi”. The post Ocazie rară: Vizitatorii urcă pe schelă să vadă această pictura a lui Leonardo appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Renunțarea la fumat: ce se schimbă în corp în primele săptămâni și cum îți susții recuperarea # Cotidianul de Hunedoara
Iată ce trebuie să știi despre ce te așteaptă când te lași de fumat și cum să gestionezi sevrajul, pentru a-ți recupera viața sănătoasă în cel mai scurt timp. The post Renunțarea la fumat: ce se schimbă în corp în primele săptămâni și cum îți susții recuperarea appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Valoarea estimată pentru cei 12,7 km este de 1,55 miliarde lei, fără TVA. The post Întregul Drum Expres Suceava-Siret a intrat în licitație appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Susținătorul lui Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă cu furci și topoare după anularea Alegerilor Prezidențiale din 2024. Influencerului rebel îi este interzis să fie ales în orice fel de funcție publică pentru următorii doi ani. The post Un „georgist”, amendat pentru furci și topoare appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale faţă de o persoană juridică şi faţă de o persoană fizică în dosar, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. The post Explozia din Rahova, procurorii au extins urmărirea penală appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Nu e o problemă legată de persoana premierului. Chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine este el, problemele acestea rămân”. The post Ilie Bolojan nu se teme că va fi debarcat din Guvern sau PNL appeared first on Cotidianul RO.
14:30
SUA au tăiat finanțarea către OMS și au retras tot personalul american din sediile internaționale. Washingtonul refuză plata datoriilor de 260 milioane de dolari. The post SUA seacă izvorul de bani. OMS, pe chituci appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Tânără din Iași obligă un dezvoltator imobiliar să plătească dublul avansului pentru întârzierea livrării apartamentului. Tribunalul confirmă drepturile consumatorilor în fața întârzierilor și neîndeplinirii contractuale. The post O tânără a învins un dezvoltator imobiliar în instanță appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Experimentul picăturii de smoală bate recordul. Are 100 de ani și nu s-a terminat # Cotidianul de Hunedoara
Smoala poate fi spartă cu ciocanul, este solidă la temperatura camerei, totusi vorbim de un lichid, adevărat, foarte vâscos. The post Experimentul picăturii de smoală bate recordul. Are 100 de ani și nu s-a terminat appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Un om politic trebuie să fie responsabil și să se asigure că mesajul se înțelege în conformitate cu prevederile statutare”, a transmis într-un interviu pentru HotNews Marius Lulea. The post Cuțit în spatele lui Simion după ce a tăiat tortul „Groenlanda” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Portarul naționalei Franței are în palmares titluri în trei țări și trofee în Liga Campionilor. The post Transfer de top la Rapid. Laura Glauser vine în Giulești din vară appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Tendințele anului 2026 în consumul de vin: spumante, soiuri locale și „mindful drinking” # Cotidianul de Hunedoara
O analiză profundă asupra modului în care românii se raportează la vin în 2026. Experții Unvinpezi.ro despre identitate, poveste și redescoperirea valorilor. The post Tendințele anului 2026 în consumul de vin: spumante, soiuri locale și „mindful drinking” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Florian Coldea vrea să scape de sechestrul din dosarul de trafic de influență. Demers la ÎCCJ # Cotidianul de Hunedoara
Sechestrul a fost menținut de Curtea de Apel București pe 9 decembrie 2025. The post Florian Coldea vrea să scape de sechestrul din dosarul de trafic de influență. Demers la ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
13:30
„Oare ei ce argumente raționale și pragmatice au, în afară de ordinele primite de USR de la Bruxelles și Paris?”, a adăugat Victor Ponta. The post Ponta o critică pe Oana Țoiu după intervenția de la CNN appeared first on Cotidianul RO.
13:10
24 de milioane de euro. Miza bugetarilor de lux care contestă tăierile de la ASF, ANRE și ANCOM # Cotidianul de Hunedoara
Contractele colective de muncă pare că îi fac pe angajații celor trei instituții „blindați”. Un cuvânt folosit de premier când a descris statutul directorilor din companiile de stat și care s-ar potrivi bine ca să descrie și situația de față. The post 24 de milioane de euro. Miza bugetarilor de lux care contestă tăierile de la ASF, ANRE și ANCOM appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Jelena Djokovic a reacționat printr-o postare pe Instagram. Soția marelui campion sârb consideră că arbitrul ar fi trebuit să intervină. The post Jelena Djokovic îi ia apărarea Soranei Cîrstea: A fost lipsă de respect appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ziua Internaţională a Scrisului de Mână. Primul regulament al muzeului, scris chiar de Antipa # Cotidianul de Hunedoara
Primul regulament al Muzeului de Istorie Naturală din Bucureşti a fost scris în 1908 și este prezentat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa". The post Ziua Internaţională a Scrisului de Mână. Primul regulament al muzeului, scris chiar de Antipa appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fostul primar al comunei Roșiori, Neculai Soceanu a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit vineri dimineață în casa sa din Brăila. Cauza probabilă a focului a fost un coș de fum deteriorat, iar bărbatul locuia singur. Soceanu a condus localitatea timp de cinci mandate pentru PSD. The post Un fost primar a ars de viu în casă cuprinsă de flăcări appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Culise din dosarul fostei contabile MAE: „Nu mai vorbea cu nimeni”. Ce avere are femeia # Cotidianul de Hunedoara
„Era o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală”. The post Culise din dosarul fostei contabile MAE: „Nu mai vorbea cu nimeni”. Ce avere are femeia appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Deputata AUR a postat o imagine, despre care a spus că reprezintă tortul preferat al tatălui său. Tortul pe care îl taie Lidia Vadim Tudor este îmbrăcat în steagul Ungariei, iar în fundal se vede o poză cu Viktor Orban care lăcrimează. The post Fiica lui Vadim, pe urmele liderului Simion appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Șanse avem și e păcat de tot ce am realizat până acum, însă din toată experiența de până acum încep să nu mai cred, pentru că totul depinde de politic. The post Sunt militar rănit, în operațiunea din Afganistan, și am intrat în comă appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte. FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt doar teoretice pentru echipa lui Charalambous. The post Adio, Europa League. FCSB a fost umilită la Zagreb și e ca și eliminată appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Un start-up american vrea să deschidă primul hotel pe Lună pentru turiști bogați începând cu anul 2032. The post VIDEO Cum va arăta primul hotel de pe Lună appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Un rinichi artificial portabil, testat la domiciliu de pacienţi cu insuficienţă renală severă # Cotidianul de Hunedoara
Rinichiul artificial portabil este considerat o etapă intermediară spre inovaţii viitoare. Cercetările vizează, pe termen lung, soluţii care să permită dializa fără aparate voluminoase sau ace. The post Un rinichi artificial portabil, testat la domiciliu de pacienţi cu insuficienţă renală severă appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.