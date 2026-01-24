Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Unirii

12:10

Hotelul Concordia se află în reabilitare de aproape șase ani. Deși acum arată bine, intrarea este blocată de un gard de tablă pe care scrie mare doar numărul firmei care se ocupă de paza locului.