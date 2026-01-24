Gelu Duminică, după crima din judeţul Timiş: „În spatele faptelor, poveşti de viaţă care încep cu multe lipsuri şi frustrare”

Sociologul Gelu Duminică afirmă că, în spatele faptelor celor trei adolescenţi care au ucis un altul în judeţul Timiş, ”stau poveşti de viaţă care încep cu multe lipsuri şi frustrare” - lipsa de acompaniere din partea părinţilor, lipsa unui mediu unde copilul să fie echilibrat emotional, lipsa unor instituţii solide, lipsa de sprijin, lipsa de modele, lipsa de speranţă. Situaţia, crede specialistul, nu a apărut ”în vid” şi nu este doar despre ce s-a întâmplat, ci despre tot ce nu am făcut cu toţii la timpul potrivit.

