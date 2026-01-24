Uluitor! Raul Opruț nu ar fi trebuit să marcheze la Sibiu, însă a făcut-o de două ori
Gazeta Sporturilor, 24 ianuarie 2026 12:20
Raul Opruț, 28 de ani, a fost eroul lui Dinamo în meciul de la Sibiu, câștigat de „câini” grație „doppiettei” sale, scor 2-1. Acesta i-a răpus pe cei de la Hermannstadt într-un mod rar întâlnit la nivel intern: două goluri marcate după devieri din faze fixe: șuturi cu piciorul stâng, de la marginea careului, în minutele 71 și 80. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
12:40
S-a ținut de promisiune » Stan Wawrinka și-a luat rămas bun de la Melbourne într-un mod inedit # Gazeta Sporturilor
Stan Wawrinka (40 de ani, #139 ATP) a fost eliminat în turul trei de la Australian Open, după ce a pierdut în fața lui Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), scor 6-7(5-7), 6-2, 4-6, 4-6 în ultimul său meci de la Melbourne.La finalul partidei, elvețianul și-a luat rămas bun de la publicul australian cu un moment amuzant, savurând o bere chiar pe terenul de tenis.VIDEO. ...
Acum 30 minute
12:30
Providențial în anul ultimului titlu pentru Dinamo, Claudiu Niculescu a evidențiat un detaliu: „Poate asta i-ar mai trebui”. Pe cine vede favorită la titlu # Gazeta Sporturilor
Fostul golgeter al „câinilor”, Claudiu Niculescu, 49 de ani, în prezent antrenor la CSM Slatina, a mărturisit pentru GSP.ro că este impresionat de ceea ce face Dinamo în actuala stagiune și vede „haita” favorită la titlu. Ar mai vrea, totuși, un atacant, „un marcator”, la DinamoClaudiu Niculescu, 49 de ani, a rămas un idol în Ștefan cel Mare. Anii au trecut, dar Clau-gol este unul dintre fotbaliștii uriași ai clubului din ultimul sfert de secol. ...
12:20
„Nu e nimic întâmplător, are buget de campioană!” » Ce a remarcat Ciprian Marica în jocul lui Dinamo: „Fără să aibă un atacant” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fostul internațional crescut de Dinamo, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre momentul excelent prin care trece formația alb-roșie, aflată provizoriu pe primul loc, după 2-1 cu Hermannstadt.Trecut pe la Șahtior, Schalke, Getafe sau FCSB, Ciprian Marica laudă munca depusă de antrenorul Zeljko Kopic, dar laudă și investițiile făcut de conducere. ...
12:20
Ionuț Lupescu e sigur: „Dinamo nu mai are nevoie de nimic ca să lupte la titlu” + Dorință pentru play-off: „Fără FCSB și CFR” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu, unul dintre numele legendare din istoria lui Dinamo, a analizat momentul bun prin care trec „câinii” și a vorbit despre șansele la câștigarea campionatului.După 2-1 cu Hermannstadt, Dinamo e lider provizoriu în Superligă și poate termina etapa acolo, în funcție de ce vor face Universitatea Craiova și Rapid. ...
12:20
Giani Kiriță crede că lui Dinamo îi mai lipsește un lucru pentru a deveni campioană: „Ar fi fost bine să se întâmple asta” # Gazeta Sporturilor
Fost campion cu Dinamo, Giani Kiriță e din cale afară de fericit să-și vadă fosta echipă revenită la vechile standarde de performanță. „Câinii” au trecut cu brio „testul Hermannstadt” (2-1), au urcat temporar pe primul loc, iar o parte a specialiștilor cataloghează trupa lui Kopic drept favorită principală la cucerirea campionatului.A doua zi după succesul înregistrat de roș-albi la Sibiu, GSP. ...
12:20
Rapid o întâlnește astăzi în sala Polivalentă pe Oldenburg (Germania), în etapa a 3-a din grupele EHF European League. Meciul începe la ora 17:00 și va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.Rapid este neînvinsă în primele două etape, dar are doar două puncte în clasament după rezultatele de egalitate obținute cu Tertnes Bergen (Norvegia), 32-32 și 28-28 la Lokomotiva Zagreb. ...
12:20
Uluitor! Raul Opruț nu ar fi trebuit să marcheze la Sibiu, însă a făcut-o de două ori # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, a fost eroul lui Dinamo în meciul de la Sibiu, câștigat de „câini” grație „doppiettei” sale, scor 2-1. Acesta i-a răpus pe cei de la Hermannstadt într-un mod rar întâlnit la nivel intern: două goluri marcate după devieri din faze fixe: șuturi cu piciorul stâng, de la marginea careului, în minutele 71 și 80. ...
Acum o oră
12:10
Villarreal - Real Madrid, în runda 21 din La Liga: gazdele se pot apropia de „galactici” » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Villarreal o va găzdui pe Real Madrid într-un meci din etapa 21 din La Liga. Duelul de pe stadionul „De la Ceramica" va începe la ora 22:00. Va fi în direct pe Prima Sport 2, Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Real Madrid ocupă locul al doilea în clasamentul din La Liga, cu 48 de puncte din 20 de meciuri jucate, „galacticii" având 43 de goluri marcate și 17 primite. Villarreal se află pe poziția a treia, cu 41 de puncte din 19 partide, cu un golaveraj de 37:19. ...
12:10
„Elementar, dragul meu Watson!” » Părintele celui mai celebru detectiv a fost portarul lui Potsmouth AFC! # Gazeta Sporturilor
A.C. Smith a fost pseudonimul scriitorului scoțian Arthur Conan Doyle (1859-1930), cel care a scris patru romane și 56 de povestiri scurte care i-au avut ca personaje centrale pe excentricul detectiv Sherlock Holmes și pe partenerul de aventuri al acestuia, dr. John Watson. ...
12:00
Florin Tănase, OUT! Are ruptură musculară și pleacă de urgență la vraciul Marijana la Belgrad # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul celor de la FCSB, Florin Tănase (31 de ani), a suferit o ruptură musculară și a plecat de urgență la „vraciul” Marijana Kovacevic, la Belgrad. Pentru derby-ul cu CFR Cluj, de mâine seară, este OUT!Pierdere importantă pentru staff-ul lui Elias Charalambous. Florin Tănase s-a accidentat și iese din planurile echipei momentan, fiind sigur incert pentru meciul de duminică seara, contra vicecampioanei CFR, programat de la ora 20:00, pe Arena Națională. ...
Acum 2 ore
11:40
„Nu e nimic întâmplător!” » Detaliile remarcate de Ciprian Marica în jocul lui Dinamo: „Arată că e pregătită” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fostul internațional crescut de Dinamo, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre momentul excelent prin care trece formația alb-roșie, aflată provizoriu pe primul loc, după 2-1 cu Hermannstadt.Trecut pe la Șahtior, Schalke, Getafe sau FCSB, Ciprian Marica laudă munca depusă de antrenorul Zeljko Kopic, dar laudă și investițiile făcut de conducere. ...
11:40
La două zile de la scandalul cu Sorana Cîrstea, Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA) a luat decizia să se retragă de la Australian Open înainte de meciul din turul al treilea de la Melbourne, cu Maddison Inglis (28 de ani, #128 WTA). Partida ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă la prânz.Anunțul a fost făcut de fostul lider mondial pe contul personal de Instagram. În urma acestei decizii, adversara ei a avansat în optimile de finală fără să mai fie nevoită să joace în turul 3. ...
11:40
Ofertă pentru jucătorul huiduit de tifosi în ultimul meci al lui Inter » Cristi Chivu a decis soarta lui Luis Henrique # Gazeta Sporturilor
Luis Henrique nu e transferabil! Chiar dacă mijlocașul dreapta brazilian a fost înlocuit în prima repriză a meciului (6-2) cu Pisa, Cristi Chivu i-a luat apărarea, iar Inter a refuzat propunerea venită de la Besiktas. Turcii plăteau 4 milioane de euro pentru împrumutul până în vară, când urmau să liciteze pentru a-l cumpăra pe jucătorul de 24 de ani adus de la Marseille de liderul din Serie A. ...
11:30
„Coșmarul” Craiovei a „spart” banca de ziua soției! » 300.000 de euro pentru cel mai nou bolid # Gazeta Sporturilor
Domagoj Vida (36 de ani), fundașul central de la AEK Atena, i-a făcut un cadou impresionant soției sale cu ocazia zilei ei de naștere. Craiovenii își amintesc cu amărăciune de Domagoj Vida. În AEK Atena - Craiova, disputat pe 18 decembrie, stoperul croat marca primul gol al grecilor, într-un moment în care oltenii lui Filipe Coelho conduceau cu 2-0. A urmat dezastrul pentru Craiova, care a primit două goluri în prelungiri și a fost eliminată din Conference League. ...
11:30
Ioan Andone a văzut-o pe Dinamo și s-a convins: „Merită să fie campioană!” » Ce a remarcat la Kopic + cucerit de golurile lui Opruț # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone, legenda celor de la Dinamo, a comentat, în exclusivitate pentru GSP.ro, victoria izbutită de „câini” în fața lui Hermannstadt, scor 2-1, succes care a propulsat trupa lui Kopic pe primul loc în Superligă. ...
11:30
Prima reacție dinspre FRF, după „dubla” lui Opruț de la Sibiu: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea” # Gazeta Sporturilor
După victoria lui Dinamo cu Hermannstadt, scor 2-1, care i-a dus pe „câinii” lui Zeljko Kopic, cel puțin temporar, pe primul loc în Superligă, Marius Niculae, fostul mare atacant al roș-albilor, manager al selecționatelor U20 și U21, a tras cele mai importante concluzii. ...
11:20
Manchester City - Wolverhampton în runda 23 din Premier League » „Cetățenii” primesc vizita „lanternei roșii” # Gazeta Sporturilor
Manchester City va primi vizita lui Wolverhampton pe „Etihad Stadium”, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 23 din Premier League. Partida este programată astăzi, de la ora 17:00. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro. și pe platforma Voyo (contracost).În timp ce Manchester City se luptă pentru a rămâne aproape de liderul Arsenal, Wolverhampton se află pe ultimul loc și caută să obțină puncte pentru a evita retrogradarea. ...
11:20
Transfer anunțat la 12 ore după Hermannstadt - Dinamo » Contract pe doi ani și jumătate cu jucătorul de națională # Gazeta Sporturilor
La aproximativ 12 ore după finalul meciului din runda #23 din Superliga, Hermannstadt - Dinamo 1-2, oficialii sibieni au anunțat transferul mijlocașul defensiv Aviel Zargary (23 de ani).Formația lui Dorinel Munteanu a pierdut vineri seara jocul de pe teren propriu contra noului lider din Superliga, iar ziua următoare a efectuat un nou transfer, prezentându-l la echipă pe internaționalul israelian Aviel Zargary. ...
11:00
„Brazilianul” lui Dinamo, cel mult rezervă la Istanbul! Cine e favorit să fie titular în barajul Turcia - România # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, a fost eroul „câinilor roșii” la Sibiu, la 2-1 cu Hermannstadt, însă are șanse minime să fie titular peste două luni la Istanbul contra Turciei la baraj. În mod normal, titular este Alexandru Chipciu, iar Nicușor Bancu e a doua soluție pe banda stângă.Meci de vis pentru Raul Opruț, 28 de ani. Tocmai la Sibiu, contra formației care a reprezentat o trambulină în cariera sa. ...
11:00
PSV, liderul din Olanda, întâlnește în această seară, de la ora 21:00, codașa din Eredivisie, NAC Breda, în etapa a 20-a din campionat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 5. Echipa internaționalului român Dennis Man vine după eșecul la scor de neprezentare, scor 0-3, în Liga Campionilor, contra celor de la Newcastle. În campionat însă, PSV este lider, cu 52 de puncte, având 16 puncte distanță de urmăritoarea Feyenoord. ...
10:50
Pep Guardiola a numit cea mai bună echipă din lume la început de 2026: „Vedeți ce face” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, a spus care este, în opinia lui, cea mai bună echipă în acest început de an 2026. Pep Guardiola a lăudat-o pe Arsenal, numind-o cea mai bună echipă de pe planetă în acest moment. Manchester City se află la 7 puncte în spatele „tunarilor”, care sunt lideri în Premier League. ...
10:50
Al-Hilal Omdurman, echipa lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a remizat scor 2-2, în fața lui Mamelodi Sundowns, una intre cele mai bune echipe din Africa, într-un meci din faza grupelor Ligii Campionilor Africii.În urma acestui rezultat, echipa românului păstrează șanse la calificarea în faza eliminatorie a competiției.Al-Hilal Omdurman, remiză importantă pe terenul lui Mamelodi SundownsLaurențiu Reghecampf continuă seria bună pe banca lui Al Hilal Omdurman. ...
10:50
Napoli anunță primul transfer din 2026 » Achiziția de 20 de milioane € va fi în lotul pentru derby-ul cu Juventus # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte primește prima întărire din acest an. După ce a cedat doi jucători ofensivi, Napoli a perfectat ultimele detalii legate de transferul lui Giovane Santa do Nascimento de la Hellas Verona. Atacantul brazilian de 22 de ani o va costa pe campioana Italiei 20 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.Criza gravă de efectiv a lui Antonio Conte l-a forțat pe Aurelio De Laurentiis să facă prima mutare în acest mercato invernal. ...
Acum 4 ore
10:40
„Să-l accidentăm pe ăsta” » Sorin Cârțu contraatacă după ce Dinamo a devenit lider # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat vineri seara în etapa a 23-a din Superliga, în deplasarea de la Sibiu, cu Hermannstadt, scor 2-1, și pentru cel puțin o noapte a fost lider în clasament. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, consideră că marele merit pentru rezultatele foarte bune îl are antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani). ...
10:00
Universitatea Craiova vs FC Botoșani, în etapa #23 din Superliga » Echipe probabile +cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și FC Botoșani se întâlnesc sâmbătă, de la 20:00, în runda #23 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Universitatea Craiova a demarat în forță în 2026, cu o victorie spectaculoasă și convingătoare la Ploiești, în fața Petrolului: 4-0. Are un punct peste Rapid în fruntea clasamentului și vrea să-și consolideze poziția, dar meciul cu FC Botoșani nu se anunță chiar o plimbare de voie. ...
10:00
Cristi Chivu, iritat după setul cu Pisa: „Nu mai suport să aud aceleași lucruri! Abia aștept să se termine odată" # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu s-a referit aseară și la negocierile pentru transferuri la conferința de presă de după thrillerul cu Pisa (6-2). Antrenorul lui Inter s-a arătat deranjat de insistențele ziariștilor în afla despre ce a discutat joi cu conducerea clubului despre finalul mercato de iarnă. ...
10:00
Bournemouth - Liverpool, în runda 23 din Premier League » „Cormoranii” sunt fără victorie în campionat în 2026 # Gazeta Sporturilor
AFC Bournemouth va primi vizita lui Liverpool pe stadionul „Vitality” într-un meci din Premier League. Partida este programată pentru 24 ianuarie 2026, de la ora 19:30. Întâlnirea va fi condusă de arbitrul principal Michael Salisbury. Meciul va putea fi urmărit în România exclusiv pe platforma Voyo (contracost) și liveTEXT pe GSP.ro. ...
10:00
În timp ce tatăl lui triumfa la Sibiu, fiul lui Kopic, Vito, făcea spectacol în Belgia # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani) a avut dublu motiv de bucurie vineri seara. Dinamo, echipa lui, a câștigat la Sibiu și a urcat, cel puțin pentru o noapte, pe primul loc în Superliga. La mulți kilometri distanță, fiul lui, Vito, făcea spectacol în Belgia. Dinamo a triumfat cu 2-1 în runda a 23-a din Superliga, în deplasarea de la Hermannstadt, grație „dublei” de senzație reușite de Raul Opruț. ...
09:50
U Cluj - Unirea Slobozia, „Șepcile roșii” cu gândul la play-off » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Unirea Slobozia, astăzi, de la ora 17:00, pe Cluj Arena, este un duel în care gazdele vor să refacă timpul pierdut în lupta pentru play-off. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct pe Primasport și Digisport.U Cluj vrea să prindă play-off-ul din urmă, cu toate că trupa lui Cristiano Bergodi este măcinată de probleme. Golgeterul Jovo Lukic va începe antrenamentele abia de la 1 februarie, așa cum GSP. ...
09:40
Dimarco, mărturisire după victoria zdrobitoare cu Pisa: „Am dispărut de lângă prieteni” # Gazeta Sporturilor
Inter a reușit o victorie spectaculoasă vineri seară, scor 6-2, contra formației Pisa. La finalul partidei, Federico Dimarco (28 de ani), unul dintre marcatorii echipei lui Chivu, a vorbit despre un moment greu al carierei sale.Acesta a mărturisit că a trecut printr-o perioadă dificilă la finalul sezonului 2024/2025, izolându-se de prietenii și apropiații săi. ...
09:40
Final de infarct în La Liga » Două goluri din prelungiri: o „foarfecă” superbă și lovitură de grație dată în minutul 90+6 # Gazeta Sporturilor
Un meci spectaculos a deschis etapa cu numărul 21-a din La Liga: Levante a învins-o pe Elche, scor 3-2, obținând trei puncte importante în lupta pentru menținerea în prima ligă.Alvaro Rodriguez a adus Elche în avantaj (11), însă Levante a răspuns imediat după pauză: Pablo Martinez (50) și Adri (68) au reușit să întoarcă scorul. ...
09:30
Au făcut un pas mare spre semifinalele Europeanului! Singura națională rămasă cu victorii pe linie # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal masculin a Suediei a făcut un pas mare vineri seara spre calificarea în semifinalele Campionatului European 2026, după ce s-a impus cu 35-31 în fața Sloveniei, în grupa principală II.După partidele care s-au consumat vineri la turneul final, naționala Suediei a rămas singura echipă cu victorii pe linie în competiție. Nordicii au bifat trei din trei rezultate pozitive în faza inițială a turneului, impunându-se în fața Olandei, Georgiei și Croației. ...
09:20
Cristi Chivu a venit în fața jurnaliștilor și a explicat mutarea care a dinamitat meciul: „O să îl apăr mereu” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a explicat la conferința de presă de la finalul partidei câștigate de echipa lui, scor 6-2, cu Pisa, cum a gândit schimbarea prematură, din minutul 34, când l-a înlocuit pe Luis Henrique.Inter a început dezastruos jocul contra echipei lui Marius Marin și s-a văzut repede condusă cu 2-0. Chivu nu a mai avut răbdare până la pauză și a schimbat după jumătate de oră. ...
09:00
Jannik Sinner a trecut prin momente cumplite, iar la final a recunoscut ce a avut în minte când a fost la un pas de abandon # Gazeta Sporturilor
După victoria împotriva lui Elliot Spizzirri (24 de ani, locul 85 mondial) în turul al treilea de la Australian Open, al doilea tenismen al lumii, Jannik Sinner (24 de ani), a vorbit despre momentele cumplite pe care le-a traversat de-a lungul partidei, despre crampele care l-au chinuit, dar a povestit cum încercat să rămână calm și să se impună în cele din urmă, scor 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. ...
Acum 6 ore
08:40
Fostul antrenor al lui Mititelu e cu ochii pe Superliga și e convins: „O minune să prindă play-off-ul” # Gazeta Sporturilor
Paul Răducan, managerul Academiei de Fotbal „Gică Popescu” și fost antrenor la FCU Craiova, în calitate de tehnician cu licență Pro, a analizat lupta din Superliga, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, considerând că în momentul de față pentru Farul ar fi o minune să prindă play-off-ul. Echipa prezidată de bunul lui prieten este pe locul 11, cu 28 de puncte, 7 mai puține decât UTA, ocupanta ultimului loc care duce în play-off. ...
08:00
Jannik Sinner a vomitat în prosop în turul 3 la Australian Open, a vrut să abandoneze și decizia organizatorilor a schimbat complet situația » Cum s-a terminat meciul # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 mondial) a tremurat serios azi-noapte la Melbourne, în turul 3, simțindu-se rău în mai multe momente ale partidei cu americanul Eliot Spizzirri (24 de ani, locul 85 mondial): căldura l-a dat peste cap, a vomitat în prosop între game-uri, a avut apoi probleme din cauza crampelor, însă a triumfat în cele din urmă cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, după trei ore și 42 de minute de joc. ...
07:40
Îi anunță plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo în vară: „Am vorbit cu câteva cluburi” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, dar a anunțat că sunt șanse mari ca în vară acesta să plece de la echipă, dacă va veni pe numele lui o ofertă suficient de bună. Kopic are un sezon de vis pe banca dinamoviștilor, alături de care luptă în acest an pentru supremație în Superliga. ...
Acum 12 ore
01:40
Chivu a întârziat la conferință, italienii au ascultat cu răsuflarea tăiată ce a urmat: „Familia pe primul loc, îmi neglijez îndatoririle de soț și tată!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a ajuns cu întârziere la conferința care a urmat victoriei cu Pisa, scor 6-2. Din cauza durerilor la spate, a avut nevoie de un masaj chiar în vestiar. Pisa a produs un șoc în startul meciului de pe „Giuseppe Meazza” și a marcat două goluri rapid. Moreo a deschis scorul în minutul 11, apoi a reușit „dubla” 12 minute mai târziu. ...
00:10
Cristi Chivu (45 de ani) și Inter au reușit să producă remontada vineri seara, în etapa a 22-a din Serie A, pe teren propriu, contra celor de la Pisa, succes 6-2. După meci, tehnicianul român a primit nota 7, fiind apreciată inspirația acestuia, care practic a schimbat soarta partidei. ...
Acum 24 ore
23:40
Victor Angelescu a confirmat transferul care încheie mercato la Rapid: „Am plătit! Costel nu are cum să fie nemulțumit” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a intrat în direct și a confirmat transferul brazilianului Talisson (23 de ani, extremă), mutare anunțată de GSP.ro.Jucătorul care poate acoperi ambele benzi, postul de mijlocaș ofensiv și de vârf a ajuns în România și va semna pe un an și jumătate cu Rapid, după ce a trecut și vizita medicală. În acest an, a marcat două goluri în 4 meciuri în al doilea eșalon brazilian. ...
23:20
Ce a făcut Matteo Duțu la Sibiu, imediat după Hermannstadt - Dinamo: „Tânăr cu suflet matur” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Deși nu a putut juca, Matteo Duțu a fost la Sibiu alături de „câini”, iar la final a făcut un scurt antrenament alături de coechipierii care nu au intrat deloc.Fundașul central de 20 de ani e cel mai recent transfer al lui Dinamo. Deși abia a semnat cu echipa roș-albă, a făcut deplasarea la Sibiu, iar după meci a făcut „lansate” cu coechipierii și a plecat cu lotul la București. ...
23:10
Andrei Nicolescu, laude în direct pentru titularul lui Dinamo: „Cel mai bun din România” # Gazeta Sporturilor
După Hermannstadt - Dinamo 1-2, Andrei Nicolescu a intrat în direct la TV și l-a lăudat pe Raul Opruț, fundașul stânga al formației bucureștene.Opruț a marcat ambele goluri ale lui Dinamo, cu două execuții venite după respingeri ale apărării adverse. Nicolescu îl vede pe Raul la națională și îl consideră cel mai bun fundaș stânga din Superliga.Nicolescu a vorbit și despre golul lui Hermannstadt, venit după o greșeală a lui Kennedy Boateng. ...
23:00
Hermannstadt - Dinamo 1-2. După victoria „câinilor” de la Sibiu, Ovidiu Herea, fostul atacant important de la Rapid, s-a declarat impresionat de echipa lui Zeljko Kopic.Fostul jucător de la Rapid a lăudat abordarea lui Dinamo la Sibiu, declarându-se impresionat că elevii lui Zeljko KopicOvidiu Herea: „Dinamo e peste Rapid”„Dinamo are mereu 3 jucători pe respingere, pentru a recupera cât mai repede. Ca joc, Dinamo e peste Rapid. ...
22:50
Dorinel Munteanu a spus-o răspicat: „Dinamo nu merita să ne bată. Asta este cea mai mare problemă” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul de la Hermannstadt, a tras concluziile la finalul eșecului cu Dinamo, scor 1-2, din runda cu numărul 23 din Superliga.La finalul meciului, Dorinel Munteanu a spus că echipa lui nu ar fi meritat să piardă acest meci. Abia așteaptă să revină jucătorii care sunt accidentați. Dorinel Munteanu, după Hermannstadt - Dinamo: „Dinamo a avut posesia, dar ocaziile mari au fost ale noastre”„Vreau să felicit echipa. ...
22:50
Transfer-surpriză REZOLVAT de Rapid! Întâmpinat de Bolgado la București, urmează să semneze contractul # Gazeta Sporturilor
Vineri a fost o zi productivă la Rapid! După ce la ora 19:23 a fost prezentat internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani), pe seară oficialii giuleșteni s-au înțeles cu extrema stângă Talisson (23 de ani), care va semna cu ocupanta locului 2 din Superliga.Jucătorul brazilian a ajuns în această seară la București, unde a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. ...
22:40
„Vei împărți bonusul de victorie cu Opruț?” » Kennedy Boateng, după greșeala de la golul primit de Dinamo # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Kennedy Boateng (29 de ani), omul care a greșit la golul egalizator al lui Gjorgjievski, din minutul 77, a tras primele concluzii la flash-interviu, extrem de fericit pentru victoria care o urcă pe Dinamo pe primul loc în Superliga. Raul Opruț a deschis scorul cu o execuție splendidă, dar reușita lui a fost anulată în primă fază de Boateng, care a greșit în minutul 77. ...
22:40
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Zeljko Kopic, antrenorul bucureștenilor, a analizat victoria de la Sibiu care a dus echipa roș-albă pe primul loc în Superliga, cel puțin temporar.Dinamo a ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova, și e lider în Liga 1, cel puțin până la partida oltenilor cu Botoșani, de sâmbătă seară.Kopic l-a lăudat pe Opruț, marcatorul celor două goluri dinamoviste, numindu-l „brazilianul” lui Dinamo. ...
22:30
Raul Opruț, fundașul stânga de la Dinamo și omul meciului cu Hermannstadt, scor 2-1, a oferit declarații la finalul meciului de la Sibiu. Raul Opruț a reușit dubla cu care Dinamo a luat toate punctele la Sibiu. A fost prima din cariera lui. La final, acesta a spus cum a fost pentru el meciul împotriva echipei lui Dorinel Munteanu și a declarat că este cu gândul la echipa națională. ...
22:20
Ungaria a revenit fantastic de la minus 7 și a remizat cu Elveția în grupele principale de la Campionatul European! # Gazeta Sporturilor
Naționala masculină a Ungariei a încheiat la egalitate, 29-29 (14-20), partida contra Elveției din grupele principale ale Campionatului European, reușind o revenire fantastică în partea secundă. Pivotul lui Dinamo, Miklos Rosta, a fost principalul marcator al echipei sale.Trei meciuri programate din grupa principală II a Europeanului găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia, iar cel de-al doilea disputat, cronologic, a răscolit toate emoțiile posibile. ...
22:00
Voleu superb reușit Opruț în Hermannstadt - Dinamo! A recidivat după doar 9 minute la Sibiu cu altă „ghiulea” de locul 1 în Superligă # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga de la Dinamo, a deschis scorul cu un șut foarte frumos în duelul cu Hermannstadt, din runda cu numărul 23 din Superliga.Era minutul 71, iar „câinii” căutau să deblocheze tabela, după ce rataseră mai multe ocazii importante până atunci. Au făcut-o, în cele din urmă, prin Raul Opruț, apărătorul care a jucat la Hermannstadt între 2019 și 2024. VIDEO. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.