Laurențiu Reghecampf, rezultat mare în Liga Campionilor Africii
Gazeta Sporturilor, 24 ianuarie 2026 10:50
Al-Hilal Omdurman, echipa lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a remizat scor 2-2, în fața lui Mamelodi Sundowns, una intre cele mai bune echipe din Africa, într-un meci din faza grupelor Ligii Campionilor Africii.În urma acestui rezultat, echipa românului păstrează șanse la calificarea în faza eliminatorie a competiției.Al-Hilal Omdurman, remiză importantă pe terenul lui Mamelodi SundownsLaurențiu Reghecampf continuă seria bună pe banca lui Al Hilal Omdurman. ...
Acum 15 minute
11:00
„Brazilianul” lui Dinamo, cel mult rezervă la Istanbul! Cine e favorit să fie titular în barajul Turcia - România # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț, 28 de ani, a fost eroul „câinilor roșii” la Sibiu, la 2-1 cu Hermannstadt, însă are șanse minime să fie titular peste două luni la Istanbul contra Turciei la baraj. În mod normal, titular este Alexandru Chipciu, iar Nicușor Bancu e a doua soluție pe banda stângă.Meci de vis pentru Raul Opruț, 28 de ani. Tocmai la Sibiu, contra formației care a reprezentat o trambulină în cariera sa. ...
11:00
PSV, liderul din Olanda, întâlnește în această seară, de la ora 21:00, codașa din Eredivisie, NAC Breda, în etapa a 20-a din campionat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 5. Echipa internaționalului român Dennis Man vine după eșecul la scor de neprezentare, scor 0-3, în Liga Campionilor, contra celor de la Newcastle. În campionat însă, PSV este lider, cu 52 de puncte, având 16 puncte distanță de urmăritoarea Feyenoord. ...
Acum 30 minute
10:50
Pep Guardiola a numit cea mai bună echipă din lume la început de 2026: „Vedeți ce face” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, a spus care este, în opinia lui, cea mai bună echipă în acest început de an 2026. Pep Guardiola a lăudat-o pe Arsenal, numind-o cea mai bună echipă de pe planetă în acest moment. Manchester City se află la 7 puncte în spatele „tunarilor”, care sunt lideri în Premier League. ...
10:50
10:50
Napoli anunță primul transfer din 2026 » Achiziția de 20 de milioane € va fi în lotul pentru derby-ul cu Juventus # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte primește prima întărire din acest an. După ce a cedat doi jucători ofensivi, Napoli a perfectat ultimele detalii legate de transferul lui Giovane Santa do Nascimento de la Hellas Verona. Atacantul brazilian de 22 de ani o va costa pe campioana Italiei 20 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.Criza gravă de efectiv a lui Antonio Conte l-a forțat pe Aurelio De Laurentiis să facă prima mutare în acest mercato invernal. ...
Acum o oră
10:40
„Să-l accidentăm pe ăsta” » Sorin Cârțu contraatacă după ce Dinamo a devenit lider # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat vineri seara în etapa a 23-a din Superliga, în deplasarea de la Sibiu, cu Hermannstadt, scor 2-1, și pentru cel puțin o noapte a fost lider în clasament. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, consideră că marele merit pentru rezultatele foarte bune îl are antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani). ...
Acum 2 ore
10:00
Universitatea Craiova vs FC Botoșani, în etapa #23 din Superliga » Echipe probabile +cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și FC Botoșani se întâlnesc sâmbătă, de la 20:00, în runda #23 din Superliga. Meciul e liveTEXT la GSP.RO și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Universitatea Craiova a demarat în forță în 2026, cu o victorie spectaculoasă și convingătoare la Ploiești, în fața Petrolului: 4-0. Are un punct peste Rapid în fruntea clasamentului și vrea să-și consolideze poziția, dar meciul cu FC Botoșani nu se anunță chiar o plimbare de voie. ...
10:00
Cristi Chivu, iritat după setul cu Pisa: „Nu mai suport să aud aceleași lucruri! Abia aștept să se termine odată" # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu s-a referit aseară și la negocierile pentru transferuri la conferința de presă de după thrillerul cu Pisa (6-2). Antrenorul lui Inter s-a arătat deranjat de insistențele ziariștilor în afla despre ce a discutat joi cu conducerea clubului despre finalul mercato de iarnă. ...
10:00
Bournemouth - Liverpool, în runda 23 din Premier League » „Cormoranii” sunt fără victorie în campionat în 2026 # Gazeta Sporturilor
AFC Bournemouth va primi vizita lui Liverpool pe stadionul „Vitality” într-un meci din Premier League. Partida este programată pentru 24 ianuarie 2026, de la ora 19:30. Întâlnirea va fi condusă de arbitrul principal Michael Salisbury. Meciul va putea fi urmărit în România exclusiv pe platforma Voyo (contracost) și liveTEXT pe GSP.ro. ...
10:00
În timp ce tatăl lui triumfa la Sibiu, fiul lui Kopic, Vito, făcea spectacol în Belgia # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani) a avut dublu motiv de bucurie vineri seara. Dinamo, echipa lui, a câștigat la Sibiu și a urcat, cel puțin pentru o noapte, pe primul loc în Superliga. La mulți kilometri distanță, fiul lui, Vito, făcea spectacol în Belgia. Dinamo a triumfat cu 2-1 în runda a 23-a din Superliga, în deplasarea de la Hermannstadt, grație „dublei” de senzație reușite de Raul Opruț. ...
09:50
U Cluj - Unirea Slobozia, „Șepcile roșii” cu gândul la play-off » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Unirea Slobozia, astăzi, de la ora 17:00, pe Cluj Arena, este un duel în care gazdele vor să refacă timpul pierdut în lupta pentru play-off. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct pe Primasport și Digisport.U Cluj vrea să prindă play-off-ul din urmă, cu toate că trupa lui Cristiano Bergodi este măcinată de probleme. Golgeterul Jovo Lukic va începe antrenamentele abia de la 1 februarie, așa cum GSP. ...
09:40
Dimarco, mărturisire după victoria zdrobitoare cu Pisa: „Am dispărut de lângă prieteni” # Gazeta Sporturilor
Inter a reușit o victorie spectaculoasă vineri seară, scor 6-2, contra formației Pisa. La finalul partidei, Federico Dimarco (28 de ani), unul dintre marcatorii echipei lui Chivu, a vorbit despre un moment greu al carierei sale.Acesta a mărturisit că a trecut printr-o perioadă dificilă la finalul sezonului 2024/2025, izolându-se de prietenii și apropiații săi. ...
09:40
Final de infarct în La Liga » Două goluri din prelungiri: o „foarfecă” superbă și lovitură de grație dată în minutul 90+6 # Gazeta Sporturilor
Un meci spectaculos a deschis etapa cu numărul 21-a din La Liga: Levante a învins-o pe Elche, scor 3-2, obținând trei puncte importante în lupta pentru menținerea în prima ligă.Alvaro Rodriguez a adus Elche în avantaj (11), însă Levante a răspuns imediat după pauză: Pablo Martinez (50) și Adri (68) au reușit să întoarcă scorul. ...
09:30
Au făcut un pas mare spre semifinalele Europeanului! Singura națională rămasă cu victorii pe linie # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal masculin a Suediei a făcut un pas mare vineri seara spre calificarea în semifinalele Campionatului European 2026, după ce s-a impus cu 35-31 în fața Sloveniei, în grupa principală II.După partidele care s-au consumat vineri la turneul final, naționala Suediei a rămas singura echipă cu victorii pe linie în competiție. Nordicii au bifat trei din trei rezultate pozitive în faza inițială a turneului, impunându-se în fața Olandei, Georgiei și Croației. ...
09:20
Cristi Chivu a venit în fața jurnaliștilor și a explicat mutarea care a dinamitat meciul: „O să îl apăr mereu” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a explicat la conferința de presă de la finalul partidei câștigate de echipa lui, scor 6-2, cu Pisa, cum a gândit schimbarea prematură, din minutul 34, când l-a înlocuit pe Luis Henrique.Inter a început dezastruos jocul contra echipei lui Marius Marin și s-a văzut repede condusă cu 2-0. Chivu nu a mai avut răbdare până la pauză și a schimbat după jumătate de oră. ...
Acum 4 ore
09:00
Jannik Sinner a trecut prin momente cumplite, iar la final a recunoscut ce a avut în minte când a fost la un pas de abandon # Gazeta Sporturilor
După victoria împotriva lui Elliot Spizzirri (24 de ani, locul 85 mondial) în turul al treilea de la Australian Open, al doilea tenismen al lumii, Jannik Sinner (24 de ani), a vorbit despre momentele cumplite pe care le-a traversat de-a lungul partidei, despre crampele care l-au chinuit, dar a povestit cum încercat să rămână calm și să se impună în cele din urmă, scor 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. ...
08:40
Fostul antrenor al lui Mititelu e cu ochii pe Superliga și e convins: „O minune să prindă play-off-ul” # Gazeta Sporturilor
Paul Răducan, managerul Academiei de Fotbal „Gică Popescu” și fost antrenor la FCU Craiova, în calitate de tehnician cu licență Pro, a analizat lupta din Superliga, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, considerând că în momentul de față pentru Farul ar fi o minune să prindă play-off-ul. Echipa prezidată de bunul lui prieten este pe locul 11, cu 28 de puncte, 7 mai puține decât UTA, ocupanta ultimului loc care duce în play-off. ...
08:00
Jannik Sinner a vomitat în prosop în turul 3 la Australian Open, a vrut să abandoneze și decizia organizatorilor a schimbat complet situația » Cum s-a terminat meciul # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 mondial) a tremurat serios azi-noapte la Melbourne, în turul 3, simțindu-se rău în mai multe momente ale partidei cu americanul Eliot Spizzirri (24 de ani, locul 85 mondial): căldura l-a dat peste cap, a vomitat în prosop între game-uri, a avut apoi probleme din cauza crampelor, însă a triumfat în cele din urmă cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, după trei ore și 42 de minute de joc. ...
07:40
Îi anunță plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo în vară: „Am vorbit cu câteva cluburi” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, dar a anunțat că sunt șanse mari ca în vară acesta să plece de la echipă, dacă va veni pe numele lui o ofertă suficient de bună. Kopic are un sezon de vis pe banca dinamoviștilor, alături de care luptă în acest an pentru supremație în Superliga. ...
Acum 12 ore
01:40
Chivu a întârziat la conferință, italienii au ascultat cu răsuflarea tăiată ce a urmat: „Familia pe primul loc, îmi neglijez îndatoririle de soț și tată!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a ajuns cu întârziere la conferința care a urmat victoriei cu Pisa, scor 6-2. Din cauza durerilor la spate, a avut nevoie de un masaj chiar în vestiar. Pisa a produs un șoc în startul meciului de pe „Giuseppe Meazza” și a marcat două goluri rapid. Moreo a deschis scorul în minutul 11, apoi a reușit „dubla” 12 minute mai târziu. ...
00:10
Cristi Chivu (45 de ani) și Inter au reușit să producă remontada vineri seara, în etapa a 22-a din Serie A, pe teren propriu, contra celor de la Pisa, succes 6-2. După meci, tehnicianul român a primit nota 7, fiind apreciată inspirația acestuia, care practic a schimbat soarta partidei. ...
23 ianuarie 2026
23:40
Victor Angelescu a confirmat transferul care încheie mercato la Rapid: „Am plătit! Costel nu are cum să fie nemulțumit” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a intrat în direct și a confirmat transferul brazilianului Talisson (23 de ani, extremă), mutare anunțată de GSP.ro.Jucătorul care poate acoperi ambele benzi, postul de mijlocaș ofensiv și de vârf a ajuns în România și va semna pe un an și jumătate cu Rapid, după ce a trecut și vizita medicală. În acest an, a marcat două goluri în 4 meciuri în al doilea eșalon brazilian. ...
23:20
Ce a făcut Matteo Duțu la Sibiu, imediat după Hermannstadt - Dinamo: „Tânăr cu suflet matur” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Deși nu a putut juca, Matteo Duțu a fost la Sibiu alături de „câini”, iar la final a făcut un scurt antrenament alături de coechipierii care nu au intrat deloc.Fundașul central de 20 de ani e cel mai recent transfer al lui Dinamo. Deși abia a semnat cu echipa roș-albă, a făcut deplasarea la Sibiu, iar după meci a făcut „lansate” cu coechipierii și a plecat cu lotul la București. ...
23:10
Andrei Nicolescu, laude în direct pentru titularul lui Dinamo: „Cel mai bun din România” # Gazeta Sporturilor
După Hermannstadt - Dinamo 1-2, Andrei Nicolescu a intrat în direct la TV și l-a lăudat pe Raul Opruț, fundașul stânga al formației bucureștene.Opruț a marcat ambele goluri ale lui Dinamo, cu două execuții venite după respingeri ale apărării adverse. Nicolescu îl vede pe Raul la națională și îl consideră cel mai bun fundaș stânga din Superliga.Nicolescu a vorbit și despre golul lui Hermannstadt, venit după o greșeală a lui Kennedy Boateng. ...
23:00
Hermannstadt - Dinamo 1-2. După victoria „câinilor” de la Sibiu, Ovidiu Herea, fostul atacant important de la Rapid, s-a declarat impresionat de echipa lui Zeljko Kopic.Fostul jucător de la Rapid a lăudat abordarea lui Dinamo la Sibiu, declarându-se impresionat că elevii lui Zeljko KopicOvidiu Herea: „Dinamo e peste Rapid”„Dinamo are mereu 3 jucători pe respingere, pentru a recupera cât mai repede. Ca joc, Dinamo e peste Rapid. ...
22:50
Dorinel Munteanu a spus-o răspicat: „Dinamo nu merita să ne bată. Asta este cea mai mare problemă” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul de la Hermannstadt, a tras concluziile la finalul eșecului cu Dinamo, scor 1-2, din runda cu numărul 23 din Superliga.La finalul meciului, Dorinel Munteanu a spus că echipa lui nu ar fi meritat să piardă acest meci. Abia așteaptă să revină jucătorii care sunt accidentați. Dorinel Munteanu, după Hermannstadt - Dinamo: „Dinamo a avut posesia, dar ocaziile mari au fost ale noastre”„Vreau să felicit echipa. ...
22:50
Transfer-surpriză REZOLVAT de Rapid! Întâmpinat de Bolgado la București, urmează să semneze contractul # Gazeta Sporturilor
Vineri a fost o zi productivă la Rapid! După ce la ora 19:23 a fost prezentat internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani), pe seară oficialii giuleșteni s-au înțeles cu extrema stângă Talisson (23 de ani), care va semna cu ocupanta locului 2 din Superliga.Jucătorul brazilian a ajuns în această seară la București, unde a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. ...
22:40
„Vei împărți bonusul de victorie cu Opruț?” » Kennedy Boateng, după greșeala de la golul primit de Dinamo # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Kennedy Boateng (29 de ani), omul care a greșit la golul egalizator al lui Gjorgjievski, din minutul 77, a tras primele concluzii la flash-interviu, extrem de fericit pentru victoria care o urcă pe Dinamo pe primul loc în Superliga. Raul Opruț a deschis scorul cu o execuție splendidă, dar reușita lui a fost anulată în primă fază de Boateng, care a greșit în minutul 77. ...
22:40
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Zeljko Kopic, antrenorul bucureștenilor, a analizat victoria de la Sibiu care a dus echipa roș-albă pe primul loc în Superliga, cel puțin temporar.Dinamo a ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova, și e lider în Liga 1, cel puțin până la partida oltenilor cu Botoșani, de sâmbătă seară.Kopic l-a lăudat pe Opruț, marcatorul celor două goluri dinamoviste, numindu-l „brazilianul” lui Dinamo. ...
22:30
Raul Opruț, fundașul stânga de la Dinamo și omul meciului cu Hermannstadt, scor 2-1, a oferit declarații la finalul meciului de la Sibiu. Raul Opruț a reușit dubla cu care Dinamo a luat toate punctele la Sibiu. A fost prima din cariera lui. La final, acesta a spus cum a fost pentru el meciul împotriva echipei lui Dorinel Munteanu și a declarat că este cu gândul la echipa națională. ...
22:20
Ungaria a revenit fantastic de la minus 7 și a remizat cu Elveția în grupele principale de la Campionatul European! # Gazeta Sporturilor
Naționala masculină a Ungariei a încheiat la egalitate, 29-29 (14-20), partida contra Elveției din grupele principale ale Campionatului European, reușind o revenire fantastică în partea secundă. Pivotul lui Dinamo, Miklos Rosta, a fost principalul marcator al echipei sale.Trei meciuri programate din grupa principală II a Europeanului găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia, iar cel de-al doilea disputat, cronologic, a răscolit toate emoțiile posibile. ...
Acum 24 ore
22:00
Voleu superb reușit Opruț în Hermannstadt - Dinamo! A recidivat după doar 9 minute la Sibiu cu altă „ghiulea” de locul 1 în Superligă # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga de la Dinamo, a deschis scorul cu un șut foarte frumos în duelul cu Hermannstadt, din runda cu numărul 23 din Superliga.Era minutul 71, iar „câinii” căutau să deblocheze tabela, după ce rataseră mai multe ocazii importante până atunci. Au făcut-o, în cele din urmă, prin Raul Opruț, apărătorul care a jucat la Hermannstadt între 2019 și 2024. VIDEO. ...
21:50
Gigi Becali a anunțat că vrea să scape de Denis Alibec, iar Gică Popescu, președintele Farului, a declarat că e interesat de o repatriere a atacantului, dar numai dacă acesta ar fi liber de contract.FCSB l-a luat pe Alibec în vară, de la Farul. După jumătate de an, Becali a declarat că vrea să scape de el. Cere, însă, 200.000 de euro, sumă prea mare pentru Farul. ...
21:50
21:40
ISTORIE! Cristi Chivu va purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 # Gazeta Sporturilor
Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul celor de la Inter, va purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina din acest an. Jocurile Olimpice Milano-Cortina vor avea loc între 6 și 22 februarie, în orașele italiene Milano și Cortina d'Ampezzo.Anunțul uriaș a fost făcut de Inter vineri seara chiar înaintea meciului cu Pisa, din această seară, care începe la ora 21:45, pe Giuseppe Meazza, în etapa a 22-a din Serie A. ...
21:20
Mihai Stoica a numit cele două echipe care se bat la titlu în Superliga: „Pe ele le văd” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că Universitatea Craiova și Dinamo sunt principalele favorite la câștigarea titlului în acest sezon.Oficialul de la FCSB și-a exclus propria echipă din lupta pentru campionat, FCSB fiind pe locul 9, cu 31 de puncte, cu 12 mai puține decât liderul Universitatea Craiova. De asemenea, Mihai Stoica nu o vede în lupta la titlu nici pe Rapid, deși giuleștenii sunt la un punct sub Craiova. ...
21:20
Olimpiu Moruțan, primele cuvinte în calitate de rapidist: „Altcineva nu ar fi rezistat dacă era în locul meu!” # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat vineri seara cu Rapid, iar la scurt timp a oferit și primul interviu în calitate de jucător al giuleștenilor. Extrem de fericit pentru noua provocare, internaționalul român a povestit cum a ajuns să semneze cu echipa lui Costel Gâlcă, cum a primit vestea privind interesul Rapidului, dar și despre cea mai grea perioadă din cariera lui, accidentarea suferită în 2024, care l-a făcut să rateze participarea la Campionatul European din 2024. ...
21:20
„Plin de amărăciune, probabil nu primește sex acasă!” » Antonio Conte a fost făcut praf de fostul său golgheter # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant al lui Chelsea și Atletico Madrid, Diego Costa, a povestit despre perioada petrecută la Londra, sub comanda lui Antonio Conte. Brazilianul a marcat 20 de goluri în campionat în sezonul 2016-2017 și a avut o contribuție esențială la câștigarea titlului de către Chelsea. Însă, vara următoare, Conte i-a transmis jucătorului că nu va mai conta pe serviciile sale, iar acesta s-a întors la Atletico Madrid. ...
21:00
Triplul finalist de la Australian Open își reîntâlnește coșmarul: „Cred că și el urăște să joace contra mea” # Gazeta Sporturilor
Daniil Medvedev (29 de ani, numărul 12 mondial) a avansat în „optimi” la Melbourne, revenind de la 0-2 la seturi, iar următorul său adversar este tânărul american Learner Tien (20 de ani, locul 29 ATP), cel care l-a eliminat anul trecut.Fostul lider mondial Daniil Medvedev arată bine în acest început de sezon. ...
20:30
Dzekomania la Gelsenkirchen » Suporterii lui Schalke au cumpărat mii de tricouri ale atacantului de 39 de ani! # Gazeta Sporturilor
Schalke 04 a dat o lovitură de imagine prin transferului lui Edin Dzeko. Atacantul în vârstă de 39 de ani, venit liber de la Fiorentina, a semnat cu liderul din 2. Bundesliga până în vară, când are opțiune de prelungirea acordului cu un sezon. În primele 20 de minute după anunțul oficial, fanii echipei din Gelsenkirchen au comandat 1.200 de tricouri cu numărul 10 ales de internaționalul bosniac. ...
20:00
Dennis Politic (25 de ani, extremă stânga) are șanse mari să fie trimis împrumut de FCSB la altă echipă, după cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al formației roș-albastre.La jumătate de an după ce a fost transferat de la Dinamo, Dennis Politic are șanse să o părăsească pe FCSB, cel puțin temporar. Jucătorul transferat cu un milion de euro a jucat 23 de meciuri pentru roș-albaștri în acest sezon, reușind să marcheze 3 goluri. ...
19:50
Mihai Teja nu se dezminte » Încă un interviu în care își face praf echipa: „Mie mi-a fost rușine să mă uit la prima repriză!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja (47 de ani), antrenorul celor de la Metaloglobus, a tras primele concluzii la flash-interviu, după ce echipa lui a pierdut vineri seara, în deschiderea rundei cu numărul 23, pe teren propriu, contra celor de la FC Argeș, scor 0-2.Acesta a venit foarte dezamăgit după un nou eșec la cârma bucureștenilor, s-a arătat nemulțumit de ceea ce a văzut pe teren și a adus acuze inclusiv la adresa adversarilor, pentru modul în care s-a jucat prima repriză de la Clinceni. ...
19:40
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lăudat-o pe FC Argeș, după victoria piteștenilor cu 2-0 în fața lui Metaloglobus.De asemenea, oficial roș-albaștrilor consideră că FC Argeș a ieșit în câștig prin plecarea lui Caio și aducerea lui Claudiu Micovschi, care a și înscris cu Metaloglobus. ...
19:40
Eden Hazard revine în atenție cu un transfer în Italia » E colegul lui Ronaldinho, Eto'o, Roberto Carlos și Zenga! # Gazeta Sporturilor
Eden Hazard (35 de ani) s-a retras în octombrie 2023 și s-a lansat în afaceri. Fostul internațional belgian s-a alăturat unui proiect alături de mari vedete ale fotbalului mondial. Extrema stângă care a jucat la Lille, Chelsea și Real Madrid este parte din „The Wine of Champions”, devenind coleg cu nume celebre ca Ronaldinho, Terry, Mascherano, Roberto Carlos, Materazzi, Cafu, Sneijder, Julio Cesar și Walter Zenga. ...
19:40
Transfer pentru viitor » FC Argeș l-a luat de la Craiova pe fotbalistul remarcat de Gâlcă: debut în Superligă! # Gazeta Sporturilor
FC Argeș, una dintre candidatele la play-off, s-a întărit iarna aceasta cu un „under” școlit în ultimii ani la Universitatea Craiova. Bogdan Bușe, 18 ani, a debutat în Superligă vineri seara, în triumful reușit de piteșteni cu Metaloglobus, 2-0, când a intrat în prelungiri. Cu un parcurs nebănuit în sezonul care marchează revenirea fostei campioane pe prima scenă, FC Argeș încearcă să-și îndrepte atenția și spre capitolul la care excela în urmă cu 20 de ani. ...
19:30
Bogdan Andone s-a apropiat la un punct de podium și a jubilat la interviu: „Ireproșabil” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a tras primele concluzii la finalul partidei pe care echipa lui a câștigat-o în această seară, în deschiderea rundei cu numărul 23, scor 2-0, contra celor de la Metaloglobus. Argeșenii nu au lăsat loc de surprize și s-au impus în fața codașei din Superliga, consolidându-și locul de play-off și mergând la 9 puncte distanță de FCSB, pentru care criza se adâncește în vederea prinderii unui loc în top 6. ...
19:30
Rebelul Kyrgios, omagiu pentru veteranul aflat în ultimul an al carierei: „Are o inimă bună, asta e moștenirea lui” # Gazeta Sporturilor
Gael Monfils (39 de ani, locul locul 110 ATP) a jucat la Australian Open pentru ultima dată în carieră, el anunțând că 2026 e anul după care se retrage. Australianul Nick Kyrgios a vorbit foarte frumos despre francez și despre moștenirea pe care o lasă după 22 de ani în circuitul profesionist. ...
19:20
A explicat golul superb din FC Argeș - Metaloglobus: „Mereu fac asta la antrenamente” # Gazeta Sporturilor
Robert Moldoveanu (26 de ani), aripa stânga de la FC Argeș, a marcat un gol superb în victoria cu Metaloglobus, scor 2-0, și a oferit declarații la finalul partidei. Într-un meci care părea dificil pentru piteșteni, Robert Moldoveanu a deblocat tabela în minutul 64, cu un gol superb, dintr-o lovitură liberă din lateral. ...
19:10
Gâlcă zâmbește! Jucătorul a semnat, în sfârșit, și sâmbătă va fi prezentat oficial # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid și sâmbătă va fi prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă la stadionul din Giulești.Mijlocașul ofensiv va participa la conferință alături de Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului. Evenimentul va avea loc la ora 15:30, pe 24 ianuarie. Ulterior, de la 16:30, Moruțan va participa la o întâlnire cu mai mulți fani ai formației giuleștene. ...
19:00
FC Argeș se impune contra celor de la Metaloglobus și suflă în ceafă granzilor din Superligă: partidă cu o eliminare și un gol de pus în ramă # Gazeta Sporturilor
FC Argeș s-a impus pe terenul celor de la Metaloglobus în uvertura etapei cu numărul 23, scor 2-0. Partida a fost echilibrată timp de o oră, până la eliminarea lui Gabriel Dumitru. În minutul 64, Robert Moldoveanu a marcat direct din lovitură liberă, dintr-un unghi foarte dificil, à la Ilie Dumitrescu. Claudiu Micovschi a bifat și el prima reușită în alb-violet, nouă minute mai târziu. Argeșul ajunge la borna de 40 de puncte în Superligă. ...
