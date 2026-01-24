„Nu e nimic întâmplător, are buget de campioană!” » Ce a remarcat Ciprian Marica în jocul lui Dinamo: „Fără să aibă un atacant”

12:10

Villarreal o va găzdui pe Real Madrid într-un meci din etapa 21 din La Liga. Duelul de pe stadionul „De la Ceramica" va începe la ora 22:00. Va fi în direct pe Prima Sport 2, Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Real Madrid ocupă locul al doilea în clasamentul din La Liga, cu 48 de puncte din 20 de meciuri jucate, „galacticii" având 43 de goluri marcate și 17 primite. Villarreal se află pe poziția a treia, cu 41 de puncte din 19 partide, cu un golaveraj de 37:19. ...