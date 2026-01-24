Pep Guardiola a numit cea mai bună echipă din lume la început de 2026: „Vedeți ce face”

19:30

Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a tras primele concluzii la finalul partidei pe care echipa lui a câștigat-o în această seară, în deschiderea rundei cu numărul 23, scor 2-0, contra celor de la Metaloglobus. Argeșenii nu au lăsat loc de surprize și s-au impus în fața codașei din Superliga, consolidându-și locul de play-off și mergând la 9 puncte distanță de FCSB, pentru care criza se adâncește în vederea prinderii unui loc în top 6. ...