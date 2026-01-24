Oana Ţoiu: Deciziile geopolitice şi nevoia legitimă de autonomie strategică a statelor remodelează şi pieţele / Soluţia nu este protecţionismul orb, ci diversificarea inteligentă a lanţurilor de valoare şi a pieţelor de desfacere

19:50

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii au încheiat un parteneriat care se va derula pe întreaga durată a anului, toţi nou-născuţii din patru maternităţi urmând a primi, în cadrul pachetelor de ”bun venit pe lume” câte un ”golden ticket” pentru un spectacol senzorial. Aceste producţii sunt destinate copiilor de 0-3 ani, iar data participării la eveniment va fi stabilită de către părinţi, când sunt pregătiţi.