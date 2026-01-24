Emisarii SUA s-au întâlnit în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre Fâşia Gaza
Rador, 24 ianuarie 2026 15:20
Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au aflat sâmbătă în Israel pentru a se întâlni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în principal pentru a discuta despre Fâşia Gaza, au declarat două persoane informate în legătură cu acest subiect, în timp ce autoritățile locale au raportat noi violențe în enclavă. Joi, SUA au anunțat planuri […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
15:30
S-au încheiat convorbirile de pace tripartite Statele Unite, Ucraina, Rusia de la Abu Dabi, Emiratele Arabe Unite. Potrivit Reuters, au fost două zile de discuții în spatele ușilor închise, iar aseară președintele Zelenski spunea că este prea de vreme pentru concluzii. Înaintea convorbirilor, Rusia a repetat că fără o retragerea trupelor ucrainene din Donbas nu […]
Acum o oră
15:20
Emisarii SUA s-au întâlnit în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre Fâşia Gaza # Rador
Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au aflat sâmbătă în Israel pentru a se întâlni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în principal pentru a discuta despre Fâşia Gaza, au declarat două persoane informate în legătură cu acest subiect, în timp ce autoritățile locale au raportat noi violențe în enclavă. Joi, SUA au anunțat planuri […]
Acum 2 ore
14:40
Directorul executiv al Uniunii pentru Iniţiativă Economică din Bulgaria, Mihail Krăstev, a declarat că rata mai mare a inflaţiei nu este cauzată de aderarea Bulgariei la Zona Euro sau de conversia monetară. Potrivit acestuia, intrarea în Zona Euro oferă Bulgariei o implicare mai mare în deciziile europene, inclusiv în politica Băncii Centrale Europene, şi o […]
14:40
Reprezentanţii Republicii Moldova și Statelor Unite au discutat despre dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze # Rador
Ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, și secretarul american pentru energie, Chris Wright, au discutat despre dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, a relatat Ministerul Energiei din Republica Moldova. Miniștrii au analizat mai multe propuneri concrete pentru dezvoltarea în continuare a acestei rute, care ‘va consolida și spori reziliența și securitatea energetică a regiunii’, se […]
Acum 4 ore
13:40
Realizator: Nicoleta Turcu – Atenţie mare la comenzile online; recomandarea vine de la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică – DNSC, care precizează că tot mai mulţi utilizatorii sunt supuşi unor tentative de fraudă prin atragerea lor pe site-uri false. Reducerile de început de an atrag comenzi tot mai multe, dar şi numeroase tentative de fraudă. […]
13:30
Premierul Ilie Bolojan a participat la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei # Rador
Premierul Ilie Bolojan a participat la ceremonia militară și religioasă organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din București de pe Dealul Patriarhiei. Într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei de 24 Ianuarie, prim-ministrul subliniază că Unirea Ţării Românești cu Moldova a reprezentat un moment care a deschis drumul României moderne și amintește cu recunoștință de […]
12:50
Majorarea tarifelor de călătorie cu mijloacele de transport în comun se află pe agenda Consiliului General al Bucureștiului # Rador
Prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul în București ar urma să crească de la trei la cinci lei, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința din 29 ianuarie a Consiliului General al capitalei. În ceea ce privește titlurile de călătorie integrată cu metroul, acestea vor costa de la nouă […]
12:30
Nicușor Dan: La mulți ani, România! Trăim niște momente complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideți să ne bucurăm puțin. Așa cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze și să se bucure de minunea, de miracolul de a exista pe pământul ăsta, așa o sărbătoare a statului cum este […]
Acum 6 ore
11:30
O fostă angajată la Direcția Salarizare din Ministerul Afacerilor Externe a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzată că timp de 15 ani ar fi făcut plăți ilegale de salarii pentru ea însăși și pentru alte două persoane care nu au calitatea de angajați ai instituției. […]
11:30
Sibiha, după atacul nocturn al Rusiei: „Rachetele lui Putin au lovit nu doar poporul ucrainean, ci și masa negocierilor din Abu Dhabi” # Rador
Ministrul de externe de la Kiev, Andri Sibiha, a declarat că rachetele dictatorului rus, Vladimir Putin, care au atacat Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă au lovit nu doar poporul ucrainean, ci și masa negocierilor din Abu Dhabi. „Este cinic faptul că Putin a ordonat un atac masiv și brutal cu rachete asupra Ucrainei […]
11:10
EVENIMENTE INTERNE – Manifestări organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române * Iaşi: Preşedintele Nicuşor Dan, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, vor lua parte la manifestările organizate în Piaţa Unirii din Iaşi cu prilejul celebrării a 167 ani de la înfăptuirea unirii Moldovei cu Ţara Românească. […]
10:40
Meciurile de pe terenurile exterioare de la Australian Open au fost suspendate din cauza temperaturilor ridicate # Rador
În tenis, meciurile de pe terenurile exterioare de la Australian Open au fost suspendate, iar acoperișurile au fost închise pe arenele principale din cauza căldurii extreme. Campionul en titre Jannik Sinner a acuzat crampe și se deplasa cu dificultate, în condițiile în care temperaturile se apropiau de 40 de grade Celsius, în timp ce era […]
10:40
Ucraina este în pragul unei catastrofe umanitare din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Rador
Maksim Timcenko, şeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina, DTEK, a declarat că, din cauza atacurilor rusești asupra sectorului energetic, ţara se apropie de o catastrofă umanitară și a subliniat necesitatea unui „armistițiu energetic”. Potrivit postului public Suspilne, Timcenko a făcut aceste declarații pe 23 ianuarie, într-un interviu pentru agenția Reuters. […]
10:30
Kiev – Restaurantele încep să îşi suspende activitatea, pentru prima dată de la pandemia de COVID-19 # Rador
Numeroase restaurante și cafenele din Kiev își suspendă temporar activitatea pe fondul întreruperilor prelungite de curent, al temperaturilor scăzute și al reducerii semnificative a fluxului de clienți – o situație consemnată pentru prima dată de la pandemia de COVID‑19 – relatează, sâmbătă, agenţia RBC-Ucraina. Potrivit unui interviu acordat de Olha Nasonova, consultant în domeniul gastronomic […]
10:30
Compania aeriană KLM va evita, până la noi ordine, survolarea unor mari părți din Orientul Mijlociu, pe fondul creșterii tensiunilor din regiune, a anunțat sâmbătă filiala olandeză a grupului Air France KLM. Compania nu a precizat ce anume a determinat luarea acestei decizii. Totuși, temerile privind un posibil conflict între Statele Unite și Iran sunt […]
10:10
Decizia privind participarea Bulgariei la Consiliul pentru Pace a fost luată în cadrul unei şedinţe închise a guvernului # Rador
Viceprim-ministrul şi ministrul în exerciţiu al transporturilor şi comunicaţiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a declarat că decizia privind participarea ţării la Consiliului pentru Pace al preşedintelui american, Donald Trump, a fost luată în cadrul unei şedinţe închise a Consiliului de Miniştri. „Din moment ce nu a fost făcută publică, a fost o şedinţă închisă a […]
10:00
Mai multe state americane au declarat stare de urgenţă înaintea unei furtuni de iarnă de proporţii # Rador
Mai multe state americane au declarat stare de urgență, în condițiile în care țara se pregătește pentru o furtună de iarnă de proporții. Meteorologii avertizează că aproximativ două treimi din teritoriul Statelor Unite și în jur de 200 de milioane de persoane vor fi afectate de ploi înghețate, ninsori și temperaturi extrem de scăzute. Rachel […]
10:00
Trafic foarte intens pentru tiruri, la două puncte de trecere a frontierei dintre Bulgaria şi Turcia # Rador
Traficul este extrem de intens pentru tiruri, sâmbătă dimineaţă, la punctele de trecere a frontierei Kapitan Andreevo şi Lesovo dintre Bulgaria şi Turcia, informează Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia. La graniţa cu Grecia, începând de marţi, prin Punctul de Trecere a Frontierei Rudozem – Xanthi este […]
Acum 24 ore
02:10
Sâmbătă, 24 ianuarie, se împlinesc 125 de ani de la naşterea medicului psihiatru Florica Bagdasar, prima femeie ministru din România. Ea a ocupat postul de ministru al sănătăţii, succedându-i soţului ei, Dumitru Bagdasar, în perioada 27 septembrie 1946 – 28 august 1948. Florica Ciumetti, pe numele avut la naştere, a venit pe lume la 24 […]
01:20
În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859 – numită, pe nedrept, şi „Mica Unire”, act istoric realizat sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un demers de voinţă politică al celor două principate româneşti, Moldova şi Ţara Românească, prima etapă, dar extrem de importantă, în crearea statului unitar român […]
23 ianuarie 2026
22:40
Discuţiile trilaterale Rusia-Ucraina-SUA de la Abu Dhabi s-au concentrat pe realizarea unei păci „demne şi durabile” (Rustem Umerov) # Rador
Discuțiile trilaterale desfășurate vineri în Emiratele Arabe Unite s-au concentrat pe atingerea unei „păci demne și durabile”, a scris pe X principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, după încheierea întâlnirii. El a menționat că oficialii ucraineni „apreciază medierea SUA” la Abu Dhabi. „Întâlnirea s-a concentrat pe parametrii pentru încheierea războiului Rusiei și pe logica ulterioară […]
22:00
Încercările de soluționare a conflictului din Ucraina progresează, este important de implementat „formula de la Anchorage”, a declarat pentru TASS secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile liderului american, Donald Trump, potrivit cărora părțile se apropie de sfârșitul conflictului din Ucraina. „Se lucrează. Se fac progrese. Acum este foarte important să […]
21:50
Ucraina se amestecă în alegerile din Ungaria, pentru ca aceasta să fie docilă față de UE (Szijjártó) # Rador
Ucraina a început să se amestece în viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria, pentru că vrea ca în această țară să fie un guvern pe deplin docil față de conducerea Uniunii Europene, a declarat ministrul afacerilor externe al Ungariei, Péter Szijjártó, ca răspuns la afirmația omologului său ucrainean, Andrei Sibiha. „Văd că ați început să vă […]
21:10
Prinţul Harry aminteşte de sacrificiile trupelor NATO în Afganistan, în răspuns la afirmaţii controversate ale lui Donald Trump # Rador
Prințul Harry, care a participat la operațiunile din Afganistan, a transmis o declarație ca răspuns la remarcile lui Donald Trump, după ce acesta a afirmat că trupele NATO au stat „cam departe de linia frontului” în acel conflict. „În 2001, NATO a invocat Articolul 5 pentru prima – și singura – dată în istorie. Acest […]
20:50
Procurorii de la Înalta Curte a Spaniei au clasat o anchetă preliminară privindu-l pe cântărețul Julio Iglesias, declarând vineri că instanța nu are competență în acest caz, deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în străinătate, iar acuzatoarele nu locuiau în țară. Grupul pentru drepturile omului Women’s Link Worldwide a depus plângerea pe 5 ianuarie în […]
20:40
Risc de avalanșă în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri înălțime # Rador
Este risc de avalanșă de gradul 3, pe o scară de la 1 la 5, în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri înălțime. Este vorba despre Bucegi, Făgăraș, Parâng-Șureanu și Țarcu-Godeanu. Iar avertizarea emisă în această seară de meteorologi este valabilă până luni. Ei atenționează că în zona crestelor există plăci […]
20:30
Primele runde de convorbiri privind Ucraina din EAU se vor desfășura în regim de strictețe maximă # Rador
Primele runde ale întâlnirii grupului de lucru trilateral al Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei pe probleme de securitate de la Abu Dhabi se vor desfășura în regim de strictețe maximă, prezența presei nu este prevăzută, a comunicat o sursă pentru agenția TASS. „Nu se precizează care este locul unde se desfășoară convorbirile, nu se prevede […]
19:20
Comentariile lui Donald Trump despre trupele NATO din Afganistan sunt îngrozitoare, a spus premierul britanic # Rador
Comentariile președintelui american Donald Trump, conform cărora trupele NATO au rămas în spatele liniei frontului în Afganistan, au fost „insultătoare și, sincer, îngrozitoare”, a declarat vineri premierul britanic Keir Starmer. „Consider că remarcile președintelui Trump sunt insultătoare și, sincer, îngrozitoare și nu sunt surprins că au provocat atâta durere celor ale căror rude au fost […]
18:20
Maria Zaharova: Inepțiile lui Stubb nu fac decât să confirme afirmațiile lui Lavrov în legătură cu Groenlanda # Rador
Occidentul „s-a încurcat definitiv în propriile standarde duble”, iar confirmarea acestui lucru o constituie reacția avută de președintel Finlandei, Alexander Stubb, la afirmațiile ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, în legătură cu Groenlanda și Crimeea, reacție care a sunat ca o totală inepție, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației […]
18:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că ar fi dispus să se alăture inițiativei Consiliul pentru Pace a președintelui american Donald Trump în beneficiul Fâşiei Gaza, dar nu poate accepta planul în forma sa actuală. „În forma în care este înființat în prezent Consiliul pentru Pace, nu putem accepta structurile sale de guvernare în […]
18:20
Giorgia Meloni a solicitat revizuirea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump pentru ca Italia să poată adera # Rador
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că i-a cerut președintelui american Donald Trump să modifice termenii de constituire a Consiliului pentru Pace pentru a rezolva problemele constituționale care au împiedicat Italia să adere la iniţiativă. Consiliul pentru Pace este un nou organism internațional condus de SUA, creat pentru a supraveghea guvernarea postbelică în Gaza […]
17:50
Acordul comercial al UE cu India a fost în mare parte deja negociat, a spus cancelarul german # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că acordul comercial al UE cu India a fost negociat deja în mare parte și că președinta Comisiei Europene urmează să călătorească în India în următoarele zile pentru a semna înţelegerea. „Dorim o politică europeană comercială ambițioasă„, a spus dl Merz într-o conferință de presă susţinută la Roma […]
17:50
Premierul italian a declarat vineri că disponibilitatea Italiei de a coopera cu SUA rămâne fermă # Rador
„Italia și Germania sunt țări care mențin relații privilegiate cu SUA, iar acest lucru poate ajuta în această relație„, a declarat premierul italian Giorgia Meloni în timpul unei conferințe de presă de la Roma, după o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz./opopescu/dsirbu REUTERS – 23 ianuarie
16:40
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research # Rador
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research. Doar 22 de procente cred că lucrurile merg bine. Sondajul mai arată că sunt optimişti cu privire la direcţia ţării mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii […]
16:00
UE va suspenda timp de şase luni pachetul comercial de retorsiune în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA # Rador
Comisia Europeană a anunțat vineri că va propune suspendarea pentru încă șase luni a unui pachet de măsuri comerciale de retorsiune ale Uniunii Europene împotriva SUA, în valoare de 93 de miliarde de euro, care altfel ar intra în vigoare pe 7 februarie. Pachetul, pregătit în prima jumătate a anului trecut, când Uniunea Europeană negocia […]
Ieri
15:20
Iliana Iotova este oficial preşedintele Bulgariei. Curtea Constituţională a validat decizia preşedintelui Rumen Radev de a demisiona voluntar pentru a intra în politică şi a confirmat-o pe Iliana Iotova în funcţia de preşedinte al Bulgariei. Iotova şi-a început cariera profesională ca jurnalist, formându-şi viziunile politice în Partidul Socialist Bulgar şi petrecând două mandate de vicepreşedinte […]
15:20
Universitatea din București lansează descopeRO.unibuc.ro, o platformă dedicată promovării cercetării românești de excelență de la UB # Rador
Universitatea din București (UB) anunță lansarea proiectului descopeRO.unibuc.ro, o platformă care își propune să prezinte activitatea cercetătorilor români de la Universitatea din București, într-o formă cât mai accesibilă și utilă comunității, și să evidențieze contribuțiile lor la înțelegerea aspectelor esențiale ale vieții și calității vieții din România. descopeRO.unibuc.ro este un instrument de comunicare a științei […]
14:20
La alegerile parlamentare, cetățenii ungari pot decide dacă vor pace sau război și dacă îi vor permite „președintelui Zelenski să le ia banii pentru a menține regimul corupt ucrainean”, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, într-un videoclip postat, vineri, pe pagina sa de Facebook. Péter Szijjártó a subliniat: Totul se schimbă în lume, practic […]
14:20
Primele discuţii trilaterale dintre Rusia, SUA şi Ucraina de la începutul invaziei ruseşti urmează să aibă loc în cursul zilei de azi la Abu Dhabi. Se aşteaptă ca întâlnirea să aibă ca subiect principal chestiunea teritoriilor din Ucraina. Rusia insistă ca Ucraina să renunţe la mai multe teritorii, cerere respinsă de administraţia de la Kiev. […]
13:30
Elvira Chilaru
13:30
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și șeful NATO, Mark Rutte, au discutat despre securitatea în Arctica, la doar câteva zile după ce președintele Trump a renunțat parțial la amenințările legate de Groenlanda. Rutte a spus că cei doi vor lucra pentru consolidarea capacității de apărare în Arctica, iar Frederiksen a declarat că au convenit că NATO […]
12:10
Introducere La World Economic Forum de la Davos 2026, premierul Canadei, Mark Carney, a susținut un discurs considerat de analiști ca unul dintre cele mai importante pentru politica externă canadiană din ultimele decenii. În contextul unei lumi marcată de tensiuni geopolitice și de redefinirea ordinii globale, Carney a propus o reflecție profundă asupra rolului „puterilor […]
12:00
În staţiunea Straja, din judeţul Hunedoara, a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România. Are o lungime de 8,2 kilometri şi le permite pasionaţilor să schieze din Vârful Straja – la o altitudine de 1.868 de metri – până la staţia de plecare a telegondolei din Lupeni. Potrivit reprezentanţilor staţiunii, toate pârtiile […]
12:00
Un tribunal din Africa de Sud a respins apelul guvernului prin care acesta încerca să blocheze licitația unor obiecte personale aparținând fostului președinte, Nelson Mandela. Decizia deschide calea pentru ca fiica cea mare a lui Mandela, Makaziwe, să vândă mai multe obiecte, inclusiv aparatele sale auditive, cartea de identitate, o cheie a celulei sale de […]
12:00
Guvernul sirian a afirmat că deține controlul asupra unei închisori din Raqqa cu deținuți afiliați Statului Islamic # Rador
Ministerul de Interne sirian a declarat vineri că a preluat controlul asupra închisorii al-Aktan din orașul Raqqa, în nord-estul Siriei, o facilitate aflată anterior sub controlul Forțelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi. Închisoarea găzduia deținuți legați de gruparea militantă Stat Islamic și a fost scena unor confruntări în apropierea sa între forțele guvernamentale siriene […]
11:50
Luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului Evreiesc de Stat din București, a avut loc Gala Premiilor Rinocerul pentru anul 2025, eveniment cultural în cadrul căruia au fost premiate, conform declaraţiei organizatorilor, „creațiile cele mai valoroase observate de revista «Rinocerul» pe parcursul anului 2025”, an teatral deopotrivă bogat şi […]
10:40
Curtea Supremă din Afganistan, condusă de talibani, a decis eliberarea din detenţie a unei tinere sportive la 30 de zile după ce fusese arestată de poliţia pentru moralitate pentru că preda în secret Tae Kwon Do. Un purtător de cuvânt taliban a declarat că Khadija Ahmadzada, în vârstă de 22 de ani, fusese reţinută pentru […]
10:40
Experţii în tehnologie anticipează atât invenţii care ne vor schimba viaţa până în 2050, de la organe bioprintate şi roboţi „colegi de apartament”, cât şi dispozitive şi tehnologii care ar putea dispărea, precum smartphone-urile. Futuristul Tom Cheesewright şi astrofizicianul dr. Alastair Reynolds estimează că inovaţii care astăzi par science-fiction vor deveni obişnuinţă până în 2050. […]
10:20
To Lam a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist din Vietnam, potrivit presei de stat # Rador
Principalul lider al Vietnamului, To Lam, a fost reales vineri în funcția de secretar general al Partidului Comunist aflat la guvernare pentru următorii cinci ani, a relatat Agenția de Presă a Vietnamului, citând un comunicat al partidului. (REUTERS – 23 ianuarie)/aionita/gpodea RADOR RADIO ROMÂNIA (23 ianuarie)
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.