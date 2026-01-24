AI-ul va revoluționa piața muncii: joburi de 100.000 de dolari fără diplomă, potrivit șefului Nvidia

21:00

Medicina dentară a fost întotdeauna un domeniu în care precizia face diferența dintre un rezultat bun și unul excepțional. Timp de zeci de ani, stomatologii au lucrat cu amprente fizice, modele din ghips și înregistrări statice ale mușcăturii, încercând să reproducă cât mai fidel realitatea biologică a fiecărui pacient. Însă realitatea este că maxilarul nu […]