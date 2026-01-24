Ce spune Rusia după încheierea negocierilor trilaterale de pace de la Abu Dhabi
Jurnalul.ro, 24 ianuarie 2026 20:50
Șeful diplomației ruse, Serghei lavrov, a transmis sâmbătă că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului, la finalul celei de-a doua zile a negocierilor directe de pace Rusia–Ucraina–SUA, găzduite de Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.
• • •
