Sătui de AI, oamenii se întorc la hârtie, croșetat și liniște. „Detox digital”, tendința pentru 2026

Într-o eră dominată de AI și tehnologie permanent conectată, tot mai multe persoane aleg să se retragă spre activități simple și concrete. Așa-numitul stil de viață analog nu mai este perceput doar ca un „detox digital” temporar, ci ca o reacție la supraîncărcarea tehnologică, scrie CNN.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro