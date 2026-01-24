Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și gaze, fără scenarii negre
MainNews.ro, 24 ianuarie 2026 21:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze. El afirmă că o reducere a accizelor va permite scăderea prețurilor. Eliminarea plafonării gazelor nu va genera un nou șoc pentru populație, iar ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili vor simplifica factura. Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la … Articolul Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și gaze, fără scenarii negre apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
22:00
Fostul șef al Direcției nr. 5 din Poliția Moldoveană, Valeriu Cojocaru, a cerut azil politic în Germania, după ce a fost condamnat pentru angajări fictive la Ministerul Afacerilor Interne. Cojocaru susține că se află legal în Germania și că garantează cooperarea cu autoritățile moldovenești, vizând protecția împotriva represaliilor. Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. … Articolul Fost șef al Poliției din Moldova, condamnat, solicită azil în Germania apare prima dată în Main News.
22:00
CSM București a obținut a șaptea victorie în Liga Campionilor, înfruntând RK Podravka Koprivnica cu 33-28. Cu această victorie, echipa română urcă pe locul 4 în clasament, având cinci succese consecutive. Următorul meci va fi împotriva liderului Brest Bretagne Handball, pe 8 februarie. CSM București a învins RK Podravka Koprivnica cu 33-28 în Liga Campionilor … Articolul CSM București obține a șaptea victorie în Liga Campionilor în Croația apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
21:30
O apel la boicot al Cupei Mondiale 2026 a fost lansat pe fondul tensiunilor dintre SUA și Europa. Președintele clubului St. Pauli, Oke Göttlich, compară situația actuală cu boicoturile olimpice din anii ’80, criticând conducerea FIFA și subliniind legătura strânsă dintre sport și politic. Europa rămâne divizată asupra acestui subiect esențial. Oke Göttlich, președintele clubului … Articolul Boicotul cu privire la Cupa Mondială 2026 din cauza tensiunilor cu SUA apare prima dată în Main News.
Acum o oră
21:20
21:10
Strategia de Apărare a SUA influențează securitatea României, subliniind importanța cooperării NATO și a sprijinului pentru Ucraina. Rusia rămâne o amenințare gestionabilă pe flancul estic al NATO. România trebuie să-și consolideze capacitățile militare, având un rol activ în apărarea regională. Pentagonul a aprobat Strategia de Apărare a SUA, cu implicații pentru Romania Rusia rămâne o … Articolul Strategia de Apărare a SUA și impactul asupra securității României apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
21:00
În partida Universitatea Craiova – FC Botoşani, spiritele s-au încins după un duel între Baiaram și Pavlovic. Decizia centralului Marcel Bîrsan, de a fluiera fault în favoarea Botoșani, a stârnit nemulțumiri în rândul oltenilor, iar Baiaram și Coelho au fost avertizați cu cartonașe galbene pentru proteste. Partida Universitatea Craiova – FC Botoşani a avut un … Articolul Universitatea Craiova – FC Botoșani: Tensiuni după decizia lui Bîrsan apare prima dată în Main News.
20:30
Nicușor Dan respinge speculațiile legate de numirile la conducerea SRI și SIE, subliniind că informațiile din presă nu reflectă opțiunile sale. Președintele a afirmat că discuțiile actuale nu au legătură cu numele vehiculate, adăugând că viitorii șefi ar putea proveni din zonă politică. Nicușor Dan dezminte zvonurile privind viitoarele numiri la SRI și SIE, afirmând … Articolul Nicușor Dan dezminte legăturile cu SRI și SIE: adevărul din spatele zvonurilor apare prima dată în Main News.
20:30
Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe bunurile importate dacă semnează un acord comercial cu China. Relațiile între cele două țări sunt tensionate, iar premierul canadian Mark Carney a anunțat un parteneriat strategic cu Beijingul, provocând reacții dure din partea lui Trump. Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe toate bunurile … Articolul Trump amenință Canada cu tarife de 100% pentru legăturile cu China apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
20:00
Rayo Vallecano a pierdut 3-1 în fața Osasunei, dar criticile jucătorilor la adresa gazonului au fost cele mai vehemente. Pep Chavarria a declarat că terenul este o rușine, iar Álvaro García a adăugat că starea acestuia nu reflectă nivelul echipei, subliniind problemele interne ale clubului în urma eșecului din La Liga. Rayo Vallecano a suferit … Articolul Teren de joc în stare deplorabilă: Andrei Rațiu și echipa în criză apare prima dată în Main News.
20:00
Proiectul Oprim hate-ul din online, inițiat de Diana, combate bullyingul pe rețelele sociale și a câștigat rapid popularitate, având sprijinul vedetelor. Campania promovează empatia și responsabilitatea online, subliniind impactul negativ al comentariilor împotriva oamenilor. Un pas important pentru schimbare a venit în 2026. Inițiativa „Oprim hate-ul din online” a fost lansată de o utilizatoare anonimă … Articolul Schimbăm lumea online: Instagramul oprim.hateul.din.online luptă contra bullyingului apare prima dată în Main News.
19:40
Donald Trump l-a criticat pe premierul canadian Mark Carney pentru acordul comercial cu China, avertizând că va impune taxe vamale de 100% asupra produselor canadiene. Relațiile dintre Statele Unite și Canada s-au tensionat, Trump numind Canada un posibil „port de descărcare” pentru China. Trump critică acordul comercial dintre Canada și China Amenință Canada cu taxe … Articolul Carney greșește importând produse chinezești în loc de soluții locale apare prima dată în Main News.
19:30
O româncă a filmat experiența culinară din Vietnam, arătând ce a cumpărat cu doar doi dolari. Aceasta a savurat o porție de Pho Bo de pe marginea drumului, descriind-o ca fiind delicioasă. Maria a împărtășit și costurile serviciilor de înfrumusețare, surprinzându-se de prețurile accesibile din această destinație exotică. O româncă a filmat ce a cumpărat … Articolul O româncă a cumpărat mâncare pe stradă în Vietnam cu doar 2 dolari apare prima dată în Main News.
19:10
Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dezinformare în privința comparației dintre economia României și media UE. El susține că Bolojan prezintă date selective despre taxe și finanțarea autorităților locale, subliniind că România are cea mai mare inflație din UE și un nivel ridicat al sărăciei. Marius Budăi acuză … Articolul Budăi acuză dezinformare în raportarea lui Bolojan către UE apare prima dată în Main News.
19:00
Investiții „sigure” au dus la pierderi uriașe pentru peste 2.000 de investitori, în urma unei scheme Ponzi orchestrate de Todd Burkhalter. Estimările indică pierderi totale de peste 380 milioane USD, cu promisiuni de randamente ridicate, dar fondurile au fost folosite pentru plăți ilicite și achiziții personale de lux. Un director executiv din Georgia a recunoscut … Articolul Investiții sigure, pierderi uriașe: Peste 2.000 de victime ale schemei Ponzi apare prima dată în Main News.
19:00
Universitatea Craiova l-a onorat pe Vipan Kumar, indianul erou care a salvat o fetiță de 5 ani de la înec, oferindu-i o lojă la meciul cu FC Botoșani și bilete de avion pentru a-și vizita familia în India. Kumar a primit titlul de cetățean de onoare pentru gestul său curajos, impresionând întreaga Românie. Vipan Kumar, … Articolul Universitatea Craiova premiază indianul erou care a salvat o fetiță de la înec apare prima dată în Main News.
19:00
NATO propune o „zonă automatizată” pe frontiera cu Rusia, cu senzori avansați și drone pentru detectarea forțelor inamice. Programele de testare din România și Polonia vizează un sistem operativ până în 2027, consolidând apărarea și inteligența militară a alianței. Detalii despre contractele recente în domeniu. NATO propune crearea unei zone automatizate de-a lungul frontierei cu … Articolul NATO dezvoltă o zonă automatizată pe frontiera cu Rusia, teste în România și Polonia apare prima dată în Main News.
18:30
Investigație împotriva generalului chinez Zhang Youxia, considerat aliatul apropiat al lui Xi Jinping. Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă pentru presupuse încălcări ale disciplinei și legii. Zhang, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, este vizat într-o amplă campanie anticorupție în armata chineză. Partidul Comunist Chinez a lansat o investigație împotriva generalilor Zhang Youxia și Liu … Articolul Investigație asupra generalului chinez Zhang, aliat de încredere al lui Xi Jinping apare prima dată în Main News.
18:10
Președintele Nicușor Dan a discutat despre negocierile Mercosur și importanța sprijinului României, evidențiind absența sa de la Davos pentru a se concentra pe decizii economice esențiale. El a subliniat necesitatea de a separa atacurile politice de acțiunile guvernamentale și a menționat reluarea contactelor cu Armenia pentru dezvoltarea economică regională. Nicușor Dan a confirmat poziția României … Articolul Președintele explică absența de la Davos și susținerea României pentru Mercosur apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
18:00
Costel Gâlcă, antrenor la Rapid, a anunțat despre Olimpiu Moruțan înaintea meciului cu UTA, subliniind că jucătorul, recent semnat, are nevoie de câteva meciuri pentru a reveni la forma maximă. Moruțan este estimat la 70% din potențial, dar se preconizează o introducere în teren în funcție de evoluția jocului. Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, este încântat … Articolul Costel Gâlcă despre Olimpiu Moruțan: Planuri înainte de UTA – Rapid apare prima dată în Main News.
18:00
Groenlanda respinge presiunile SUA privind resursele minerale, afirmând că suveranitatea națională este non-negociabilă. Ministrul Naaja Nathanielsen subliniază că orice acord care compromite controlul asupra mineralelor ar fi inacceptabil. Insula arctică are bogății naturale semnificative, dar refuză cedarea acestora. Groenlanda respinge presiunile SUA asupra resurselor sale minerale Ministra Naaja Nathanielsen afirmă că suveranitatea nu este negociabilă … Articolul Groenlanda refuză presiunile lui Trump: suveranitatea este prioritară apare prima dată în Main News.
17:50
A doua rundă de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat fără progrese majore. Principalele subiecte discutate au fost viitorul regiunii Donbas și încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Detalii despre impasul negocierilor sunt esențiale în contextul actual. A doua rundă de negocieri Rusia-Ucraina-SUA s-a încheiat fără rezultate notabile Discuțiile s-au concentrat pe viitorul regiunii … Articolul Negocieri Rusia-Ucraina-SUA: Tăcere totală după a doua rundă de discuții apare prima dată în Main News.
17:50
Compania finlandeză Donut Lab a dezvăluit o baterie solid-state inovatoare pentru vehicule electrice, promițând o încărcare de 5 minute și o durabilitate de 100.000 de cicluri. Specialistii sunt sceptici, sugerând că ar putea fi o farsă. Oare va revoluționa industria sau va rămâne doar o promisiune? Bateria solid-state prezentată de Donut Lab promite încărcare în … Articolul Bateria solid-state: încărcare rapidă în 5 minute sau o iluzie a industriei? apare prima dată în Main News.
17:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că nu se consideră nici bolojenistă, nici nicușoristă, dar îl respectă pe Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri nepopulare necesare. Gheorghiu subliniază că măsurile Guvernului sunt esențiale pentru stabilizare, în timp ce vorbește despre lipsa unei relații personale cu Sorin Grindeanu. Oana Gheorghiu nu se consideră parte din grupurile … Articolul Oana Gheorghiu despre Grindeanu: Curajul de a face curățenie în politică apare prima dată în Main News.
17:00
Sistemul de achiziționare a rovinietei este nefuncțional din cauza unor probleme tehnice, anunță CNAIR. Șoferii nu pot cumpăra rovinieta prin metodele disponibile (sms, online, benzinării), dar au timp până la ora 24.00 a zilei respective pentru a face achiziția. Detalii despre remedierea situației vor fi comunicate ulterior. Sistemul de achiziționare a rovinietei este nefuncțional din … Articolul Rovinieta, sistemul căzut: ce fac șoferii fără plată? apare prima dată în Main News.
16:50
Ion Țiriac, legenda tenisului și pasionat de mașini, a dezvăluit furtul unei bijuterii pe patru roți, construite special pentru el. Vehiculul, cu motor istoric Lancia câștigător în anii ’70, are o valoare enormă. Ion a declarat: „Nu am vândut-o niciodată; nu știu cine a furat-o.” Participarea României la Raliul Monte Carlo a marcat și această … Articolul Bijuteria pe roți a lui Ion Țiriac, dispărută: „Nu am vândut-o niciodată” apare prima dată în Main News.
16:20
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale și lipsa de transparență în algoritmi, subliniind controlul oligopolistic exercitat de câteva companii. El subliniază necesitatea alfabetizării digitale pentru a înțelege influența AI asupra realității. Revoluția digitală impune responsabilitate și educație. Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale și lipsei de transparență în algoritmi … Articolul Controlul invizibil al inteligenței artificiale de către companii dominante apare prima dată în Main News.
16:10
Marșul de Ziua Unirii a avut loc la Iași, reunit peste 2.000 de participanți sub egida AUR. Petrișor Peiu a subliniat importanța istorică a orașului și a Unirii din 1859, afirmând că drumul început de Cuza continuă. Senatorul Mircia Chelaru a accentuat unitatea națională. Manifestările celebrează acest moment crucial pentru România. Marșul de Ziua Unirii … Articolul Marș de Ziua Unirii la Iași: AUR strânge peste 2.000 de susținători apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:00
CNAIR anunță că sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează din cauza unor probleme tehnice. Utilizatorii nu pot cumpăra rovinieta prin niciun canal disponibil. Se lucrează pentru remedierea situației. Achiziția rovinietei este posibilă până la ora 24:00 a zilei respective. Rămâneți informați pentru actualizări. CNAIR anunță probleme tehnice la sistemul de achiziționare a rovinietei Sistemul … Articolul CNAIR: Probleme la achiziționarea rovinietei – informații utile pentru șoferi apare prima dată în Main News.
15:50
Noua Strategie de Apărare Națională a SUA redefinește ierarhia amenințărilor, cu o concentrare pe securitatea internă. China devine o amenințare secundară, iar aliații europeni sunt atenționați că sprijinul militar american va fi limitat. Rusia este clasificată ca o amenințare gestionabilă, iar responsabilitatea pentru securitate se transferă către parteneri. Pentagonul a publicat o nouă Strategie de … Articolul Noua strategie de apărare a SUA transformă amenințările, atenție Europa! apare prima dată în Main News.
15:50
Trinity Rodman, fiica baschetbalistului Dennis Rodman, a devenit cea mai bine plătită fotbalistă din lume printr-un contract de 2 milioane de dolari pe an cu Washington Spirit. La 23 de ani, Rodman a avut un impact considerabil în fotbalul feminin, câștigând campionatul NWSL și reprezentând SUA la nivel internațional. Trinity Rodman, atacanta americană de 23 … Articolul Fiica lui Dennis Rodman, cea mai bine plătită fotbalistă, cu 2 milioane/an apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și aplaudat în Focșani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. În discursul său, el a subliniat importanța patriotismului și responsabilitatea cetățenilor. S-a alăturat participanților la Hora Unirii, promovând unitatea națională. Nicuşor Dan a fost aplaudat și huiduit la ceremonia de Ziua Unirii din Focșani Președintele a subliniat importanța unității … Articolul Nicuşor Dan, huiduit și aplaudat la Focşani, se alătură Hora Unirii apare prima dată în Main News.
15:00
Divergențele la NASA cresc înainte de misiunea Artemis II, programată pentru 6 februarie 2026. Un defect tehnic al scutului termic al navei Orion a generat controverse, cu experți avertizând că lansarea este periculoasă. NASA rămâne însă încrezătoare cu privire la siguranța echipajului și a misiunii. NASA susține decolarea navei Orion pe 6 februarie 2026, în … Articolul Divergențe NASA înainte de misiunea pe Lună: Avertizări despre defecte tehnice apare prima dată în Main News.
14:50
Colonelul Marius Cezar Toma a fost avansat la gradul de general de brigadă de președintele Nicușor Dan pe 23 ianuarie 2026. Cu o carieră dedicată Jandarmeriei și multiple specializări, Toma a demonstrat profesionalism la conducerea Jandarmeriei București și un angajament față de comunitate. Colonelul Marius Cezar Toma a fost avansat la gradul de general de … Articolul Marius Cezar, noul general al Jandarmeriei Capitalei, avansat de Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
14:50
Fostul portar al naționalei de fotbal pe plajă a Iranului, Mohammad Hajipour, a fost ucis în timpul protestelor anti-guvernamentale din Rasht. Autoritățile au impus ca moartea să fie raportată ca accident de circulație. Protestele, izbucnite pe 28 decembrie, cer sfârșitul regimului autoritar. Mohammad Hajipour, fost portar al echipei naționale de fotbal pe plajă a Iranului, … Articolul Decesul fostului portar al naționalei în protestele violente din Iran apare prima dată în Main News.
14:20
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, critică lipsa de comunicare a premierului Ilie Bolojan cu miniștrii, menționând că aceștia nu se întâlnesc decât „foarte rar” în afara ședințelor de guvern. Barbu subliniază necesitatea unei colaborări mai frecvente și eficiente pentru o guvernare de succes. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, acuză lipsa de comunicare a premierului Ilie Bolojan cu … Articolul Ministrul Agriculturii acuză premierul Bolojan de necomunicare cu miniștrii apare prima dată în Main News.
14:20
Descoperă palatul Dario din Veneția, o bijuterie arhitecturală din secolul XV, scos la vânzare pentru 20 de milioane de euro. Cu o istorie întunecată și povești despre crime și sinucideri, această clădire bântuită oferă nouă dormitoare și o terasă panoramică, dar atrage și legende despre blesteme. Palatul Dario din Veneția, construit în secolul al XV-lea, … Articolul Palatul bântuit din Veneția: 9 dormitoare și 7 morți suspecte, 20 mil. euro apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
13:40
Rușii au lansat un atac brutal asupra Ucrainei în timpul negocierilor de pace, folosind rachete Zircon rare. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, l-a acuzat pe Putin de cinism, subliniind că atacul a lăsat peste 1,2 milioane de oameni fără electricitate, provocând distrugeri semnificative în Kiev și Harkov. Atacuri recente ale Rusiei asupra Ucrainei au … Articolul Rușii atacă cu arme rare: Kievul denunță barbaria lui Putin în negocierea păcii apare prima dată în Main News.
13:30
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a publicat informații esențiale despre salariul minim neimpozabil pentru anul 2026. Află cum va influența această sumă politica salariilor din România și care sunt noutățile de la ANAF. Detalii complete pe StartupCafe. ANAF a publicat informații despre suma minimă neimpozabilă la salariul minim pentru 2026 Informațiile sunt oferite … Articolul Salariul minim 2026: Detalii ANAF despre suma minimă neimpozabilă apare prima dată în Main News.
13:20
Descoperă topul țărilor cu cele mai mari armate active în 2024. Statele Unite ocupă locul 3, cu 1.316.000 militari activi și un buget militar de 968 miliarde de dolari. Află care sunt primele cinci puteri militare globale și cum se compară forțele armate ale acestora în contextul internațional. Topul țărilor cu cele mai mari armate … Articolul Cele mai mari armate din lume: unde se află Statele Unite? apare prima dată în Main News.
13:10
Nicușor Dan, președintele României, afirmă la Focșani că statul trebuie să se reformeze pentru a avea o politică educațională eficientă. El își reafirmă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și abordează importanța unei guvernări stabile în contextul coaliției formate din patru partide. Declarațiile sale subliniază necesitatea eficientizării cheltuielilor publice. Nicușor Dan a declarat că nu există … Articolul Nicușor Dan la Focșani: Reformele necesare ale statului și sprijinul pentru Bolojan apare prima dată în Main News.
13:00
Berlinul ia o decizie radicală: miliardele Germaniei sunt în pericol din cauza lui Trump # MainNews.ro
Berlinul analizează retragerea celor 1.236 de tone de aur din seifurile din New York din cauza imprevizibilității administrației Trump. Economiștii german vorbesc despre riscurile financiare, cerând repatrierea tezaurului național pentru a asigura independența strategică. Este momentul crucial pentru Germania. Presiune internă în Germania pentru retragerea celor 1.236 de tone de aur din SUA din cauza … Articolul Berlinul ia o decizie radicală: miliardele Germaniei sunt în pericol din cauza lui Trump apare prima dată în Main News.
12:50
Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid și este hotărât să revigoreze cariera sa. Mijlocașul a trecut prin momente dificile, dar este pregătit să contribuie la succesul echipei. Moruțan subliniază că nu se află la final de carieră și își dorește să revină la forma sa de vârf, bucurând fanii Rapidului. Olimpiu Moruțan a semnat oficial … Articolul Olimpiu Moruțan la Rapid: „Dovedesc că sunt în plină carieră!” apare prima dată în Main News.
12:40
Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul, conform avertismentului ministrului turc Hakan Fidan. În timp ce Ankara își exprimă îngrijorările, Teheranul promite un război total în cazul unui atac. Mobilizarea militară americană în Golf intensifică tensiunile regionale, aducând la forefront riscurile de confruntare. Turcia avertizează că Israelul caută pretexte pentru a ataca Iranul, subliniind … Articolul Israelul pregătește atacuri împotriva Iranului, Ankara avertizează aspru apare prima dată în Main News.
12:40
Atac cu 400 de drone și rachete la Harkov: 14 civili răniți și oraș fără electricitate # MainNews.ro
Atacul recent din Ucraina a lăsat 14 civili răniți la Harkov și un oraș întreg fără electricitate, în urma lansării a 375 de drone și 21 de rachete de către Rusia. Apărarea aeriană ucraineană a doborât majoritatea dronelor, dar rachetele au lovit ținte civile, provocând distrugeri în Kiev și Cernihiv. Rusia a atacat Ucraina cu … Articolul Atac cu 400 de drone și rachete la Harkov: 14 civili răniți și oraș fără electricitate apare prima dată în Main News.
12:00
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan, la Iași și Focșani, Ilie Bolojan, la București # MainNews.ro
Pe 24 ianuarie 2026, România celebrează Ziua Unirii Principatelor, marcând unirea Moldovei și Țării Românești sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Președintele Nicușor Dan va participa la evenimentele din Focșani și Iași, iar premierul Ilie Bolojan va rămâne în București la ceremonii dedicate. Nicușor Dan participă la evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor la Iași și … Articolul Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan, la Iași și Focșani, Ilie Bolojan, la București apare prima dată în Main News.
11:50
Impresara Anamaria Prodan a fost trimisă acasă din Republica Dominicană după ce emisiunea „Survivor – Povești din junglă” a fost anulată din cauza audiențelor slabe. Colaborarea a durat doar 15 zile, iar Prodan susține că a avut un contract pentru o lună, conform înțelegerii inițiale. Anamaria Prodan a fost trimisă acasă din Republica Dominicană după … Articolul Anamaria Prodan, trimisă acasă din Republica Dominicană, emisiune anulată apare prima dată în Main News.
11:50
Nicușor Dan a fost huiduit la Focșani în timpul discursului său de Ziua Unirii Principatelor Române. Președintele a subliniat dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirea, dar a atras atenția asupra responsabilității de a alege încrederea în lideri care pot aduce schimbare. Detalii despre manifestare și mesajul său. Discursul președintelui Nicușor Dan la Focșani a fost … Articolul Nicușor Dan huiduit la Focșani: „Verificați cine sunt liderii voștri” apare prima dată în Main News.
11:20
Iranul amenință cu război total în cazul unui atac, iar SUA desfășoară o grupare navală în regiune. Companii aeriene europene, precum Air France și Lufthansa, suspendă zborurile către și dinspre Orientul Mijlociu din cauza riscurilor de securitate. Tensiunile dintre Washington și Teheran escaladează pe fondul declarațiilor lui Trump. Iranul amenință cu război total în cazul … Articolul Iranul amenință cu război total; SUA trimite nave, companii suspendă zboruri apare prima dată în Main News.
11:00
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie, subliniază importanța unității și responsabilității în construcția statului modern. Sorin Grindeanu afirmă că acest moment istoric oferă lecții valoroase pentru viitor. Mesajele oficialilor evidențiază necesitatea respectului pentru lege și solidarității naționale. Ziua de 24 ianuarie marchează Unirea Principatelor Române din 1859, simbolizând începutul statului român modern Sorin … Articolul Mesaje Ziua Unirii Principatelor: Grindeanu subliniază importanța lecției istorice apare prima dată în Main News.
10:50
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu, acuzându-l de defăimare și prejudicii morale. Tensiunile dintre cei doi durează de aproape două decenii, iar Vîntu a făcut recent declarații controversate despre fostul președinte. Detalii despre acțiunea civilă și acuzațiile aruncate de ambele părți. Traian Băsescu a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu … Articolul Băsescu, acuzat de Vîntu: Ce l-a făcut pe fostul președinte să explodeze? apare prima dată în Main News.
