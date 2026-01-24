Rovinieta, sistemul căzut: ce fac șoferii fără plată?

06:50

Raul Opruţ a adus victoria lui Dinamo împotriva celor de la Hermannstadt, marcând două goluri ce au dus echipa pe primul loc în Liga 1. Suporterii au fost ovaţionaţi de jucător, care le-a mulţumit pentru susţinere și i-a invitat la meciul cu Petrolul. Dinamo continuă lupta pentru titlu! Raul Opruţ a înscris două goluri în … Articolul Raul Opruţ, eroul lui Dinamo, mesaj pentru fanii alb-roşii după victoria de lider apare prima dată în Main News.