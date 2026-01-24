Rovinieta, sistemul căzut: ce fac șoferii fără plată?
Sistemul de achiziționare a rovinietei este nefuncțional din cauza unor probleme tehnice, anunță CNAIR. Șoferii nu pot cumpăra rovinieta prin metodele disponibile (sms, online, benzinării), dar au timp până la ora 24.00 a zilei respective pentru a face achiziția. Detalii despre remedierea situației vor fi comunicate ulterior.
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că nu se consideră nici bolojenistă, nici nicușoristă, dar îl respectă pe Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri nepopulare necesare. Gheorghiu subliniază că măsurile Guvernului sunt esențiale pentru stabilizare, în timp ce vorbește despre lipsa unei relații personale cu Sorin Grindeanu.
Ion Țiriac, legenda tenisului și pasionat de mașini, a dezvăluit furtul unei bijuterii pe patru roți, construită special pentru el. Vehiculul, cu motor istoric Lancia câștigător în anii '70, are o valoare enormă. Ion a declarat: „Nu am vândut-o niciodată; nu știu cine a furat-o." Participarea României la Raliul Monte Carlo a marcat și această poveste.
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale și lipsa de transparență în algoritmi, subliniind controlul oligopolistic exercitat de câteva companii. El subliniază necesitatea alfabetizării digitale pentru a înțelege influența AI asupra realității. Revoluția digitală impune responsabilitate și educație.
Marșul de Ziua Unirii a avut loc la Iași, reunit peste 2.000 de participanți sub egida AUR. Petrișor Peiu a subliniat importanța istorică a orașului și a Unirii din 1859, afirmând că drumul început de Cuza continuă. Senatorul Mircia Chelaru a accentuat unitatea națională. Manifestările celebrează acest moment crucial pentru România.
CNAIR anunță că sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează din cauza unor probleme tehnice. Utilizatorii nu pot cumpăra rovinieta prin niciun canal disponibil. Se lucrează pentru remedierea situației. Achiziția rovinietei este posibilă până la ora 24:00 a zilei respective.
Noua Strategie de Apărare Națională a SUA redefinește ierarhia amenințărilor, cu o concentrare pe securitatea internă. China devine o amenințare secundară, iar aliații europeni sunt atenționați că sprijinul militar american va fi limitat. Rusia este clasificată ca o amenințare gestionabilă, iar responsabilitatea pentru securitate se transferă către parteneri.
Trinity Rodman, fiica baschetbalistului Dennis Rodman, a devenit cea mai bine plătită fotbalistă din lume printr-un contract de 2 milioane de dolari pe an cu Washington Spirit. La 23 de ani, Rodman a avut un impact considerabil în fotbalul feminin, câștigând campionatul NWSL și reprezentând SUA la nivel internațional.
Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și aplaudat în Focșani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. În discursul său, el a subliniat importanța patriotismului și responsabilitatea cetățenilor. S-a alăturat participanților la Hora Unirii, promovând unitatea națională.
Divergențele la NASA cresc înainte de misiunea Artemis II, programată pentru 6 februarie 2026. Un defect tehnic al scutului termic al navei Orion a generat controverse, cu experți avertizând că lansarea este periculoasă. NASA rămâne însă încrezătoare cu privire la siguranța echipajului și a misiunii.
Colonelul Marius Cezar Toma a fost avansat la gradul de general de brigadă de președintele Nicușor Dan pe 23 ianuarie 2026. Cu o carieră dedicată Jandarmeriei și multiple specializări, Toma a demonstrat profesionalism la conducerea Jandarmeriei București și un angajament față de comunitate.
Fostul portar al naționalei de fotbal pe plajă a Iranului, Mohammad Hajipour, a fost ucis în timpul protestelor anti-guvernamentale din Rasht. Autoritățile au impus ca moartea să fie raportată ca accident de circulație. Protestele, izbucnite pe 28 decembrie, cer sfârșitul regimului autoritar.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, critică lipsa de comunicare a premierului Ilie Bolojan cu miniștrii, menționând că aceștia nu se întâlnesc decât „foarte rar" în afara ședințelor de guvern. Barbu subliniază necesitatea unei colaborări mai frecvente și eficiente pentru o guvernare de succes.
Descoperă palatul Dario din Veneția, o bijuterie arhitecturală din secolul XV, scos la vânzare pentru 20 de milioane de euro. Cu o istorie întunecată și povești despre crime și sinucideri, această clădire bântuită oferă nouă dormitoare și o terasă panoramică, dar atrage și legende despre blesteme.
Rușii au lansat un atac brutal asupra Ucrainei în timpul negocierilor de pace, folosind rachete Zircon rare. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, l-a acuzat pe Putin de cinism, subliniind că atacul a lăsat peste 1,2 milioane de oameni fără electricitate, provocând distrugeri semnificative în Kiev și Harkov.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a publicat informații esențiale despre salariul minim neimpozabil pentru anul 2026. Află cum va influența această sumă politica salariilor din România și care sunt noutățile de la ANAF.
Descoperă topul țărilor cu cele mai mari armate active în 2024. Statele Unite ocupă locul 3, cu 1.316.000 militari activi și un buget militar de 968 miliarde de dolari. Află care sunt primele cinci puteri militare globale și cum se compară forțele armate ale acestora în contextul internațional.
Nicușor Dan, președintele României, afirmă la Focșani că statul trebuie să se reformeze pentru a avea o politică educațională eficientă. El își reafirmă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și abordează importanța unei guvernări stabile în contextul coaliției formate din patru partide. Declarațiile sale subliniază necesitatea eficientizării cheltuielilor publice.
Berlinul analizează retragerea celor 1.236 de tone de aur din seifurile din New York din cauza imprevizibilității administrației Trump. Economiștii german vorbesc despre riscurile financiare, cerând repatrierea tezaurului național pentru a asigura independența strategică. Este momentul crucial pentru Germania.
Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid și este hotărât să revigoreze cariera sa. Mijlocașul a trecut prin momente dificile, dar este pregătit să contribuie la succesul echipei. Moruțan subliniază că nu se află la final de carieră și își dorește să revină la forma sa de vârf, bucurând fanii Rapidului.
Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul, conform avertismentului ministrului turc Hakan Fidan. În timp ce Ankara își exprimă îngrijorările, Teheranul promite un război total în cazul unui atac. Mobilizarea militară americană în Golf intensifică tensiunile regionale, aducând la forefront riscurile de confruntare.
Atac cu 400 de drone și rachete la Harkov: 14 civili răniți și oraș fără electricitate # MainNews.ro
Atacul recent din Ucraina a lăsat 14 civili răniți la Harkov și un oraș întreg fără electricitate, în urma lansării a 375 de drone și 21 de rachete de către Rusia. Apărarea aeriană ucraineană a doborât majoritatea dronelor, dar rachetele au lovit ținte civile, provocând distrugeri în Kiev și Cernihiv.
Pe 24 ianuarie 2026, România celebrează Ziua Unirii Principatelor, marcând unirea Moldovei și Țării Românești sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Președintele Nicușor Dan va participa la evenimentele din Focșani și Iași, iar premierul Ilie Bolojan va rămâne în București la ceremonii dedicate.
Impresara Anamaria Prodan a fost trimisă acasă din Republica Dominicană după ce emisiunea „Survivor – Povești din junglă" a fost anulată din cauza audiențelor slabe. Colaborarea a durat doar 15 zile, iar Prodan susține că a avut un contract pentru o lună, conform înțelegerii inițiale.
Nicușor Dan a fost huiduit la Focșani în timpul discursului său de Ziua Unirii Principatelor Române. Președintele a subliniat dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirea, dar a atras atenția asupra responsabilității de a alege încrederea în lideri care pot aduce schimbare.
Iranul amenință cu război total în cazul unui atac, iar SUA desfășoară o grupare navală în regiune. Companii aeriene europene, precum Air France și Lufthansa, suspendă zborurile către și dinspre Orientul Mijlociu din cauza riscurilor de securitate. Tensiunile dintre Washington și Teheran escaladează pe fondul declarațiilor lui Trump.
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie, subliniază importanța unității și responsabilității în construcția statului modern. Sorin Grindeanu afirmă că acest moment istoric oferă lecții valoroase pentru viitor. Mesajele oficialilor evidențiază necesitatea respectului pentru lege și solidarității naționale.
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu, acuzându-l de defăimare și prejudicii morale. Tensiunile dintre cei doi durează de aproape două decenii, iar Vîntu a făcut recent declarații controversate despre fostul președinte.
Jannik Sinner a depășit o situație critică în turul 3 la Australian Open 2026, luptându-se cu crampe și greață. După o partidă maraton de 3 ore și 42 de minute, italianul a învins pe Eliot Spizzirri cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, demonstrând o voință incredibilă și primind ajutor de la antrenorul său.
Statele Unite au efectuat un atac letal asupra unei nave suspecte de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, marcând prima intervenție de după căderea lui Nicolas Maduro. Această operațiune face parte din campania militară pentru combaterea narcoticelor, având ca rezultatul 35 de atacuri și multiple decese în rândul contrabandiștilor.
O oportunitate rară: stațiunea de schi Sahnehang din Winterberg, Germania, este de vânzare. Cu pârtie, telescaun și cabană, acest domeniu schiabil oferă un peisaj idilic și potențial turistic deosebit. Prețul se învârte în jurul milioanelor de euro.
Premierul Ilie Bolojan anunță reformarea sistemului de impozitare auto, eliminând facilitățile fiscale pentru mașinile hibride. Noul
Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter, va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano. Acesta va fi un moment simbolic pentru România, care va participa cu 29 de sportivi la competiții variate, inclusiv snowboard și patinaj artistic. Deschiderea oficială va avea loc pe 6 februarie. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, va … Articolul Cristi Chivu va aduce mândria românească la Milano cu flacăra olimpică apare prima dată în Main News.
Manifestări de Ziua Unirii Principatelor Române, cu Nicușor Dan la Focșani și Iași, și Ilie Bolojan în București. Călin Georgescu invita susținătorii la Monumentul Eroului Necunoscut. Celebrăm 167 de ani de la unirea Țării Românești și Moldovei, un pas crucial în formarea statului național român. Participă alături de noi! Pe 24 ianuarie, România sărbătorește Ziua … Articolul Zilele Principatelor: Manifestații în țară, lideri politici în acțiune apare prima dată în Main News.
Un bărbat din Chester a primit o amendă de 35 de lire pentru că și-a parcat mașina în fața casei după 10 ani fără probleme. Deși argumentează că locul este parte din drumul său privat, autoritățile susțin că este subiect la reguli de parcare. Contestația sa a fost respinsă, dar avocatul susține că amenda poate … Articolul Bărbat amendat după 10 ani de parcare în fața propriei case: reacția sa surprinzătoare apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan va celebra Ziua Unirii Principatelor în Focșani și Iași, în timp ce premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia din București. Evenimentele subliniază importanța acestui moment istoric pentru România, marcând totodată aniversarea Colegiului Național „Unirea” din Focșani. Președintele Nicușor Dan va fi prezent la Focșani și Iași de Ziua Unirii Principatelor Premierul … Articolul Președintele și premierul, la evenimente separate de Ziua Unirii Principatelor apare prima dată în Main News.
Fostul sportiv olimpic canadian Ryan Wedding, acuzat de trafic de droguri și comandarea de asasinate, a fost arestat în Mexic. Participant la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, Wedding se afla pe lista celor mai căutați fugari ai FBI. Detalii despre captura sa rămân limitate, însă investigațiile continuă. Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian, a … Articolul Fost olimpic canadian arestat în Mexic pentru trafic de droguri și asasinate apare prima dată în Main News.
Axenia Vârlan, supranumită „Monstrul Bucovinei”, este una dintre cele mai șocante femei criminale în serie din România. A ucis zeci de oameni, inclusiv rudele apropiate, păstrând trofee macabre. În 1931, a fost condamnată la muncă silnică pe viață, stârnind groază și fascinatie în istoria criminală românească. Axenia Vârlan, cunoscută ca „Monstrul Bucovinei”, a fost condamnată … Articolul Axeania Vârlan: Ucigașa cu toporul din Bucovina care omora „din milă” apare prima dată în Main News.
Negocierile trilaterale SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi au început pentru a căuta o soluție la conflictul din Donbas, dar fără rezultate clare. Președintele Zelenski subliniază importanța dorinței de pace din partea tuturor părților. Detalii despre discuții și zone-tampon rămân neclare, cu bombardamente continuând în Ucraina. Rusia, Ucraina și SUA au început negocieri trilaterale la Abu Dhabi … Articolul Negocieri SUA-Rusia-Ucraina: Detalii din spatele ușilor deschise apare prima dată în Main News.
Mega-furtuna de iarnă afectează SUA, cu stare de urgență în 18 state și mii de zboruri anulate. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări periculoase de gheață amenință traficul și infrastructura. Garda Națională e mobilizată, iar medicii recomandă rămânerea în siguranță pentru a evita degerăturile severe. Peste 180 de milioane de oameni, două treimi … Articolul Mega-furtună de iarnă afectează SUA: urgență, ninsori, zboruri anulate apare prima dată în Main News.
Întârzierea CCR privind pensiile magistraților riscă să blocheze fonduri de peste 200 de milioane de euro, avertizează premierul Ilie Bolojan. Fără o decizie rapidă, bugetul și planurile de dezvoltare ale României pot fi afectate semnificativ. Adoptarea bugetului trebuie să se facă în condiții normale pentru a asigura predictibilitatea economică. Premierul Ilie Bolojan avertizează despre riscurile … Articolul Întârzierea CCR amenință accesul la fonduri de 200 milioane euro, avertizează Bolojan apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea a fost susținută de Jelena Djokovic în conflictul cu Naomi Osaka, acuzând-o pe aceasta de lipsă de respect în timpul meciului de la Australian Open. Soția lui Novak Djokovic a criticat comportamentul japonezei și a subliniat importanța fair-play-ului în sportul profesionist, generând discuții pe rețelele sociale. Sorana Cîrstea a ridicat probleme în timpul … Articolul Sorana Cîrstea, sprijinită de staruri, ripostează în conflictul cu Osaka apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor primarului Lia Olguța Vasilescu privind lipsa căldurii în Craiova. El subliniază că fondurile alocate nu au fost utilizate corespunzător și discută despre necesitatea unui proiect serios pentru soluționarea problemei termoficării. Bolojan atrage atenția asupra gestionării deficitare din trecut. Ilie Bolojan a răspuns acuzațiilor primarului Lia Olguța Vasilescu privind lipsa căldurii … Articolul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor primarului Lia Olguța Vasilescu: „Haideţi să discutăm” apare prima dată în Main News.
Cele mai mari orașe ucrainene, Kiev și Harkov, au fost atacate de Rusia după negocierile din Abu Dhabi. Oficialii raportă mai multe răniți în Kiev și Harkov, inclusiv atacuri asupra instituțiilor de sănătate. Aceste evenimente survine în contextul intensificării conflictului ce durează de aproape patru ani. Cele mai mari orașe ale Ucrainei, Kiev și Harkov, … Articolul Atacuri rusești asupra celor mai mari orașe din Ucraina după negocierile din Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
Bianca Muntean, o adolescentă de 14 ani, a impresionat-o pe Andra în sezonul 16 al emisiunii Românii au talent, câștigând primul Golden Buzz. Cu o voce puternică și un talent remarcabil, Bianca a fost propulsată direct în semifinală, visând să studieze la Liceul „Dinu Lipatti”. Sezonul 16 al emisiunii Românii au talent a debutat la … Articolul Adolescenta de 14 ani care a obținut primul Golden Buzz în sezonul 16 Românii au talent apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a declarat că nu va exista incertitudine privind pensiile militarilor și angajaților din MAI. El a subliniat că persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare vor beneficia de acestea, evitând astfel o situație similară cu cea din justiție, unde au fost valuri de pensionări anticipate. Nicușor Dan vrea să evite situații precum cele din … Articolul Nicușor Dan subliniază clar poziția privind pensiile militare apare prima dată în Main News.
Raul Opruţ a adus victoria lui Dinamo împotriva celor de la Hermannstadt, marcând două goluri ce au dus echipa pe primul loc în Liga 1. Suporterii au fost ovaţionaţi de jucător, care le-a mulţumit pentru susţinere și i-a invitat la meciul cu Petrolul. Dinamo continuă lupta pentru titlu! Raul Opruţ a înscris două goluri în … Articolul Raul Opruţ, eroul lui Dinamo, mesaj pentru fanii alb-roşii după victoria de lider apare prima dată în Main News.
Deficitul bugetar al României, raportat la 7,7%, ascunde o scamatorie contabilă. Guvernul Bolojan a inclus venituri fictive de 10 miliarde lei din granturi PNRR, în timp ce ținta oficială era 8,4%. Pierderile din PNRR și distorsiunile în execuția bugetară ridică semne de întrebare asupra stabilității economice. Deficitul bugetar al României pentru 2025 este raportat la … Articolul Deficitul lui Bolojan: Scamatoria contabilă și pierderile din PNRR apare prima dată în Main News.
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a exprimat speranța ca Donald Trump să obțină pacea în Ucraina, astfel încât să-l propună pentru Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta a discutat despre inițiativele de pace ale lui Trump și despre îngrijorările Uniunii Europene legate de concentarea puterii. Giorgia Meloni, premierul Italiei, a declarat că vrea să-l nominalizeze pe Donald … Articolul Meloni vrea să-l propună pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
Fostul senator Ilie Niță s-a hirotonit preot la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți, renunțând la cariera politică marcată de scandals. În urma unei anchete DNA și a condamnărilor pentru corupție, el face o reconversie profesională radicală. Descoperă povestea unui politician transformat în slujitor al lui Dumnezeu. Ilie Niță, fost senator din Suceava, a fost hirotonit preot la … Articolul Fost senator DNA se retrage la mănăstire în Bucovina pentru preoție apare prima dată în Main News.
