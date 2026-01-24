Cele mai mari armate din lume: unde se află Statele Unite?

02:50

Ilie Bolojan afirmă că România ar putea contribui cu un miliard de dolari la inițiativa lui Donald Trump pentru un „Consiliu pentru Pace". Premierul subliniază importanța justificării acestei sume în contextul interesului național și a angajamentelor internaționale. Decizia va fi discutată în cadrul CSAT. Ilie Bolojan afirmă că România poate aloca un miliard de dolari