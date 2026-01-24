Marius Cezar, noul general al Jandarmeriei Capitalei, avansat de Nicușor Dan

05:10

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că PNL nu va mai fi subordonat PSD și că deciziile interne nu vor fi influențate din afară. Acesta avertizează că, dacă PNL continuă să depindă de PSD, își va pierde credibilitatea. Interviul complet va fi difuzat duminică la Antena 3. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, avertizează PSD că PNL nu … Articolul Ciucu avertizează: PNL nu mai e atât de naiv ca în trecut față de PSD apare prima dată în Main News.