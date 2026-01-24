Bogdan Ivan anunţă menţinerea ajutorului de 50 de lei pe lună la energia electrică pentru consumatorul vulnerabil

16:40

Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus, sâmbătă după-amiază, celor prezenţi la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii Princiapatelor Române să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. ”Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el. Preşedintele Nicuşor Dan a făcut fotografii cu zeci de persoane prezente în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, un ieşean spunându-i şefului statului: ”Bravo, domnule preşedinte. 24 ianuarie nu este doar al celor care răcnesc”.