Donald Trump spune că nu va asista la Super Bowl pentru că meciul este „prea departe”
News.ro, 24 ianuarie 2026 20:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu va asista la Super Bowl-ul Ligii Naţionale de Fotbal American, în 8 februarie, deoarece meciul, care se va juca pe stadionul Levi's din nordul Californiei, este „prea departe”, a declarat el într-un interviu acordat New York Post şi publicat sâmbătă.
Acum 15 minute
21:20
Nicuşor Dan: Am ales să fiu la Iaşi şi Focşani pentru a marca Unirea Principatelor alături de oameni; politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor/ Am încredere că avem maturitatea de a construi o Românie în care copiii noştri să îşi dorească să rămână # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că a ales să participe la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române la Iaşi şi la Focşani întrucât este convins că ”politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor, nu de la distanţă”. ”Rămân optimist şi am încredere că avem maturitatea necesară pentru a construi o Românie în care copiii noştri să îşi dorească să rămână”, arată el.
21:20
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – CFR Cluj, care se va disputa duminică, de la ora 20.00, în etapa a 23-a a Superligii.
Acum 30 minute
21:10
Depuneri de polei, pe DN 2, în judeţul Suceava/ Ceaţă care scade vizibilitatea şi favorizează formarea gheţuşului, pe drumuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Harghita # News.ro
Centrul Infotrafic atrage atenţia că, sâmbătă seară, sunt semnalate depuneri de polei pe DN 2, în judeţul Suceava, în timp ce în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Harghita este ceaţă, care scade vizibilitatea şi favorizează formarea gheţuşului.
Acum o oră
20:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu va asista la Super Bowl-ul Ligii Naţionale de Fotbal American, în 8 februarie, deoarece meciul, care se va juca pe stadionul Levi's din nordul Californiei, este „prea departe”, a declarat el într-un interviu acordat New York Post şi publicat sâmbătă.
20:50
Echipa germană Bayern Munchen a suferit sâmbătă prima înfrângere în campionat, pierzând acasă, scor 1-2, cu formaţia Augsburg, în etapa a 19-a din Bundesliga.
Acum 2 ore
20:30
Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia HC Podravka, scor 33-28 (14-8), în etapa a XI-a din grupa B a Ligii Campionilor.
20:20
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care Radu Drăguşin a intrat pe final, a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Burnley, în etapa a 23-a din Premier League.
20:10
UPDATE - Agenţii federali au împuşcat mortal încă o persoană în Minnesota. Este vorba de un bărbat alb, posibil cetăţean american. La locul incidentului s-au strâns protestatari şi forţele de ordine intervin cu gaze lacrimogene # News.ro
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat, a murit.
20:10
Liderul sindicatului profesorilor ieşeni, despre huiduielile de Ziua Unirii Principatelor: Nu este reprezentativ pentru Iaşi ce s-a întâmplat. Dovada stă în autocarele prezente în zona Mitropoliei/ Critici şi la adresa preşedintelui # News.ro
Liderul celui mai mare sindicat al profesorilor din judeţul Iaşi, Laviniu Lăcustă, susţine că momentul cu huiduielile de la Iaşi de Ziua Unirii Principatelor nu este reprezentativ pentru oraş, el afirmând că dovada stă în autocarele parcate în zona centrală, cu care au venit o parte dintre participanţi. Totodată, Laviniu Lăcustă l-a criticat şi pe şeful statului, întrucât nu s-a referit în discursul său la lipsa infrastructurii care să lege Iaşiul de restul ţării.
20:00
Comitetul Olimpic al Arabiei Saudite şi Consiliul Olimpic Asiatic au convenit să amâne Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, pe care regatul urma să le găzduiască într-o staţiune montană de lux care face parte din megaproiectul Neom, potrivit unui comunicat emis sâmbătă.
19:40
UPDATE - Agenţii federali au împuşcat încă o persoană în Minnesota, afirmă guvernatorul. AP: Persoana respectivă a murit # News.ro
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a murit.
Acum 4 ore
19:20
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters.
19:10
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 23-a din Superligă.
19:00
Bucureşti: Femeie, sechestrată de fostul iubit în locuinţă, alături de copilul de un an/ Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, întrucât exista suspiciunea că bărbatul o ameninţă cu un cuţit/ Femeia şi copilul, în siguranţă - VIDEO # News.ro
Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie. Femeia era reticentă în discuţiile cu poliţiştii ajunşi la adresă, iar întrucât exista suspiciunea că bărbatul o ameninţa cu un cuţit, s-a forţat intrarea. Victima şi copilul său de un an au fost găsiţi în siguranţă în apartament, bărbatul fiind imobilizat.
19:00
Trump dezvăluie că o armă secretă, „discombobulator”, a fost crucială pentru raidul din Venezuela asupra lui Maduro # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat pentru tabloidul The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri.
19:00
Nicuşor Dan, despre persoanele care se plâng că nu le ajung banii: Nu e uşor şi trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta. Erau oameni care înainte erau la limită şi acum, cu 10 la sută mai puţin în urma inflaţiei, nu e deloc uşor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la persoanele care se plâng că nu au bani pentru a-şi achita taxele şi impozitele, că nu este uşor pentru aceşti oameni, dar că speră ca într-un timp ”relativ” scurt situaţia să se echilibreze.
18:50
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 6-0, gruparea Torino, în etapa a 22-a din Serie A.
18:40
Echipa Rapid Bucureşti a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, scor 34-30 (17-16), cu formaţia VfL Oldenburg.
18:40
Nicuşor Dan, despre numirile la şefia SRI şi cea a SIE: Toate numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului de Informaţii Externe (SIE), că toate numele vehiculate până acum nu au legătură cu realitatea şi nici cu ”creierul” său, dar admite că este posibil să fie oameni numiţi din zona politică.
18:30
Nicuşor Dan, despre atacurile PSD la adresa premierului Bolojan: Este democraţie şi există libertatea ca fiecare să spună ce vrea. Dacă percepţia este negativă pe pieţe financiare, România se împrumută mai scump # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la atacurile unor lideri PSD la premierul Ilie Bolojan, că în democraţie ”fiecare e liber să spună ce vrea”, dar că, potrivit acordului între partidele coaliţiei, PNL deţine funcţia de prim-ministru până în aprilie anul viitor.
18:30
Echipa Corona Braşov a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia Viborg HK, scor 33-33 (19-17), în etapa a III-a din grupa D a European League.
18:20
Tenis: Doi jucători arestaţi după un meci, pentru gesturi rasiste către public şi insulte la adresa unui copil de mingi # News.ro
Venezuelanul Luis David Martínez şi columbianul Cristian Rodríguez nu vor mai pune piciorul pe un teren de tenis în curând. Asociaţi în proba de dublu la turneul de la Itajaí, din statul Santa Catarina (Brazilia), cei doi au fost arestaţi de poliţia militară după înfrângerea din sferturile de finală, din cauza comportamentului lor reprobabil.
18:20
A doua zi de negocieri Ucraina-SUA-Rusia de la Abu Dhabi s-a încheiat fără a se anunţa un acord. Discuţiile, „constructive”, ar putea continua săptămâna viitoare, spune Zelenski # News.ro
Ucraina şi Rusia au încheiat sâmbătă a doua zi de negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi fără a ajunge la un acord, după atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii care au lăsat fără energie electrică, în plin ger, peste un milion de ucraineni, însă există perspectiva unor întâlniri viitoare, posibil chiar săptămâna viitoare, relatează Reuters.
18:20
Percheziţii ale procurorilor DIICOT şi ale poliţiştilor din Timişoara la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani care au fost impliccaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă # News.ro
Procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei, judeţul Timiş, la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă, Mario Berinde. Percheziţiile vin după ce cei doi băieţi au declarat că ar fi consumat droguri, după crimă. Tot sâmbătă, băiatul ucis a fost înmormântat, la ceremonie participând şi mai mulţi motociclişti.
18:10
Nicuşor Dan susţine că acordul UE-Mercosur este ”extrem de benefic” pentru România: Pe industria auto exporturile României vor creşte cu 10-15 la sută # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că acordul UE-Mercosur este ”ceva extrem de benefic” pentru România, el precizând că numai exporturile pe zona auto a României ar urma să fie mai mari cu 10-15 la sută.
18:00
Nicuşor Dan, despre huiduielile de la Iaşi: Nu trăim vremuri uşoare, dar sunt momente în care, dacă putem, trebuie să ne bucurăm, iar, dacă nu putem să ne bucurăm, şi asta e normal, atunci să respectăm # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la faptul că a fost huiduit în timpul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor, că nu sunt vremuri uşoare. ”Sunt momente în care, dacă putem, trebuie să ne bucurăm, iar, dacă nu putem să ne bucurăm, şi asta e normal, atunci să respectăm, pentru că e memoria unor oameni”, a afirmat el.
17:50
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a reuşit sâmbătă să urce pe locul al treilea în proba de slalom uriaş de la Spindleruv Mlyn, prima performanţă de acest gen după accidentarea suferită în 2024.
17:40
Handbal feminin: Echipele calificate în optimile de finale ale Cupei României; SCM Rm. Vâlcea, 50 goluri marcate # News.ro
Sâmbătă s-au încheiat partidele din primul tur al Cupei României, în care nu au fost angrenate şi echipele calificate în cupele europene. Au obţinut calificarea în optimi 11 formaţii.
Acum 6 ore
17:20
Echipa spaniolă Osasuna s-a impus sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, în faţa formaţiei Rayo Vallecano, în etapa a 21-a din La Liga. Andrei Raţiu nu a evoluat la învinşi, fiind accidentat.
17:10
Trump ameninţă Canada cu o taxă vamală de 100% în cazul unui eventual acord comercial cu China # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul unui acord comercial între Canada şi China, după ce premierul canadian, Mark Carney, a anunţat la Beijing, săptămâna trecută, un acord preliminar în acest sens, relatează AFP.
17:00
Constanţa: Căutările adolescentei care ar fi căzut de pe podul de la Agigea în Canalul Dunăre - Marea Neagră, reluate # News.ro
Căutările adolescentei de 15 ani despre care se presupune că a căzut de pe podul de la Agigea în Canalul Dunăre - Marea Neagră au fost reluate, sâmbătă, la intervenţie participând scafandri.
16:40
UPDATE - Nicuşor Dan, către cei care l-au contestat la Iaşi: Vă rog să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor/ Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem/ El s-a prins în Hora Unirii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus, sâmbătă după-amiază, celor prezenţi la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii Princiapatelor Române să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. ”Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el. Preşedintele Nicuşor Dan a făcut fotografii cu zeci de persoane prezente în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, un ieşean spunându-i şefului statului: ”Bravo, domnule preşedinte. 24 ianuarie nu este doar al celor care răcnesc”.
16:30
Bloomberg: SUA propun Italiei să se alăture Forţei de Securitate din Gaza în calitate de membru fondator # News.ro
SUA au cerut Italiei să adere la Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF) pentru Gaza în calitate de membru fondator, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu acest subiect, în contextul în care administraţia Trump încearcă să consolideze credibilitatea iniţiativei.
16:20
„Uităm cât de preţioasă este viaţa”: Mărturia emoţionantă a lui Xavi Simons despre bunica sa bolnavă de Alzheimer - VIDEO # News.ro
Fotbalistul echipei Tottenham Hotspur, Xavi Simons, a vorbit despre lupta bunicii sale împotriva simptomelor devastatoare ale bolii Alzheimer, care provoacă pierderi ireversibile de memorie.
16:10
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, relatează POLITICO.
16:00
Nicuşor Dan, către cei care l-au contestat la Iaşi: Vă rog să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor/ Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus, sâmbătă după-amiază, celor prezenţi la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii Princiapatelor Române să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor. ”Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el.
15:50
China anchetează doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli. Zhang este cel mai apropiat aliat al lui Xi în Armata Populară de Eliberare şi o figură cheie în modernizarea armatei chineze # News.ro
Partidul Comunist Chinez a decis să deschidă o anchetă asupra a doi oficiali militari de rang înalt, Zhang Youxia şi Liu Zhenli, pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei şi legii, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din China. Zhang este membru al Biroului Politic al Partidului Comunist şi vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), în timp ce Liu este şeful Departamentului de Stat Major al CMC, relatează Reuters.
15:40
Oana Gheorghiu, despre Ilie Bolojan: Face ceva ce nu mulţi ar fi avut curajul să facă – să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat / Sunt supărati pe cel care a venit să repare casa şi să facă curăţenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu este ”nici bolojenistă şi nici nicuşoristă”, dar îl respectă pe Ilie Bolojan care are curajul să facă ceva ce nu mulţi ar face – ”să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat”. Ea a precizat că înţelege nemulţumirea oamenilor, dar aceştia sunt supăraţi tocmai pe cel care ”a venit să repare casa şi să facă curăţenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis”.
Acum 8 ore
15:30
UPDATE - Puternic incendiu în Bucureşti – Focul se manifestă la case şi anexe gospodăreşti/ Două persoane, evaluate de medici/ Incendiul, localizat - VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum. Focul s-a extins la anexele locuinţelor, întrucât construcţiile sunt lipite. Incendiul a fost localizat de pompieri, care acţionează de pe patru laturi pentru stingerea acestuia.
15:30
Oana Gheorghiu: Eu n-am avut o relaţie cu domnul Grindeanu şi nici cu PSD înainte/ Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu niciodată / Nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu are niciun fel de relaţie cu PSD şi cu Sorin Grindeanu, care a criticat-o în momentul desemnării pentru această funcţie. Ea a precizat că nu s-a întâlniti niciodată cu Grindeanu, precizând că nu face politică şi nu cauză electorat. Vicepremierul a precizat că lucrează bine cu toată lumea şi că nu simte niciun război în Guvern.
15:20
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor: Cred că este momentul să înţelegem că nu mai putem lua decizii pe genunchi, nu mai putem lua decizii pe instinct / Dacă vine cineva şi vă spune că aceste companii pot să fie reformate într-un an de zile, vă mint # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu mai pot fi luate decizii ”pe genunchi” în ceea ce priveşte reformarea companiilor de stat. Reforma trebuie făcută de către profesionişti. De asemenea, Gheorghiu a explicat care sunt planurile pentru 2026.
15:20
Fotbal american: Un fost jucător din NFL a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost unde locuia. El avea 55 de ani # News.ro
Kevin Johnson, fost jucător în NFL, a fost găsit mort într-o tabără pentru persoane fără adăpost din Los Angeles. El a decedat în urma unui „traumatism cranian şi a unor lovituri cu cuţitul”.
15:20
Oana Gheorghiu: Există o emoţie la nivelul societăţii pentru Tarom / Într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe / Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârşitul acestui an şi a constatat că ”pentru această companie există o emoţie la nivelul societăţii”, de aceea ea va trebui ca, ”într-o formă saun alta”, să-şi continue activitatea. ”Mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private”, a transmis vicepremierul, explicând că situaţia Tarom arată că ce s-a fpcut până acum nu a fost bine şi trebuie schimbată paradigma.
15:10
„Încălcări grave ale disciplinei”: China deschide o anchetă privind doi responsabili de rang înalt din comandamentului său militar # News.ro
China a anunţat, sâmbătă, deschiderea unei anchete privindu-l pe unul dintre cei mai importanţi responsabili ai comandamentului său militar suprem pentru „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism frecvent utilizat pentru a desemna corupţia, informează AFP.
15:10
Nicuşor Dan, la manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi / Mii de oameni prezenţi în piaţă / Preşedintele a fost huiduit de susţinători AUR şi SOS - VIDEO # News.ro
Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan.
15:10
„Repatriaţi aurul!”. Economiştii germani cred că schimbarea relaţiilor şi imprevizibilitatea lui Donald Trump fac „riscantă” depozitarea unei cantităţi de aur atât de mari în SUA # News.ro
Germania se confruntă cu cereri de retragere a aurului său depozitat în seifurile americane, în valoare de miliarde de euro, ca urmare a schimbării relaţiilor transatlantice şi a imprevizibilităţii lui Donald Trump, scrie The Guardian.
15:00
Oana Gheorghiu: Schimbarea pe care o aşteptăm în companiile de stat se poate face / Provocarea – consiliile de administraţie / Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că cele peste 1.500 de companii de stat aveau, la finalul anului 2024, datorii de 14 miliarde de lei, situaţie care va fi actualizată în luna mai, cu datele pentru anul 2025. Ea a precizat că reforma a început deja, cea mai mare provocare fiind alegerea consiliilor de administraţie. Legislaţia a fost schimbată şi s-a creat un mecanism care funcţionează şi care nu mai poate fi întors din drum. ”Atunci când se schimbă guverne, ministri, ministere, vom reuşi să ducem mai departe această schimbare în companiile de stat”, a declarat Gheorghiu. ”Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte”, a afirmat Oana Gheorghiu.
14:50
Opoziţia din Ungaria apelează la un expert în energie pentru a se ocupa de politica externă înaintea alegerilor. Cine este Anita Orban # News.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.
14:40
UPDATE - Puternic incendiu în Bucureşti – Focul se manifestă la case şi anexe gospodăreşti / Două persoane, evaluate de medici # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum.
14:30
Puternic incendiu în Bucureşti – Focul se manifestă la case şi anexe gospodăreşti / O persoană necesită îngrijiri medicale # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şis e manifestă cu degajare mare de fum. O persoană necesită îngrijiri medicale.
