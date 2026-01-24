Ce facem astăzi, 25 ianuarie 2026, în Timișoara?

09:40

După sărbătorile de iarnă, pentru Andrei nu a urmat liniștea, ci unele dintre cele mai grele zile ale luptei sale cu leucemia. Copilul a trecut din nou prin transfuzii de sânge, iar efectele tratamentelor agresive nu au întârziat să apară: și-a pierdut din nou părul, un semn dureros al bătăliei pe care o duce zilnic pentru viață.