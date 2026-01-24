Călin Georgescu confirmă analizele ActiveNews: ”Trump urmărește schimbarea sistemului globalist. La Davos am văzut căderea acestui sistem” - ”Ce ne ține flăcări vii: Dumnezeu, familia mică, familia mare - patria și onoarea. Vă iubesc pe toți!”

„Un om sărac și un om bogat au murit în același timp. Săracul nu a lăsat nimic, bogatul nu a luat nimic cu el. Când se va înțelege asta va fi bine in Romania!” - a spus Călin Georgescu, între altele, astăzi la aniversarea Unirii Principatelor Române, la Monumentul Eroului Necunoscut, în Parcul Carol din București.

