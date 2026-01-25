Donald Trump și JD Vance, mesaje puternice la Marșul pentru Viață: „Îl aducem înapoi pe Dumnezeu în America. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu” - ”Totul este despre dacă vom rămâne o civilizație sub Dumnezeu, sau ne întoarcem la păgânismul” - VIDEO

00:10

„Un om sărac și un om bogat au murit în același timp. Săracul nu a lăsat nimic, bogatul nu a luat nimic cu el. Când se va înțelege asta va fi bine in Romania!” - a spus Călin Georgescu, între altele, astăzi la aniversarea Unirii Principatelor Române, la Monumentul Eroului Necunoscut, în Parcul Carol din București.