Cristian Chivu va purta torța olimpică la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026
Rador, 25 ianuarie 2026 01:00
Cristian Chivu va purta torța olimpică la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, a anunțat Inter Milano pe Facebook. „Cristian Chivu va purta torța olimpică”, a scris clubul de fotbal. „Antrenorul Nerazzurri este oficial purtătorul torței pentru Milano-Cortina 2026”. (www.tgcom24.it – 23 ianuarie)/oavram TGCOM24: RADOR RADIO ROMÂNIA (25 ianuarie)
• • •
Acum o oră
01:20
Un nou medicament pentru scleroza multiplă funcționează pe șoareci: bavisant, o moleculă deja testată pe oameni pentru tratarea tulburărilor de somn. Proprietățile sale regenerative pentru sistemul nervos au fost descoperite datorită unei platforme inovatoare de screening al medicamentelor, care a fost utilizată ca un fel de „tunel aerodinamic” pentru a testa rapid peste 1.500 de […]
01:10
O furtună puternică de iarnă a adus ninsori masive şi ploaie îngheţată în statele americane New Mexico şi Texas şi se deplasează în toată ţara. Două sute de milioane de oameni din SUA ar putea fi afectaţi. Mai mult de 3.400 de zboruri au fost anulate şi alte mai mult de 1.000 au întârziat. Intensitatea […]
Acum 2 ore
01:00
01:00
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că un mormânt antic din perioada Zapotec recent găsit şi foarte bine conservat reprezintă cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu. Zapotec a fost una dintre cele mai vechi civilizații din Mesoamerica antică, apărând în regiunea care este acum statul Oaxaca în jurul anului 500 î.Hr. și a […]
00:20
Prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul ar urma să crească de la 3 la 5 lei # Rador
În capitală, prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul ar urma să crească de la 3 la 5 lei, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința din 29 ianuarie a Consiliului General. În ceea ce privește titlurile de călătorie integrată cu metroul, acestea vor costa de la 9 lei călătoria […]
Acum 4 ore
22:50
Meciul din NBA care urma să se desfăşoare la Minneapolis a fost amânat după cel mai recent incident armat din oraş # Rador
NBA a amânat cu o zi meciul care urma să aibă loc sâmbătă la Minneapolis după ce agenții federali au împușcat mortal un bărbat în orașul unde se desfăşoară o operaţiunie federală de reprimare a imigrației. A fost al doilea incident armat mortal în care au fost implicați agenți federali luna aceasta și a avut […]
22:20
Kievul a restabilit complet alimentarea cu apă, care fusese întreruptă de atacul rusesc din noaptea de 23 spre 24 ianuarie, informează compania PrJSC Kiivvodokanal, citată de agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. „La ora 17:50, alimentarea cu apă a districtului Pecerski și a întregului oraș a fost restabilită complet”, se arată în comunicat. Potrivit companiei, specialiștii […]
Acum 6 ore
21:30
O minoritate musulmană din Afganistan acuză talibanii că o forţează să se convertească la islamul sunnit # Rador
Membrii unei minorităţi musulmane din Afganistan au declarat că sunt supuşi la presiuni de oficialii talibani pentru a-şi schimba credinţa. Musulmanii ismailiţi – o ramură a islamului şiit -, care au ca lider pe Aga Khan, susţin că talibanii au fost instruiţi să ofere recompense şi protecţie ismailiţilor care se convertesc la islamul sunnit. Minoritatea […]
21:10
Contrar credinței populare, inima umană se poate regenera parțial după un atac de cord: cercetătorii conduși de Universitatea din Sydney au observat că celulele musculare cardiace încep să se reproducă după o astfel de deteriorare, deși nu sunt capabile să prevină complet formarea țesutului cicatricial, care ulterior afectează eficiența inimii. Descoperirea, publicată în revista „Circulation […]
Acum 8 ore
18:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, care s-au încheiat în Emiratele Arabe Unite (EAU), au fost „constructive” și că săptămâna viitoare ar putea avea loc noi întâlniri. Volodimir Zelenski a afirmat că reprezentanții militari au identificat o listă de subiecte care vor fi discutate în […]
18:20
Preşedintele Chinei a epurat încă doi ofiţeri de rang înalt din organul de conducere al armatei # Rador
Vicepreşedintele de prim rang al Comisiei Militare Centrale din China, generalul Zhang Youxia, şi un alt ofiţer de rang înalt din armata chineză au devenit ultimele personalităţi epurate din Armata de Eliberare a Poporului din ordinul preşedintelui chinez Xi Jinping. Cei doi ofiţeri au fost acuzaţi de corupţie. Toţi membrii promovaţi de Xi Jinping să […]
Acum 12 ore
16:50
Preşedintele SUA a ameninţat Canada cu taxe vamale de 100% dacă aceasta încheie acord comercial cu China # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor importurilor canadiene dacă țara nord-americană va încheia un acord comercial cu China. „Dacă guvernatorul Carney crede că va transforma Canada într-un ‘port de descărcare’ pentru China, de unde să trimită mărfuri și produse în Statele Unite, se […]
16:30
Europa va evita repetarea „trădării de la München” în ceea ce privește Ucraina, așa cum s-a întâmplat în 1938 cu Cehoslovacia – a declarat Miloš Vystrčil, președintele Senatului Parlamentului Republicii Cehia, într-un interviu acordat agenţiei ucrainene de ştiri Ukrinform. „Cred că, în cazul Europei, nu există un astfel de pericol. Această experiență istorică este suficient […]
16:20
SUA discută cu Chevron şi alţii pentru creşterea producţiei de petrol în Venezuela (Bloomberg News) # Rador
Statele Unite sunt în discuții cu compania americană petrolieră Chevron şi alți producători de țiței și furnizori importanți de servicii petroliere cu privire la un plan de creștere rapidă a producției de țiței din Venezuela, a raportat sâmbătă „Bloomberg News”, citând oficiali de rang înalt din administrația americană. Oficialii au discutat despre utilizarea SLB, Halliburton […]
15:30
S-au încheiat convorbirile de pace tripartite Statele Unite, Ucraina, Rusia de la Abu Dabi, Emiratele Arabe Unite. Potrivit Reuters, au fost două zile de discuții în spatele ușilor închise, iar aseară președintele Zelenski spunea că este prea de vreme pentru concluzii. Înaintea convorbirilor, Rusia a repetat că fără o retragerea trupelor ucrainene din Donbas nu […]
15:20
Emisarii SUA s-au întâlnit în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre Fâşia Gaza # Rador
Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au aflat sâmbătă în Israel pentru a se întâlni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în principal pentru a discuta despre Fâşia Gaza, au declarat două persoane informate în legătură cu acest subiect, în timp ce autoritățile locale au raportat noi violențe în enclavă. Joi, SUA au anunțat planuri […]
14:40
Directorul executiv al Uniunii pentru Iniţiativă Economică din Bulgaria, Mihail Krăstev, a declarat că rata mai mare a inflaţiei nu este cauzată de aderarea Bulgariei la Zona Euro sau de conversia monetară. Potrivit acestuia, intrarea în Zona Euro oferă Bulgariei o implicare mai mare în deciziile europene, inclusiv în politica Băncii Centrale Europene, şi o […]
14:40
Reprezentanţii Republicii Moldova și Statelor Unite au discutat despre dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze # Rador
Ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, și secretarul american pentru energie, Chris Wright, au discutat despre dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, a relatat Ministerul Energiei din Republica Moldova. Miniștrii au analizat mai multe propuneri concrete pentru dezvoltarea în continuare a acestei rute, care ‘va consolida și spori reziliența și securitatea energetică a regiunii’, se […]
13:40
Realizator: Nicoleta Turcu – Atenţie mare la comenzile online; recomandarea vine de la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică – DNSC, care precizează că tot mai mulţi utilizatorii sunt supuşi unor tentative de fraudă prin atragerea lor pe site-uri false. Reducerile de început de an atrag comenzi tot mai multe, dar şi numeroase tentative de fraudă. […]
13:30
Premierul Ilie Bolojan a participat la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei # Rador
Premierul Ilie Bolojan a participat la ceremonia militară și religioasă organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din București de pe Dealul Patriarhiei. Într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei de 24 Ianuarie, prim-ministrul subliniază că Unirea Ţării Românești cu Moldova a reprezentat un moment care a deschis drumul României moderne și amintește cu recunoștință de […]
Acum 24 ore
12:50
Majorarea tarifelor de călătorie cu mijloacele de transport în comun se află pe agenda Consiliului General al Bucureștiului # Rador
Prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul în București ar urma să crească de la trei la cinci lei, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința din 29 ianuarie a Consiliului General al capitalei. În ceea ce privește titlurile de călătorie integrată cu metroul, acestea vor costa de la nouă […]
12:30
Nicușor Dan: La mulți ani, România! Trăim niște momente complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideți să ne bucurăm puțin. Așa cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze și să se bucure de minunea, de miracolul de a exista pe pământul ăsta, așa o sărbătoare a statului cum este […]
11:30
O fostă angajată la Direcția Salarizare din Ministerul Afacerilor Externe a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzată că timp de 15 ani ar fi făcut plăți ilegale de salarii pentru ea însăși și pentru alte două persoane care nu au calitatea de angajați ai instituției. […]
11:30
Sibiha, după atacul nocturn al Rusiei: „Rachetele lui Putin au lovit nu doar poporul ucrainean, ci și masa negocierilor din Abu Dhabi” # Rador
Ministrul de externe de la Kiev, Andri Sibiha, a declarat că rachetele dictatorului rus, Vladimir Putin, care au atacat Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă au lovit nu doar poporul ucrainean, ci și masa negocierilor din Abu Dhabi. „Este cinic faptul că Putin a ordonat un atac masiv și brutal cu rachete asupra Ucrainei […]
11:10
EVENIMENTE INTERNE – Manifestări organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române * Iaşi: Preşedintele Nicuşor Dan, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, vor lua parte la manifestările organizate în Piaţa Unirii din Iaşi cu prilejul celebrării a 167 ani de la înfăptuirea unirii Moldovei cu Ţara Românească. […]
10:40
Meciurile de pe terenurile exterioare de la Australian Open au fost suspendate din cauza temperaturilor ridicate # Rador
În tenis, meciurile de pe terenurile exterioare de la Australian Open au fost suspendate, iar acoperișurile au fost închise pe arenele principale din cauza căldurii extreme. Campionul en titre Jannik Sinner a acuzat crampe și se deplasa cu dificultate, în condițiile în care temperaturile se apropiau de 40 de grade Celsius, în timp ce era […]
10:40
Ucraina este în pragul unei catastrofe umanitare din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Rador
Maksim Timcenko, şeful celui mai mare producător privat de energie electrică din Ucraina, DTEK, a declarat că, din cauza atacurilor rusești asupra sectorului energetic, ţara se apropie de o catastrofă umanitară și a subliniat necesitatea unui „armistițiu energetic”. Potrivit postului public Suspilne, Timcenko a făcut aceste declarații pe 23 ianuarie, într-un interviu pentru agenția Reuters. […]
10:30
Kiev – Restaurantele încep să îşi suspende activitatea, pentru prima dată de la pandemia de COVID-19 # Rador
Numeroase restaurante și cafenele din Kiev își suspendă temporar activitatea pe fondul întreruperilor prelungite de curent, al temperaturilor scăzute și al reducerii semnificative a fluxului de clienți – o situație consemnată pentru prima dată de la pandemia de COVID‑19 – relatează, sâmbătă, agenţia RBC-Ucraina. Potrivit unui interviu acordat de Olha Nasonova, consultant în domeniul gastronomic […]
10:30
Compania aeriană KLM va evita, până la noi ordine, survolarea unor mari părți din Orientul Mijlociu, pe fondul creșterii tensiunilor din regiune, a anunțat sâmbătă filiala olandeză a grupului Air France KLM. Compania nu a precizat ce anume a determinat luarea acestei decizii. Totuși, temerile privind un posibil conflict între Statele Unite și Iran sunt […]
10:10
Decizia privind participarea Bulgariei la Consiliul pentru Pace a fost luată în cadrul unei şedinţe închise a guvernului # Rador
Viceprim-ministrul şi ministrul în exerciţiu al transporturilor şi comunicaţiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a declarat că decizia privind participarea ţării la Consiliului pentru Pace al preşedintelui american, Donald Trump, a fost luată în cadrul unei şedinţe închise a Consiliului de Miniştri. „Din moment ce nu a fost făcută publică, a fost o şedinţă închisă a […]
10:00
Mai multe state americane au declarat stare de urgenţă înaintea unei furtuni de iarnă de proporţii # Rador
Mai multe state americane au declarat stare de urgență, în condițiile în care țara se pregătește pentru o furtună de iarnă de proporții. Meteorologii avertizează că aproximativ două treimi din teritoriul Statelor Unite și în jur de 200 de milioane de persoane vor fi afectate de ploi înghețate, ninsori și temperaturi extrem de scăzute. Rachel […]
10:00
Trafic foarte intens pentru tiruri, la două puncte de trecere a frontierei dintre Bulgaria şi Turcia # Rador
Traficul este extrem de intens pentru tiruri, sâmbătă dimineaţă, la punctele de trecere a frontierei Kapitan Andreevo şi Lesovo dintre Bulgaria şi Turcia, informează Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia. La graniţa cu Grecia, începând de marţi, prin Punctul de Trecere a Frontierei Rudozem – Xanthi este […]
02:10
Sâmbătă, 24 ianuarie, se împlinesc 125 de ani de la naşterea medicului psihiatru Florica Bagdasar, prima femeie ministru din România. Ea a ocupat postul de ministru al sănătăţii, succedându-i soţului ei, Dumitru Bagdasar, în perioada 27 septembrie 1946 – 28 august 1948. Florica Ciumetti, pe numele avut la naştere, a venit pe lume la 24 […]
Ieri
01:20
În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859 – numită, pe nedrept, şi „Mica Unire”, act istoric realizat sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un demers de voinţă politică al celor două principate româneşti, Moldova şi Ţara Românească, prima etapă, dar extrem de importantă, în crearea statului unitar român […]
23 ianuarie 2026
22:40
Discuţiile trilaterale Rusia-Ucraina-SUA de la Abu Dhabi s-au concentrat pe realizarea unei păci „demne şi durabile” (Rustem Umerov) # Rador
Discuțiile trilaterale desfășurate vineri în Emiratele Arabe Unite s-au concentrat pe atingerea unei „păci demne și durabile”, a scris pe X principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, după încheierea întâlnirii. El a menționat că oficialii ucraineni „apreciază medierea SUA” la Abu Dhabi. „Întâlnirea s-a concentrat pe parametrii pentru încheierea războiului Rusiei și pe logica ulterioară […]
22:00
Încercările de soluționare a conflictului din Ucraina progresează, este important de implementat „formula de la Anchorage”, a declarat pentru TASS secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile liderului american, Donald Trump, potrivit cărora părțile se apropie de sfârșitul conflictului din Ucraina. „Se lucrează. Se fac progrese. Acum este foarte important să […]
21:50
Ucraina se amestecă în alegerile din Ungaria, pentru ca aceasta să fie docilă față de UE (Szijjártó) # Rador
Ucraina a început să se amestece în viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria, pentru că vrea ca în această țară să fie un guvern pe deplin docil față de conducerea Uniunii Europene, a declarat ministrul afacerilor externe al Ungariei, Péter Szijjártó, ca răspuns la afirmația omologului său ucrainean, Andrei Sibiha. „Văd că ați început să vă […]
21:10
Prinţul Harry aminteşte de sacrificiile trupelor NATO în Afganistan, în răspuns la afirmaţii controversate ale lui Donald Trump # Rador
Prințul Harry, care a participat la operațiunile din Afganistan, a transmis o declarație ca răspuns la remarcile lui Donald Trump, după ce acesta a afirmat că trupele NATO au stat „cam departe de linia frontului” în acel conflict. „În 2001, NATO a invocat Articolul 5 pentru prima – și singura – dată în istorie. Acest […]
20:50
Procurorii de la Înalta Curte a Spaniei au clasat o anchetă preliminară privindu-l pe cântărețul Julio Iglesias, declarând vineri că instanța nu are competență în acest caz, deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în străinătate, iar acuzatoarele nu locuiau în țară. Grupul pentru drepturile omului Women’s Link Worldwide a depus plângerea pe 5 ianuarie în […]
20:40
Risc de avalanșă în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri înălțime # Rador
Este risc de avalanșă de gradul 3, pe o scară de la 1 la 5, în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri înălțime. Este vorba despre Bucegi, Făgăraș, Parâng-Șureanu și Țarcu-Godeanu. Iar avertizarea emisă în această seară de meteorologi este valabilă până luni. Ei atenționează că în zona crestelor există plăci […]
20:30
Primele runde de convorbiri privind Ucraina din EAU se vor desfășura în regim de strictețe maximă # Rador
Primele runde ale întâlnirii grupului de lucru trilateral al Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei pe probleme de securitate de la Abu Dhabi se vor desfășura în regim de strictețe maximă, prezența presei nu este prevăzută, a comunicat o sursă pentru agenția TASS. „Nu se precizează care este locul unde se desfășoară convorbirile, nu se prevede […]
19:20
Comentariile lui Donald Trump despre trupele NATO din Afganistan sunt îngrozitoare, a spus premierul britanic # Rador
Comentariile președintelui american Donald Trump, conform cărora trupele NATO au rămas în spatele liniei frontului în Afganistan, au fost „insultătoare și, sincer, îngrozitoare”, a declarat vineri premierul britanic Keir Starmer. „Consider că remarcile președintelui Trump sunt insultătoare și, sincer, îngrozitoare și nu sunt surprins că au provocat atâta durere celor ale căror rude au fost […]
18:20
Maria Zaharova: Inepțiile lui Stubb nu fac decât să confirme afirmațiile lui Lavrov în legătură cu Groenlanda # Rador
Occidentul „s-a încurcat definitiv în propriile standarde duble”, iar confirmarea acestui lucru o constituie reacția avută de președintel Finlandei, Alexander Stubb, la afirmațiile ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, în legătură cu Groenlanda și Crimeea, reacție care a sunat ca o totală inepție, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației […]
18:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că ar fi dispus să se alăture inițiativei Consiliul pentru Pace a președintelui american Donald Trump în beneficiul Fâşiei Gaza, dar nu poate accepta planul în forma sa actuală. „În forma în care este înființat în prezent Consiliul pentru Pace, nu putem accepta structurile sale de guvernare în […]
18:20
Giorgia Meloni a solicitat revizuirea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump pentru ca Italia să poată adera # Rador
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că i-a cerut președintelui american Donald Trump să modifice termenii de constituire a Consiliului pentru Pace pentru a rezolva problemele constituționale care au împiedicat Italia să adere la iniţiativă. Consiliul pentru Pace este un nou organism internațional condus de SUA, creat pentru a supraveghea guvernarea postbelică în Gaza […]
17:50
Acordul comercial al UE cu India a fost în mare parte deja negociat, a spus cancelarul german # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că acordul comercial al UE cu India a fost negociat deja în mare parte și că președinta Comisiei Europene urmează să călătorească în India în următoarele zile pentru a semna înţelegerea. „Dorim o politică europeană comercială ambițioasă„, a spus dl Merz într-o conferință de presă susţinută la Roma […]
17:50
Premierul italian a declarat vineri că disponibilitatea Italiei de a coopera cu SUA rămâne fermă # Rador
„Italia și Germania sunt țări care mențin relații privilegiate cu SUA, iar acest lucru poate ajuta în această relație„, a declarat premierul italian Giorgia Meloni în timpul unei conferințe de presă de la Roma, după o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz./opopescu/dsirbu REUTERS – 23 ianuarie
16:40
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research # Rador
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research. Doar 22 de procente cred că lucrurile merg bine. Sondajul mai arată că sunt optimişti cu privire la direcţia ţării mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii […]
16:00
UE va suspenda timp de şase luni pachetul comercial de retorsiune în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA # Rador
Comisia Europeană a anunțat vineri că va propune suspendarea pentru încă șase luni a unui pachet de măsuri comerciale de retorsiune ale Uniunii Europene împotriva SUA, în valoare de 93 de miliarde de euro, care altfel ar intra în vigoare pe 7 februarie. Pachetul, pregătit în prima jumătate a anului trecut, când Uniunea Europeană negocia […]
