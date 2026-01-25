Nicușor Dan le povestește elevilor din Focșani despre politica necesară
MainNews.ro, 25 ianuarie 2026 01:20
Nicușor Dan a vorbit despre începuturile sale în politică la Focșani, explicând cum experiența în ONG-uri l-a determinat să facă acest pas. El a subliniat importanța echilibrului între specialiști și politicieni și a menționat provocările întâmpinate în cariera sa. Politica poate fi incomodă, dar este uneori necesară. Nicușor Dan a explicat elevilor din Focșani că … Articolul Nicușor Dan le povestește elevilor din Focșani despre politica necesară apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
01:40
Un bărbat a fost ucis de agenții federali la Minneapolis, fiind a treia victimă împușcată în acest oraș în această lună. Incidentul a generat proteste intense, iar guvernatorul Tim Walz a cerut oprirea operațiunilor ICE. Detalii despre victime și reacții ulterioare sunt disponibile în articol. Bărbat ucis de agenții federali la Minneapolis, fiind a treia … Articolul Bărbat ucis de agenți federali la Minneapolis, al treilea incident în această lună apare prima dată în Main News.
Acum o oră
01:20
Nicușor Dan a vorbit despre începuturile sale în politică la Focșani, explicând cum experiența în ONG-uri l-a determinat să facă acest pas. El a subliniat importanța echilibrului între specialiști și politicieni și a menționat provocările întâmpinate în cariera sa. Politica poate fi incomodă, dar este uneori necesară. Nicușor Dan a explicat elevilor din Focșani că … Articolul Nicușor Dan le povestește elevilor din Focșani despre politica necesară apare prima dată în Main News.
01:10
Emanuel Ion, artist nevăzător din naștere, își câștigă existența din muzică și conținut online. La 20 de ani, inspiră o comunitate mare de fani. Consideră că muzica îi oferă o viziune unică asupra lumii. Prin muncă și perseverență, își dorește să devină un artist cunoscut și să depășească prejudecățile legate de dizabilitate. Emanuel Ion, tânăr … Articolul Muzica dă viață: Povestea artistului nevăzător din naștere apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
01:00
Franța va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, conform anunțului lui Emmanuel Macron. Proiectul de lege va fi examinat printr-o procedură accelerată, cu scopul de a fi aplicat la începutul anului școlar. Măsura face parte dintr-un efort global de protejare a tinerilor pe internet. Franța, sub conducerea lui Emmanuel Macron, accelerează … Articolul Franța pune în aplicare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani apare prima dată în Main News.
01:00
Control antidoping la meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani pentru patru jucători # MainNews.ro
Control antidoping dupa meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători, Vasile Mogoș și Nicușor Bancu de la Craiova, respectiv Alex Cîmpanu și Andrei Dumitru de la Botoșani, au fost testați. Craiova a câștigat meciul cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Liga 1, în contextul controalelor ANAD. Partida Universitatea Craiova – FC … Articolul Control antidoping la meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani pentru patru jucători apare prima dată în Main News.
00:50
Negocierile de la Abu Dhabi dintre Ucraina, Rusia și SUA au avansat în discuțiile militare, dar problema teritorială rămâne nerezolvată. Rusia insistă pentru retragerea trupelor ucrainene din Donețk, în timp ce Ucraina caută o soluție bazată pe linia actuală a frontului. Continuarea negocierilor este planificată. Negocierile din 23-24 ianuarie de la Abu Dhabi între Ucraina, … Articolul Negocieri Rusia-Ucraina la Abu Dhabi: Putin cere extinderea teritoriilor apare prima dată în Main News.
00:30
Află cele mai comune mituri despre colesterol demontate de cardiologi. Colesterolul de tip LDL este adevăratul vinovat pentru bolile cardiovasculare, iar greutatea corporală nu garantează un nivel sănătos de colesterol. Verifică-ți colesterolul regulat și consultă un medic pentru o alimentație echilibrată. Cardiologul Dr. Oliver Guttmann demontează mituri despre colesterol, subliniind că nivelurile ridicate pot fi … Articolul Opt mituri despre colesterol demontate de experți cardiologi apare prima dată în Main News.
00:20
Procurorii DIICOT percheziționează casele adolescenților implicați în uciderea lui Mario Berinde. Cei trei minori, consumatori de droguri, au atacat victima din invidie și au încercat să ascundă crima. Ancheta vizează atât crima, cât și sursa substanțelor ilegale consumate. Comunitatea deplânge pierderea tânărului. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la casele a doi adolescenți de 15 ani … Articolul Procurorii DIICOT descind la adolescenții care l-au ucis pe Mario Berinde apare prima dată în Main News.
00:20
Banii din programul SAFE alocați Ungariei provoacă îngrijorări în Parlamentul European. Vicepreședintele Nicu Ștefănuță subliniază riscurile legate de investițiile în apărarea Uniunii Europene, având în vedere relațiile controversate ale Ungariei cu Rusia. Alegerile din aprilie pun și mai multă presiune pe situație. Eurodeputații exprimă îngrijorări privind banii alocați Ungariei prin programul SAFE în contextul alegerilor … Articolul Îngrijorări la Strasbourg: Banii din SAFE pentru Ungaria și legitimitatea acestora apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
00:00
Ștefan Baiaram anunță că a primit o ofertă după întoarcerea din cantonament, dar vrea să rămână la Universitatea Craiova pentru a câștiga titlul. El este convins că va pleca vara aceasta. După meciul cu FC Botoșani, a suferit o entorsă, dar speră să se refacă în perioada liberă. Ştefan Baiaram a anunţat că a primit … Articolul Ștefan Baiaram anunță: „Am discutat cu conducerea și voi pleca!” apare prima dată în Main News.
24 ianuarie 2026
23:30
Donald Trump a stârnit indignare prin declarațiile sale despre aliați în Afganistan, fiind criticat de premierul britanic Keir Starmer. După controverse, Trump a lăudat soldații britanici ca fiind „printre cei mai mari războinici”, subliniind sacrificiile lor în acest conflict. Discursul său continuă să provoace reacții în rândul liderilor europeni. Donald Trump a stârnit controverse prin … Articolul Trump revine asupra poziției lui, lăudând soldații britanici apare prima dată în Main News.
23:20
PSD analizează impactul participării la guvernare, punând presiune pe premierul Ilie Bolojan. Politologul Cristian Pîrvulescu subliniază că documentul nu va decide ieșirea de la guvernare, dar servește ca instrument în negocieri. Flexibilitatea lui Bolojan va influența viitorul coaliției și strategia PSD. PSD analizează intern participarea la guvernare pentru a exercita presiuni asupra premierului Ilie Bolojan … Articolul PSD și presiunea pe Bolojan: Strategii pentru negocierile de guvernare apare prima dată în Main News.
23:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze, atunci când deficitul bugetar va permite. El subliniază impactul negativ al accizelor asupra românilor și îndeamnă cetățenii să transmită lunar indexul consumului pentru a evita șocurile psihologice la facturi. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va propune reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze când … Articolul Bogdan Ivan propune reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze apare prima dată în Main News.
23:00
Radu Drăgușin, umilit la Tottenham: doar un minut jucat și transferul la AS Roma suspendat # MainNews.ro
Radu Drăgușin a jucat doar un minut în meciul Tottenham – Burnley, în urma căruia echipa sa a obținut un egal, rămânând pe locul 14 în Premier League. Fundașul român ar putea părăsi Tottenham, având în vedere interesul AS Roma și negocierile blocate între cluburi. Evoluțiile sale recente influențează deciziile viitoare. Radu Drăgușin a intrat … Articolul Radu Drăgușin, umilit la Tottenham: doar un minut jucat și transferul la AS Roma suspendat apare prima dată în Main News.
22:30
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat accelerarea legislației pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, dorind aplicarea acestei măsuri din septembrie. Macron subliniază că mințile copiilor nu sunt de vânzare și că este esențial să le protejăm de manipularea platformelor externe. Emmanuel Macron propune interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la … Articolul Macron cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale pentru protecție apare prima dată în Main News.
22:20
Nicușor Dan a declarat că România își dorește să adere la Consiliul pentru Pace propus de Trump, dar întâmpină probleme de drept internațional. Afirmă că decizia necesită timp și negocieri complexe între parteneri, pentru a evita contradicții cu tratatele internaționale existente. Președintele Nicușor Dan susține dorința României de a se alătura Consiliului pentru Pace propus … Articolul Nicușor Dan: România ar adera la Consiliul pentru Pace, dar există probleme legale apare prima dată în Main News.
22:10
Donald Trump nu va fi prezent la Super Bowl-ul din acest an din cauza distanței prea mari până la stadionul Levi’s din California. Deși a participat la Super Bowl 2025, el și-a exprimat nemulțumirea față de alegerea artiștilor pentru show-ul de la pauză, inclusiv Bad Bunny și Green Day. Donald Trump nu va participa la … Articolul De ce Donald Trump nu va fi prezent la Super Bowl-ul din acest an apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
22:00
Fostul șef al Direcției nr. 5 din Poliția Moldoveană, Valeriu Cojocaru, a cerut azil politic în Germania, după ce a fost condamnat pentru angajări fictive la Ministerul Afacerilor Interne. Cojocaru susține că se află legal în Germania și că garantează cooperarea cu autoritățile moldovenești, vizând protecția împotriva represaliilor. Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. … Articolul Fost șef al Poliției din Moldova, condamnat, solicită azil în Germania apare prima dată în Main News.
22:00
CSM București a obținut a șaptea victorie în Liga Campionilor, înfruntând RK Podravka Koprivnica cu 33-28. Cu această victorie, echipa română urcă pe locul 4 în clasament, având cinci succese consecutive. Următorul meci va fi împotriva liderului Brest Bretagne Handball, pe 8 februarie. CSM București a învins RK Podravka Koprivnica cu 33-28 în Liga Campionilor … Articolul CSM București obține a șaptea victorie în Liga Campionilor în Croația apare prima dată în Main News.
21:30
O apel la boicot al Cupei Mondiale 2026 a fost lansat pe fondul tensiunilor dintre SUA și Europa. Președintele clubului St. Pauli, Oke Göttlich, compară situația actuală cu boicoturile olimpice din anii ’80, criticând conducerea FIFA și subliniind legătura strânsă dintre sport și politic. Europa rămâne divizată asupra acestui subiect esențial. Oke Göttlich, președintele clubului … Articolul Boicotul cu privire la Cupa Mondială 2026 din cauza tensiunilor cu SUA apare prima dată în Main News.
21:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la gaze. El afirmă că o reducere a accizelor va permite scăderea prețurilor. Eliminarea plafonării gazelor nu va genera un nou șoc pentru populație, iar ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili vor simplifica factura. Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și facturi mai mici la … Articolul Bogdan Ivan promite ieftiniri la carburanți și gaze, fără scenarii negre apare prima dată în Main News.
21:10
Strategia de Apărare a SUA influențează securitatea României, subliniind importanța cooperării NATO și a sprijinului pentru Ucraina. Rusia rămâne o amenințare gestionabilă pe flancul estic al NATO. România trebuie să-și consolideze capacitățile militare, având un rol activ în apărarea regională. Pentagonul a aprobat Strategia de Apărare a SUA, cu implicații pentru Romania Rusia rămâne o … Articolul Strategia de Apărare a SUA și impactul asupra securității României apare prima dată în Main News.
21:00
În partida Universitatea Craiova – FC Botoşani, spiritele s-au încins după un duel între Baiaram și Pavlovic. Decizia centralului Marcel Bîrsan, de a fluiera fault în favoarea Botoșani, a stârnit nemulțumiri în rândul oltenilor, iar Baiaram și Coelho au fost avertizați cu cartonașe galbene pentru proteste. Partida Universitatea Craiova – FC Botoşani a avut un … Articolul Universitatea Craiova – FC Botoșani: Tensiuni după decizia lui Bîrsan apare prima dată în Main News.
20:30
Nicușor Dan respinge speculațiile legate de numirile la conducerea SRI și SIE, subliniind că informațiile din presă nu reflectă opțiunile sale. Președintele a afirmat că discuțiile actuale nu au legătură cu numele vehiculate, adăugând că viitorii șefi ar putea proveni din zonă politică. Nicușor Dan dezminte zvonurile privind viitoarele numiri la SRI și SIE, afirmând … Articolul Nicușor Dan dezminte legăturile cu SRI și SIE: adevărul din spatele zvonurilor apare prima dată în Main News.
20:30
Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe bunurile importate dacă semnează un acord comercial cu China. Relațiile între cele două țări sunt tensionate, iar premierul canadian Mark Carney a anunțat un parteneriat strategic cu Beijingul, provocând reacții dure din partea lui Trump. Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% pe toate bunurile … Articolul Trump amenință Canada cu tarife de 100% pentru legăturile cu China apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:00
Rayo Vallecano a pierdut 3-1 în fața Osasunei, dar criticile jucătorilor la adresa gazonului au fost cele mai vehemente. Pep Chavarria a declarat că terenul este o rușine, iar Álvaro García a adăugat că starea acestuia nu reflectă nivelul echipei, subliniind problemele interne ale clubului în urma eșecului din La Liga. Rayo Vallecano a suferit … Articolul Teren de joc în stare deplorabilă: Andrei Rațiu și echipa în criză apare prima dată în Main News.
20:00
Proiectul Oprim hate-ul din online, inițiat de Diana, combate bullyingul pe rețelele sociale și a câștigat rapid popularitate, având sprijinul vedetelor. Campania promovează empatia și responsabilitatea online, subliniind impactul negativ al comentariilor împotriva oamenilor. Un pas important pentru schimbare a venit în 2026. Inițiativa „Oprim hate-ul din online” a fost lansată de o utilizatoare anonimă … Articolul Schimbăm lumea online: Instagramul oprim.hateul.din.online luptă contra bullyingului apare prima dată în Main News.
19:40
Donald Trump l-a criticat pe premierul canadian Mark Carney pentru acordul comercial cu China, avertizând că va impune taxe vamale de 100% asupra produselor canadiene. Relațiile dintre Statele Unite și Canada s-au tensionat, Trump numind Canada un posibil „port de descărcare” pentru China. Trump critică acordul comercial dintre Canada și China Amenință Canada cu taxe … Articolul Carney greșește importând produse chinezești în loc de soluții locale apare prima dată în Main News.
19:30
O româncă a filmat experiența culinară din Vietnam, arătând ce a cumpărat cu doar doi dolari. Aceasta a savurat o porție de Pho Bo de pe marginea drumului, descriind-o ca fiind delicioasă. Maria a împărtășit și costurile serviciilor de înfrumusețare, surprinzându-se de prețurile accesibile din această destinație exotică. O româncă a filmat ce a cumpărat … Articolul O româncă a cumpărat mâncare pe stradă în Vietnam cu doar 2 dolari apare prima dată în Main News.
19:10
Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dezinformare în privința comparației dintre economia României și media UE. El susține că Bolojan prezintă date selective despre taxe și finanțarea autorităților locale, subliniind că România are cea mai mare inflație din UE și un nivel ridicat al sărăciei. Marius Budăi acuză … Articolul Budăi acuză dezinformare în raportarea lui Bolojan către UE apare prima dată în Main News.
19:00
Investiții „sigure” au dus la pierderi uriașe pentru peste 2.000 de investitori, în urma unei scheme Ponzi orchestrate de Todd Burkhalter. Estimările indică pierderi totale de peste 380 milioane USD, cu promisiuni de randamente ridicate, dar fondurile au fost folosite pentru plăți ilicite și achiziții personale de lux. Un director executiv din Georgia a recunoscut … Articolul Investiții sigure, pierderi uriașe: Peste 2.000 de victime ale schemei Ponzi apare prima dată în Main News.
19:00
Universitatea Craiova l-a onorat pe Vipan Kumar, indianul erou care a salvat o fetiță de 5 ani de la înec, oferindu-i o lojă la meciul cu FC Botoșani și bilete de avion pentru a-și vizita familia în India. Kumar a primit titlul de cetățean de onoare pentru gestul său curajos, impresionând întreaga Românie. Vipan Kumar, … Articolul Universitatea Craiova premiază indianul erou care a salvat o fetiță de la înec apare prima dată în Main News.
19:00
NATO propune o „zonă automatizată” pe frontiera cu Rusia, cu senzori avansați și drone pentru detectarea forțelor inamice. Programele de testare din România și Polonia vizează un sistem operativ până în 2027, consolidând apărarea și inteligența militară a alianței. Detalii despre contractele recente în domeniu. NATO propune crearea unei zone automatizate de-a lungul frontierei cu … Articolul NATO dezvoltă o zonă automatizată pe frontiera cu Rusia, teste în România și Polonia apare prima dată în Main News.
18:30
Investigație împotriva generalului chinez Zhang Youxia, considerat aliatul apropiat al lui Xi Jinping. Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă pentru presupuse încălcări ale disciplinei și legii. Zhang, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, este vizat într-o amplă campanie anticorupție în armata chineză. Partidul Comunist Chinez a lansat o investigație împotriva generalilor Zhang Youxia și Liu … Articolul Investigație asupra generalului chinez Zhang, aliat de încredere al lui Xi Jinping apare prima dată în Main News.
18:10
Președintele Nicușor Dan a discutat despre negocierile Mercosur și importanța sprijinului României, evidențiind absența sa de la Davos pentru a se concentra pe decizii economice esențiale. El a subliniat necesitatea de a separa atacurile politice de acțiunile guvernamentale și a menționat reluarea contactelor cu Armenia pentru dezvoltarea economică regională. Nicușor Dan a confirmat poziția României … Articolul Președintele explică absența de la Davos și susținerea României pentru Mercosur apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
18:00
Costel Gâlcă, antrenor la Rapid, a anunțat despre Olimpiu Moruțan înaintea meciului cu UTA, subliniind că jucătorul, recent semnat, are nevoie de câteva meciuri pentru a reveni la forma maximă. Moruțan este estimat la 70% din potențial, dar se preconizează o introducere în teren în funcție de evoluția jocului. Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, este încântat … Articolul Costel Gâlcă despre Olimpiu Moruțan: Planuri înainte de UTA – Rapid apare prima dată în Main News.
18:00
Groenlanda respinge presiunile SUA privind resursele minerale, afirmând că suveranitatea națională este non-negociabilă. Ministrul Naaja Nathanielsen subliniază că orice acord care compromite controlul asupra mineralelor ar fi inacceptabil. Insula arctică are bogății naturale semnificative, dar refuză cedarea acestora. Groenlanda respinge presiunile SUA asupra resurselor sale minerale Ministra Naaja Nathanielsen afirmă că suveranitatea nu este negociabilă … Articolul Groenlanda refuză presiunile lui Trump: suveranitatea este prioritară apare prima dată în Main News.
17:50
A doua rundă de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat fără progrese majore. Principalele subiecte discutate au fost viitorul regiunii Donbas și încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Detalii despre impasul negocierilor sunt esențiale în contextul actual. A doua rundă de negocieri Rusia-Ucraina-SUA s-a încheiat fără rezultate notabile Discuțiile s-au concentrat pe viitorul regiunii … Articolul Negocieri Rusia-Ucraina-SUA: Tăcere totală după a doua rundă de discuții apare prima dată în Main News.
17:50
Compania finlandeză Donut Lab a dezvăluit o baterie solid-state inovatoare pentru vehicule electrice, promițând o încărcare de 5 minute și o durabilitate de 100.000 de cicluri. Specialistii sunt sceptici, sugerând că ar putea fi o farsă. Oare va revoluționa industria sau va rămâne doar o promisiune? Bateria solid-state prezentată de Donut Lab promite încărcare în … Articolul Bateria solid-state: încărcare rapidă în 5 minute sau o iluzie a industriei? apare prima dată în Main News.
17:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că nu se consideră nici bolojenistă, nici nicușoristă, dar îl respectă pe Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri nepopulare necesare. Gheorghiu subliniază că măsurile Guvernului sunt esențiale pentru stabilizare, în timp ce vorbește despre lipsa unei relații personale cu Sorin Grindeanu. Oana Gheorghiu nu se consideră parte din grupurile … Articolul Oana Gheorghiu despre Grindeanu: Curajul de a face curățenie în politică apare prima dată în Main News.
17:00
Sistemul de achiziționare a rovinietei este nefuncțional din cauza unor probleme tehnice, anunță CNAIR. Șoferii nu pot cumpăra rovinieta prin metodele disponibile (sms, online, benzinării), dar au timp până la ora 24.00 a zilei respective pentru a face achiziția. Detalii despre remedierea situației vor fi comunicate ulterior. Sistemul de achiziționare a rovinietei este nefuncțional din … Articolul Rovinieta, sistemul căzut: ce fac șoferii fără plată? apare prima dată în Main News.
16:50
Ion Țiriac, legenda tenisului și pasionat de mașini, a dezvăluit furtul unei bijuterii pe patru roți, construite special pentru el. Vehiculul, cu motor istoric Lancia câștigător în anii ’70, are o valoare enormă. Ion a declarat: „Nu am vândut-o niciodată; nu știu cine a furat-o.” Participarea României la Raliul Monte Carlo a marcat și această … Articolul Bijuteria pe roți a lui Ion Țiriac, dispărută: „Nu am vândut-o niciodată” apare prima dată în Main News.
16:20
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale și lipsa de transparență în algoritmi, subliniind controlul oligopolistic exercitat de câteva companii. El subliniază necesitatea alfabetizării digitale pentru a înțelege influența AI asupra realității. Revoluția digitală impune responsabilitate și educație. Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale și lipsei de transparență în algoritmi … Articolul Controlul invizibil al inteligenței artificiale de către companii dominante apare prima dată în Main News.
16:10
Marșul de Ziua Unirii a avut loc la Iași, reunit peste 2.000 de participanți sub egida AUR. Petrișor Peiu a subliniat importanța istorică a orașului și a Unirii din 1859, afirmând că drumul început de Cuza continuă. Senatorul Mircia Chelaru a accentuat unitatea națională. Manifestările celebrează acest moment crucial pentru România. Marșul de Ziua Unirii … Articolul Marș de Ziua Unirii la Iași: AUR strânge peste 2.000 de susținători apare prima dată în Main News.
16:00
CNAIR anunță că sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează din cauza unor probleme tehnice. Utilizatorii nu pot cumpăra rovinieta prin niciun canal disponibil. Se lucrează pentru remedierea situației. Achiziția rovinietei este posibilă până la ora 24:00 a zilei respective. Rămâneți informați pentru actualizări. CNAIR anunță probleme tehnice la sistemul de achiziționare a rovinietei Sistemul … Articolul CNAIR: Probleme la achiziționarea rovinietei – informații utile pentru șoferi apare prima dată în Main News.
15:50
Noua Strategie de Apărare Națională a SUA redefinește ierarhia amenințărilor, cu o concentrare pe securitatea internă. China devine o amenințare secundară, iar aliații europeni sunt atenționați că sprijinul militar american va fi limitat. Rusia este clasificată ca o amenințare gestionabilă, iar responsabilitatea pentru securitate se transferă către parteneri. Pentagonul a publicat o nouă Strategie de … Articolul Noua strategie de apărare a SUA transformă amenințările, atenție Europa! apare prima dată în Main News.
15:50
Trinity Rodman, fiica baschetbalistului Dennis Rodman, a devenit cea mai bine plătită fotbalistă din lume printr-un contract de 2 milioane de dolari pe an cu Washington Spirit. La 23 de ani, Rodman a avut un impact considerabil în fotbalul feminin, câștigând campionatul NWSL și reprezentând SUA la nivel internațional. Trinity Rodman, atacanta americană de 23 … Articolul Fiica lui Dennis Rodman, cea mai bine plătită fotbalistă, cu 2 milioane/an apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și aplaudat în Focșani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. În discursul său, el a subliniat importanța patriotismului și responsabilitatea cetățenilor. S-a alăturat participanților la Hora Unirii, promovând unitatea națională. Nicuşor Dan a fost aplaudat și huiduit la ceremonia de Ziua Unirii din Focșani Președintele a subliniat importanța unității … Articolul Nicuşor Dan, huiduit și aplaudat la Focşani, se alătură Hora Unirii apare prima dată în Main News.
15:00
Divergențele la NASA cresc înainte de misiunea Artemis II, programată pentru 6 februarie 2026. Un defect tehnic al scutului termic al navei Orion a generat controverse, cu experți avertizând că lansarea este periculoasă. NASA rămâne însă încrezătoare cu privire la siguranța echipajului și a misiunii. NASA susține decolarea navei Orion pe 6 februarie 2026, în … Articolul Divergențe NASA înainte de misiunea pe Lună: Avertizări despre defecte tehnice apare prima dată în Main News.
14:50
Colonelul Marius Cezar Toma a fost avansat la gradul de general de brigadă de președintele Nicușor Dan pe 23 ianuarie 2026. Cu o carieră dedicată Jandarmeriei și multiple specializări, Toma a demonstrat profesionalism la conducerea Jandarmeriei București și un angajament față de comunitate. Colonelul Marius Cezar Toma a fost avansat la gradul de general de … Articolul Marius Cezar, noul general al Jandarmeriei Capitalei, avansat de Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.