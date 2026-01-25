George Simion, ironii și tortul Groenlandei: fursec tricolor în prim-plan

17:10

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că nu se consideră nici bolojenistă, nici nicușoristă, dar îl respectă pe Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri nepopulare necesare. Gheorghiu subliniază că măsurile Guvernului sunt esențiale pentru stabilizare, în timp ce vorbește despre lipsa unei relații personale cu Sorin Grindeanu.