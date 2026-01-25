Nicușor Dan: Coaliția actuală e mai slabă decât acum 6-7 luni

22:10

Donald Trump nu va fi prezent la Super Bowl-ul din acest an din cauza distanței prea mari până la stadionul Levi’s din California. Deși a participat la Super Bowl 2025, el și-a exprimat nemulțumirea față de alegerea artiștilor pentru show-ul de la pauză, inclusiv Bad Bunny și Green Day. Donald Trump nu va participa la … Articolul De ce Donald Trump nu va fi prezent la Super Bowl-ul din acest an apare prima dată în Main News.