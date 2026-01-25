O nouă lovitură pentru Ucraina, în plină iarnă. Peste un milion de locuințe, fără curent și căldură la -10 grade
StirileProtv.ro, 25 ianuarie 2026 07:50
Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade.
