O companie cunoscută la nivel global va face concedieri masive. Mii de angajați vor fi dați afară
StirileProtv.ro, 25 ianuarie 2026 09:50
Amazon se pregăteşte să anunţe săptămâna viitoare un nou val de concedieri în rândul angajaţilor corporate, parte a unui plan amplu de reducere a aproximativ 30.000 de posturi la nivel global, au declarat două surse familiarizate cu discuţiile.
Acum 10 minute
10:10
Capitala Groenlandei, în beznă totală după o pană de curent. Ce a spus operatorul rețelei de electricitate # StirileProtv.ro
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas fără curent electric sâmbătă, după ceea ce operatorul reţelei de electricitate, Nukissiorfiit, a descris drept un accident, relatează Reuters. Pana de curent a afectat întregul oraş, potrivit martorilor.
Acum 30 minute
10:00
Stare de urgenţă în aproape jumătate din SUA. Secretarul pentru securitate internă: „Pene de curent, drumuri închise” # StirileProtv.ro
Peste 20 de state din centrul, sudul şi estul Statelor Unite au activat protocoale de urgenţă sâmbătă, din cauza unui front masiv care a adus temperaturi de îngheţ, ninsori şi lapoviţă.
10:00
Cum să-ți planifici lista de cumpărături să nu mai arunci mâncare. Strategii simple și eficiente # StirileProtv.ro
Risipa alimentară începe de multe ori din supermarket, atunci când cumpărăm mai mult decât avem nevoie.
10:00
Motivul științific pentru care oamenii răcesc mai des iarna. De ce suntem mai predispuși la gripă și răceală # StirileProtv.ro
Iarna, răcelile și gripa apar mult mai des, iar acest lucru are explicații clare din punct de vedere științific.
10:00
Dieta uruguayană este un stil alimentar care pune accent pe mese sățioase, echilibrate și ușor de urmat.
09:50
Acum o oră
09:30
Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că de la 31 martie va fi eliminată plafonarea la gazele naturale, însă nu va fi acelaşi scenariu sumbru ca la energia electrică deoarece eliminarea plafonării se va face treptat.
Acum 2 ore
09:20
Pasărea exotică, rezistentă la temperaturile de -12 grade din România. „În mod normal trăiesc în zona sub-Sahariană” # StirileProtv.ro
România devine un loc prielnic pentru Micul Alexandru, o specie de papagali care în mod normal preferă regiunile calde.
09:00
Un patron de restaurant din Capitală, condamnat la 100 de zile de muncă în folosul comunității. Fapta comisă # StirileProtv.ro
Proprietarul unui restaurant din Capitală a fost condamnat definitiv la un an și jumătate cu suspendare de Curtea de Apel București într-un scandal de corupție.
08:50
Poiana Brașov și Sinaia, pline de turiști în weekend. „24 de ore doar cu energie maximă” # StirileProtv.ro
Turiștii care își petrec weekendul în Poiana Brașov sau la Sinaia au avut o vreme excelentă pentru sporturile de iarnă.
08:50
Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro # StirileProtv.ro
Val de spargeri în locuințe, în comuna Dumbrăvița, aflată la câțiva kilometri de Timișoara. În ultimele săptămâni au fost reclamate mai multe furturi din vilele construite în zonă.
08:40
O mașină a fost cuprinsă de flăcări în județul Bihor. Cum a reușit șoferul autovehiculului să scape nevătămat # StirileProtv.ro
În Bihor, o mașină a luat foc în mers pe șoseaua care leagă Marghita de Suplacu de Barcău. Un martor a sunat imediat la 112 iar pompierii de la ISU Crișana au ajuns în scurt timp.
08:30
Bărbatul de 21 de ani care și-a ținut partenera captivă, a fost reținut. Le-a spus anchetatorilor că are probleme psihice # StirileProtv.ro
Bărbatul de 21 de ani care și-a ținut partenera captivă, a fost reținut. Le-a spus anchetatorilor că are probleme psihice.
08:30
O casă din județul Maramureș a fost distrusă de flăcări. Pompierii încearcă să afle cauza exactă a incendiului # StirileProtv.ro
Un incendiu violent a distrus sâmbătă seară o casă din localitatea Coltău, județul Maramureș. Flăcările care au cuprins acoperișul amenințau și o gospodărie din apropiere.
08:30
Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București de Ziua Unirii Principatelor # StirileProtv.ro
Cei 167 de ani care s-au împlinit de la Unirea Principatelor Române au fost marcați sâmbătă prin ceremonii oficiale și hora unirii, în care s-au prins mii de oameni.
Acum 4 ore
08:20
Un incendiu distrugător a izbucnit aproape de miezul nopții în satul Pojorâta, din județul Argeș. Două case aflate la un metru una de alta, s-au făcut scrum.
08:10
Cod galben de ceață și risc de polei în 19 județe. Vizibilitate redusă pe șosele și autostrăzile A1, A2 și A3 # StirileProtv.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, în unele zone, sub 50 de metri, şi care favorizează formarea gheţuşului sau a chiciurei în 19 judeţe.
08:00
UE mizează pe India pentru un mega-acord comercial. „Mama tuturor tratatelor”, aproape gata după două decenii de negocieri # StirileProtv.ro
Ursula von der Leyen a călătorit în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE. Înțelegerea ar veni la scurt timp după semnarea tratatului cu Mercosur.
08:00
Vremea azi, 25 ianuarie 2026. Temperaturile cresc față de normalul perioadei, însă ploile și ceața nu lipsesc # StirileProtv.ro
Duminică, temperaturile continuă să crească și vor ajunge până la 15 grade în Dealurile de Vest. Cele mai scăzute valori, de 1 grad, se vor înregistra în nordul Moldovei.
07:50
O nouă lovitură pentru Ucraina, în plină iarnă. Peste un milion de locuințe, fără curent și căldură la -10 grade # StirileProtv.ro
Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade.
07:40
Judecător federal: „Administrația Trump a suspendat ilegal finanțarea pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice” # StirileProtv.ro
Un judecător federal american a decis vineri că administraţia preşedintelui Donald Trump a suspendat ilegal finanţarea destinată extinderii infrastructurii pentru staţii de încărcare a vehiculelor electrice.
07:30
Trump a lăudat trupele britanice după ce a stârnit furie în NATO prin minimalizarea sacrificiilor din Afganistan # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat, sâmbătă, trupele britanice, după ce a stârnit indignare cu comentariile sale din această săptămână, care minimalizau sacrificiile forţelor NATO în Afganistan, scrie CNN.
07:30
SUA pregătesc un plan pentru petrolul din Venezuela. Producția ar putea crește în câteva luni # StirileProtv.ro
Statele Unite discută cu Chevron, alţi producători de ţiţei şi mari companii de servicii petroliere pentru un plan de creştere rapidă a producţiei petroliere din Venezuela, potrivit unor oficiali de rang înalt citaţi de Reuters, preluați de News.ro.
Acum 12 ore
22:40
Noi negocieri Ucraina–SUA–Rusia, duminica viitoare. Rușii și ucrainenii, „aproape prieteni” la primele discuții trilaterale # StirileProtv.ro
O nouă rundă de discuții ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare la Abu Dhabi, după ce discuțiile anterioare din capitala Emiratelor au înregistrat progrese, dar fără a produce un acord de încheiere a războiului.
22:00
Cod galben de ceață și polei pe drumurile din mai multe județe. Vizibilitatea este și sub 50 de metri # StirileProtv.ro
Centrul Infotrafic atrage atenţia că, sâmbătă seară, sunt semnalate depuneri de polei pe DN 2, în judeţul Suceava, în timp ce în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Harghita este ceaţă, care scade vizibilitatea şi favorizează formarea gheţuşului.
21:50
Horoscop 25 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să ne dăm întâlnire cu oameni care ne împărtășesc preferințele, ne însoțesc în plimbări prin țară, pe-afară, și or să ne priască toate.
21:40
Ce a scris Pentagonul despre Rusia și Europa în noua strategie de apărare a SUA. China nu mai este principala amenințare # StirileProtv.ro
Statele Unite vor rămâne un aliat-cheie al NATO și un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne și descurajării Chinei, conform noii strategii naționale de apărare a administrației președintelui Donald Trump.
Acum 24 ore
21:10
Un băiat de 11 ani a dispărut din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliția a emis un mesaj Ro-Alert, la scurt timp după eveniment.
21:00
Huiduielile de la Iași la adresa lui Nicușor Dan, explicate de un sindicalist. Dovada adusă în discuție # StirileProtv.ro
Liderul celui mai mare sindicat al profesorilor din judeţul Iaşi, Laviniu Lăcustă, afirmă că huiduielile înregistrate la manifestările de Ziua Unirii Principatelor nu reflectă spiritul oraşului.
20:50
Resortul de lux pe care vrea să-l facă ginerele lui Trump în Albania, contestat de ONG-uri. Se cere suspendarea proiectului # StirileProtv.ro
Zeci de asociaţii ecologiste au cerut suspendarea planului ginerelui preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, de a construi un complex turistic de lux pe o insulă albaneză, invocând ameninţări la adresa biodiversităţii, relatează sâmbătă AFP.
20:30
Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham. Rezultatul scos de londonezi în etapa a 23-a din Premier League # StirileProtv.ro
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care Radu Drăguşin a intrat pe final, a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Burnley, în etapa a 23-a din Premier League.
20:10
Agenții federali au împușcat încă o persoană în Minneapolis, susține guvernatorul. AP: Victima a murit # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost împușcat de agenții federali în Minneapolis, conform documentelor medicale consultate de Associated Press, acesta a decedat.
20:10
Acțiune în forță în București. Forțele speciale au eliberat o femeie sechestrată de fostul iubit, într-un bloc din Ghencea # StirileProtv.ro
Operațiune dramatică, încheiată în urmă cu puțin timp în Capitală. Un bărbat a intrat în casa fostei sale partenere și, după ce s-a baricadat înăuntru, ar fi amenințat-o, sub privirile îngrozite ale copilașului de un an pe care cei doi îl au.
20:00
SUA se pregătește pentru unul dintre cele mai severe episoade de iarnă. Este stare de urgență în mai multe state # StirileProtv.ro
Din Texas până la New York și, duminică, aproape 230 de milioane de americani, peste două treimi, din populația Statelor Unite sunt vizați de o alertă meteo pentru un val de frig extrem și o furtună catalogată de autorități drept „monstruoasă".
20:00
Ochelarii de soare purtați de Macron la Davos au înregistrat vânzări spectaculoase. Cât costă o pereche # StirileProtv.ro
Ochelarii de soare de tip aviator purtați de președintele francez Emmanuel Macron la Forumul Economic de la Davos, dar și la summitul european de joi seara, au înregistrat vânzări spectaculoase.
19:50
De ce luna ianuarie este destinată planificării vacanțelor, cu bilete ieftine. Și companiile aeriene profită de asta # StirileProtv.ro
Luna ianuarie este cea mai potrivită pentru a ne planifica vacanțele. Conform specialiștilor din domeniu, cei care iubesc să călătorească pot găsi în aceste zile bilete de avion la prețuri mai mici decât de obicei.
19:40
Tinerii sub 25 de ani sunt tot mai des afectați de depresie. Factorii care duc la creșterea anxietății # StirileProtv.ro
De la depresie și dezamăgire la o a doua tinerețe. Un studiu al cercetătorilor americani și japonezi arată că nefericirea în care cădeau adulții la peste 45 de ani acum două-trei decenii e pe cale să dispară la generațiile prezente de persoane mature.
19:40
O specie tropicală de papagali se înmulțește în România. Iernile blânde îi ajută să se aclimatizeze # StirileProtv.ro
România devine un loc prielnic pentru Micul Alexandru, o specie de papagali care în mod normal preferă regiunile calde. O astfel de colonie poate fi observată de câțiva ani la Grădina Botanică din Galați.
19:30
Ce le-a tranmis Nicușor Dan românilor care se plâng că nu le ajung banii: „Trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a spus la Iași că nu este ușor pentru cei care nu își pot plăti taxele și impozitele, dar speră ca situația să se echilibreze într-un timp „relativ” scurt.
19:30
Zelenski îi privește de sus pe aliații săi din UE: „În Europa de astăzi, doar armata ucraineană este puternică” # StirileProtv.ro
Cele două runde de discuții directe avute cu rușii în Emiratele Arabe Unite au fost „constructive”, anunță președintele Ucrainei la sfârșitul negocierilor mediate de americani.
19:20
Ce s-a întâmplat cu băiatul de 5 ani scos din apele înghețate ale Someșului. Verișorul său nu a fost găsit încă # StirileProtv.ro
Pompierii din Cluj au reluat căutările copilașului de 4 ani căzut în Someș împreună cu vărul lui de 5 ani în timp ce se dădeau pe derdeluș.
19:20
Anchetatorii au descins în căutarea traficanților din Cenei. L-au aprovizionat cu droguri pe minorul acuzat de oribila crimă # StirileProtv.ro
Au fost percheziții sâmbătă seară în localitatea Cenei din Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis la începutul săptămânii.
19:20
Donald Trump a dezvăluit „arma secretă” folosită în operațiunea din Venezuela. Ce ce se laudă președintele SUA # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.
19:20
Mesajul transmis de o mamă din Focșani către fiul ei: „Ce înseamnă unirea, pacea și liniștea” # StirileProtv.ro
S-au împlinit 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, iar sărbătoarea a fost marcată prin ceremonii oficiale și Hora Unirii, în care s-au prins mii de oameni.
19:20
Weekend cu vreme excelentă la munte, pentru sporturile de iarnă. Cum au arătat pârtiile din Poiana Brașov și Sinaia # StirileProtv.ro
Turiștii care își petrec weekendul în Poiana Brașov sau la Sinaia au avut o vreme excelentă pentru sporturile de iarnă, cu cer senin.
18:30
Zelenski: „Discuţiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia ar putea continua săptămâna viitoare” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept constructive negocierile trilaterale cu Rusia și SUA din Abu Dhabi, care s-au concentrat pe posibile criterii de încheiere a războiului și crede că vor fi curând noi întâlniri
18:20
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte # StirileProtv.ro
Știm cu toții că există multe moduri de a economisi bani la city break-urile în Europa: rezervă cazarea și zborurile din timp, călătorește în afara sezonului de vârf și documentează-te cu atenție unde găsești mâncare și băuturi ieftine.
17:50
Trump amenință Canada cu 100% taxe vamale. Ce l-a înfuriat pe președintele SUA, după discursul lui Mark Carney # StirileProtv.ro
Donald Trump a lansat sâmbătă un nou avertisment dur la adresa Canadei, ameninţând cu impunerea unor taxe vamale de 100% asupra exporturilor canadiene către Statele Unite, în cazul în care Ottawa va finaliza un acord comercial cu China.
17:50
Un tânăr din Brașov, arestat după ce a provocat un incendiu într-o biserică și a agresat-o pe femeia care vindea lumânări # StirileProtv.ro
Un tânăr de 29 de ani a ajuns în arest preventiv după ce a cauzat un incendiu în interiorul unei biserici din municipiul Braşov şi ar fi agresat-o pe femeia care se ocupa de comercializarea de lumânări în lăcaşul de cult.
17:40
Caz șocant în Germania. Un bărbat face crize de epilepsie de fiecare dată când rezolvă un puzzle sudoku # StirileProtv.ro
Un bărbat din Germania care a supraviețuit unei avalanșe în noiembrie 2008 a dezvoltat o formă extrem de rară de epilepsie, declanșată când rezolvă un puzzle sudoku.
