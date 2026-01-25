Panică în spatele ușilor închise după capturarea lui Maduro. Conducerea interimară ar fi fost amenințată de SUA, potrivit unei înregistrări scurse în presă
Adevarul.ro, 25 ianuarie 2026 08:15
O înregistrare scursă a unei reuniuni cu ușile închise între oficiali venezueleni și influenceri pro-guvernamentali dezvăluie modul în care conducerea interimară a țării a încercat să proiecteze rezistență pe plan intern, semnalând în același timp disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul.
