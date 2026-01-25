Noi proteste în Minneapolis, după ce agenții anti-imigrație au ucis un bărbat de 37 de ani

12:50

Prețul unei călătorii cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul în București ar urma să crească de la trei la cinci lei, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința din 29 ianuarie a Consiliului General al capitalei. În ceea ce privește titlurile de călătorie integrată cu metroul, acestea vor costa de la nouă […]