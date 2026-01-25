Cine este bărbatul care a fost împușcat de agenți federali în Minnesota. Au apărut primele imagini cu momentul tragediei (VIDEO)

15:10

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că cele peste 1.500 de companii de stat aveau, la finalul anului 2024, datorii de 14 miliarde de lei, situaţie care va fi actualizată în luna mai, cu datele pentru anul 2025. Ea a precizat că reforma a început deja, cea mai mare provocare fiind alegerea consiliilor de administraţie. Legislaţia a fost schimbată şi s-a creat un mecanism care funcţionează şi care nu mai poate fi întors din drum. ”Atunci când se schimbă guverne, ministri, ministere, vom reuşi să ducem mai departe această schimbare în companiile de stat”, a declarat Gheorghiu. ”Nu putem să promităm miracole, nu toate consiliile de administraţie vor fi perfecte”, a afirmat Oana Gheorghiu.