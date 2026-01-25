Transfer rezolvat! Nicolae Stanciu a bătut palma cu noul club. Internaționalul român este așteptat să aterizeze
Adevarul.ro, 25 ianuarie 2026 12:30
Nicolae Stanciu este aproape de o revenire în China, acolo unde ar urma să îl aștepte un contract avantajos.
Acum 10 minute
12:45
Noua Strategie de Apărare a SUA are implicații majore pentru România. Sociologul Remus Ștefureac: „Trebuie să ne întărim puternic propriile structuri de apărare și securitate” # Adevarul.ro
Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a explicat ce efecte va avea noua Strategie de Apărare a SUA, publicată zilele acestea de Pentagon.
12:45
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare # Adevarul.ro
Operațiunea fulger prin care forțele speciale americane au intervenit în Venezuela a readus în prim-plan una dintre cele mai discrete și eficiente structuri ale armatei SUA:
Acum 30 minute
12:30
Epurări fără precedent în armata Chinei. Generalul cu cel mai înalt rang din țară, anchetat pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii” # Adevarul.ro
Campania de epurare declanșată de liderul chinez Xi Jinping în rândul armatei a atins un nivel fără precedent.
12:30
Acum o oră
12:15
Românii, nemulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan. Ce cred despre Consiliul pentru Pace al lui Trump, forumul de la Davos și NATO # Adevarul.ro
Cel mai recent sondaj Avangarde relevă nemulțumirea românilor față de politica externă a președintelui Nicușor Dan, în contextul discuțiilor Consiliul pentru Pace fondat de Donald Trump, forumul de la Davos şi încrederea în intervenția dacă suntem atacați.
12:15
La doar doi ani de la debut, constructorul de la Mioveni a cucerit Raliul Dakar 2026, competiția considerată de specialiști drept cea mai dură probă de motorsport din lume.
Acum 2 ore
11:45
De ce nu trebuie lăsate ștergătoarele de parbriz ridicate iarna. Un expert explică: „Este foarte rău pentru mașină” # Adevarul.ro
Autoeco, un magazin online de piese auto care publică sfaturi pentru șoferi, avertizează că ștergătoarele nu trebuie ridicate iarna, deoarece tensiunea prelungită în arcul brațului poate duce la slăbirea acestuia.
11:45
Autoritățile din Minnesota dau în judecată administrația Trump după uciderea unui bărbat de către un agent federal. Protestele cresc în intensitate # Adevarul.ro
Autoritățile din statul american Minnesota au intentat un proces împotriva administrației președintelui Donald Trump, acuzând agenții federali că au îndepărtat probe esențiale și au obstrucționat ancheta într-un caz de omor comis în timpul unei operațiuni anti-imigrație.
11:30
Dennis Man l-a exasperat pe antrenorul de la PSV. Fără chef de joc, românul a fost înlocuit la pauză # Adevarul.ro
Internaționalul tricolor, cifre slabe pentru echipa din Eindhoven.
11:30
Bărbatul care și-a sechestrat concubina și copilul de un an în casă, reținut de polițiști # Adevarul.ro
Poliţiştii l-au reţinut, pentru 24 de ore, pe bărbatul care a sechestrat-o într-o locuinţă pe concubina lui şi pe copilul acesteia, în vârstă de un an.
11:15
Detoxifierea: cum îți pui organismul pe pauză pentru un stil de viață sănătos. Explică explică Alin Ghinea, fitoterapeut # Adevarul.ro
În ediția din Interviurile Adevărul, fitoterapeutul și naturopatul Alin Ghinea explică programul de 30 de zile de detoxifiere și cum trebuie aplicat corect pentru efecte sătoase și rezultate bune pentru organism
11:15
O nouă stea s-a născut la Australian Open. La 18 ani, a mai executat o favorită și bate recordurile acestui secol # Adevarul.ro
Elita tenisului feminin propune un nume nou.
11:15
Românii în tramvai: reguli, anxietate și negocieri. Antropolog: „Transportul public funcționează ca un microcosmos, ca o microoglindă a societății“ # Adevarul.ro
Ce se întâmplă într-un tramvai spune mai multe despre societate decât pare la prima vedere. Dincolo de aglomerație și de nervi, transportul public devine un spațiu-cheie pentru a înțelege regulile, fricile și strategiile noastre de conviețuire urbană.
11:15
Ce variante are la dispoziție Donald Trump pentru a interveni în Iran. Scenariul unei intervenții la sol, scos din discuție # Adevarul.ro
Pe măsură ce mișcările de stradă din Iran pun sub presiune stabilitatea regimului teocratic de la Teheran, mobilizarea grupului de atac al portavionului USS Abraham Lincoln în Golful Persic marchează o nouă etapă a strategiei de descurajare a Casei Albe.
11:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete, după Forumul Economic de la Davos: „Lumea de după 1945 nu mai există. Trăim dintr-o mitologie comunistă” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a publicat duminică, 25 ianuarie, un text după Forumul Economic de la Davos, concluzionând că „lumea de după 1945 nu mai există. Lumea care vine nu e încă definită.”
11:00
Furtună de iarnă istorică în SUA: mii de zboruri anulate, pene de curent și victime în New York # Adevarul.ro
O furtună de iarnă de proporții a afectat vaste zone ale Statelor Unite, paralizând transportul aerian, perturbând rețelele de energie și lăsând sute de mii de oameni fără electricitate, în timp ce temperaturile au coborât mult sub pragul înghețului.
Acum 4 ore
10:45
Forțele ruse continuă să avanseze în nordul regiunii Harkov, unde situația în anumite sectoare este descrisă drept critică de militari ucraineni din prima linie. Potrivit unui militar al Brigăzii 25 Aeropurtate a Forțelor Armate ale Ucrainei, cunoscut sub indicativul „Mucinoi”, presiunea rușilor a c
10:30
Trump a anunțat că SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare din Groenlanda # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 24 ianuarie, că SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO.
10:30
Omul de afaceri român Avram Gal, discuţii cu Bonnie Carroll, fondatoarea celei mai importante organizații de sprijin pentru veterani # Adevarul.ro
Avram Gal anunță că s-a întâlnit, la Washington, cu Bonnie Carroll, fondatoarea uneia dintre cele mai importante organizații americane dedicate veteranilor și familiilor militarilor decedați.
10:30
Atac masiv asupra Ucrainei: rachete balistice și peste 100 de drone lansate de Rusia. Zeci de bucătării de campanie au fost desfășurate la Kiev pentru locuitorii fără gaz și căldură # Adevarul.ro
Rusia a lansat, în noaptea de 25 ianuarie, un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice și peste o sută de drone de atac.
10:15
Mesajul dur al Strategiei de Apărarea a SUA din 2026: cine nu investește, riscă. Suntem pe cont propriu! # Adevarul.ro
Noua Strategie Națională de Apărare a Statelor Unite pentru 2026 semnalează o recalibrare profundă a gândirii strategice americane, atât în ceea ce privește ierarhia amenințărilor, cât și raportul de responsabilitate dintre Washington și aliații săi
09:45
Jumătate dintre cei care au aderat la Consiliul Păcii al lui Trump au interdicție de a intra în SUA # Adevarul.ro
Consiliul Păcii al președintelui Donald Trump a fost vizat de noi ironii după ce s-a aflat că aproape jumătate dintre țările care fac parte din acesta au interdicție de a intra în SUA.
09:45
Teribilism la săniuș. Doi adolescenți au suferit arsuri grave, după ce au intrat cu sania în câteva anvelope cărora tot ei le dăduseră foc # Adevarul.ro
Doi adolescenți din județul Vaslui au ajuns la spital cu arsuri de gradele II și III, după un ce au intrat cu sania în niște anvelope cărora le dăduseră foc.
09:15
Record de goluri spulberat la un turneu final de handbal. Franța și Portugalia și-au umplut porțile la Euro 2026 # Adevarul.ro
Meci stelar la Campionatul European.
09:15
Crima de la Cenei. Percheziții DIICOT în ziua înmormântării lui Mario Berinde. Procurorii au ridicat doi tineri, de 24 şi 17 ani # Adevarul.ro
DIICOT a reținut, sâmbătă, doi tineri suspectați că ar fi furnizat substanțe interzise minorilor implicați în uciderea lui Mario Berinde.
09:00
Vremea duminică, 25 ianuarie. Zonele în care meteorologii au anunțat temperaturi de până la 15 grade # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat că duminică, 25 ianuarie, temperaturile se apropie de normalul perioadei. În unele zone ale țării va ploua.
Acum 6 ore
08:45
Democrații cer ICE să părăsească Minnesota, după ce un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de unul dintre agenți # Adevarul.ro
Democrații au cerut agenților federali de imigrare să părăsească Minnesota, după ce un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de unul dintre agenții ICE. Președintele Donald Trump dă vina pe democrați.
08:45
Dopaj cu trei substanțe interzise. Agenția care a „distrus-o” pe Simona Halep confirmă o nouă suspendare # Adevarul.ro
Jucătoarea croată Jana Fett se confruntă cu o suspendare provizorie după ce a fost depistată pozitiv pentru trei substanțe interzise.
08:45
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE # Adevarul.ro
Alex Pretti a fost împușcat mortal în Minneapolis sâmbătă, 24 ianuarie, fiind a doua persoană ucisă în oraș în cursul lunii, în contextul intensificării aplicării legilor privind imigrația în timpul administrației Trump.
08:15
Panică în spatele ușilor închise după capturarea lui Maduro. Conducerea interimară ar fi fost amenințată de SUA, potrivit unei înregistrări scurse în presă # Adevarul.ro
O înregistrare scursă a unei reuniuni cu ușile închise între oficiali venezueleni și influenceri pro-guvernamentali dezvăluie modul în care conducerea interimară a țării a încercat să proiecteze rezistență pe plan intern, semnalând în același timp disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul.
08:15
Cristi Chivu își plătește datoriile către Jose Mourinho. Legendarul antrenor sugerase că Inter e o pălărie prea mare pentru român # Adevarul.ro
Fostul tricolor, primul în Serie A, a fost luat la țintă de tehnicianul lusitan.
08:15
Tezaurul furat și un an de (ne)vinovății intacte. Oficial român: „Degeaba schimbăm legislația românească, întregul sistem european ar trebui revizuit“ # Adevarul.ro
La un an de la furtul Tezaurului Dacic dintr-un muzeu din Țările de Jos, ancheta continuă, dar obiectele lipsesc în continuare. În România, regulile de protejare a patrimoniului au rămas neschimbate, iar cazul expune un sistem învechit, blocat în birocrație și inerție.
07:45
Ion Țiriac a subliniat greșeala colosală a Soranei Cîrstea, iubita fiului său, la Australian Open. „Îmi luam rachetele și plecam acasă” # Adevarul.ro
Ion Țiriac a criticat dur atât comportamentul lui Naomi Osaka pe teren, cât și alegerea vestimentară a acestei.
07:15
Rusia folosește Starlink ca armă pentru a vâna sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei # Adevarul.ro
Forțele de drone ale Rusiei folosesc terminale Starlink pe drone pentru a spori precizia și eficiența atacurilor asupra Ucrainei, dar și pentru a vâna sistemele de rachete occidentale precum bateriile de rachete Patriot și sistemele HIMARS, relatează presa ucraineană.
Acum 8 ore
06:45
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca felină ta te iubește # Adevarul.ro
Vi s-a întâmplat vreodată ca pisica voastră să vă frământe cu lăbuțele în mod repetat, în timp ce toarce, de parcă ar vrea să vă spună ceva? Medicii veterinari și specialiștii în comportamentul felinelor au descoperit semnificația.
05:45
Intenția de achiziție de mașini electrice a scăzut la nivel mondial, iar majoritatea cumpărătorilor revine la motoarele pe combustie internă și reevaluează deținerea unui vehicul electric, potrivit unui studiu global care analizează principalele piețe auto, inclusiv România.
Acum 12 ore
04:45
În serile în care somnul întârzie să apară, vina este dată, cel mai des, pe stilul de viață: stresul acumulat, notificările de pe rețelele de socializare și cofeina consumată în a doua parte a zilei.
03:15
Frescele care făceau furori în gara din Hunedoara, în pericol. Tablourile socialiste, admirate chiar și de Nikita Hrușciov # Adevarul.ro
Două tablouri monumentale care împodobesc de peste șapte decenii gara din Hunedoara au ajuns în pragul dezintegrării. În trecut, atrăgeau toate privirile, însă gara a fost închisă de opt ani, iar picturile au fost lăsate în voia sorții.
02:45
Orașul revitalizat de construcția autostrăzilor. Investiții de sute de milioane de euro au ajuns în Sebeș # Adevarul.ro
Sebeș, un oraș cu mai puțin de 27.000 de locuitori, din vecinătatea municipiului Alba Iulia, a profitat din plin de poziția sa strategică, la răscrucea unor autostrăzi importante. Investițiile atrase aici sunt impresionante și au rezolvat problema locurilor de muncă.
01:45
Apartamentele din București s-au scumpit cu 20%. Topul orașelor cu cele mai mari creșteri de preț # Adevarul.ro
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), a doua cea mai mare scumpire fiind înregistrată în Craiova.
00:45
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie # Adevarul.ro
România, Slovacia și Ungaria sunt țările în care se trăiește cel mai puțin în chirie. 68% dintre persoanele care locuiesc în gospodăriile din UE dețin în proprietate locuințele și doar 32% au calitatea de chiriași.
00:15
25 ianuarie: Ziua jafului din Muzeul Drents. Coiful de la Coţefeneşti şi trei brăţări dacice au fost furate în mai puţin de trei minute # Adevarul.ro
Ziua de 25 ianuarie marchează de-a lungul timpului evenimente politice, nașteri și dispariții de personalități marcante, dar și unul dintre cele mai spectaculoase jafuri: furtul Coifului de la Coțofenești și a trei brățări-spirale din Muzeul Drents.
00:15
Școala umanității dintr-un cartier de la capătul României. Cum au reușit profesorii să dea o șansă la educație copiilor cu nevoie speciale # Adevarul.ro
O școală din nordul extrem al României oferă o lecție de umanitate și empatie în societate. De aproape două decenii, Școala „Sfânta Maria” din municipiul Botoșani, o unitate de învățământ de masă, integrează cu succes numeroși copii cu cerințe educaționale speciale.
Acum 24 ore
23:45
Povestea tragică a „tigrului din Caucaz”, românul care a băgat spaima în ruși. A comandat cea mai bună unitate de elită # Adevarul.ro
Ion Dumitrache a fost unul dintre cei mai valoroși comandanți din istoria militară a României. A condus celebra „Divizie Cremene”, o unitate de elită care s-a acoperit de glorie pe frontul de est. Deși a fost decorat în repetate rânduri, generalul Dumitrache a fost băgat în temnițele Aiudului.
23:15
Cât de atractiv mai este lucrul în ture de noapte: „Timpul liber pare mai mult, dar nu este deloc productiv” # Adevarul.ro
Din cele mai vechi timpuri, noaptea a fost rezervată somnului, însă epoca modernă a schimbat această ordine naturală a vieții oamenilor. Munca în ture de noapte a devenit un fenomen obișnuit, iar după ani petrecuți lucrând astfel, mulți români spun că viața lor s-a schimbat profund.
22:15
Italia introduce arta în tratament: medicii pot prescrie vizite la muzeu pentru sănătatea psihică a pacienților # Adevarul.ro
Medicii din regiunea Piemont pot recomanda pacienților nu doar medicamente, ci și vizite la muzee, ateliere artistice și activități culturale.
22:15
Horoscop duminică, 25 ianuarie. Vărsătorii se simt supraîncărcați, urmează o perioadă de decizii importante pentru lei # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de duminică, 25 ianuarie, o zodie poate deveni cicălitoare din cauza neîncrederii, iar un nativ reacționează agresiv în discuții legate de bani întrucât se simte observat prin prisma situației financiare.
22:15
Cum va fi vremea la sfârșitul lunii ianuarie. Urmează încălzire, ploi abundente și posibile ninsori în februarie, anunță ANM # Adevarul.ro
România traversează „epoca extremelor meteorologice”, cu variații termice accentuate și fenomene meteo contrastante în perioada următoare. Totuși, vremea se va încălzi în perioada următoare.
22:15
Scurgere masivă de informații. Aproape 150 de milioane de conturi ar putea fi compromise. Utilizatorii Gmail, cei mai expuși # Adevarul.ro
Zeci de milioane de date de autentificare online au fost compromise în urma unei scurgeri masive de informații, iar utilizatorii Gmail se află printre cei mai afectați.
21:45
„Tigroaicele“ au un început perfect de an.
