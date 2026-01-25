Bărbatul care și-a sechestrat concubina și copilul de un an în casă, reținut de polițiști

21:15

Un copil în vârstă de 11 ani este dat dispărut și căutat de Poliția Capitalei. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția unui minor, care a plecat în data de 24 ianuarie 2026 dintr-un parc din Sectorul 2 al Bucureștiului și nu a mai revenit până în prezent.