Noapte de foc în Albania. Un protes împotriva guvernului s-a încheiat cu zeci de arestări și răniți
StirileProtv.ro, 25 ianuarie 2026 12:50
Cel puţin 25 de protestatari au fost arestaţi şi 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă, după ce un protest antiguvernamental a degenerat în ciocniri cu forţele de ordine în centrul oraşului Tirana, capitala Albaniei, informează EFE şi AFP.
• • •
