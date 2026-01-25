Poliția Română a luat măsuri după poza fake cu Mario Berinde decedat. Imaginea a îngrozit oamenii
SpyNews, 25 ianuarie 2026 17:20
Poliția Română a reacționat după imaginea falsă cu Mario Berinde decedat. Poza a fost generată cu inteligență artificială, dar chiar și așa i-a îngrozit pe oamenii care au văzut-o pe Internet.
• • •
Doliu în lumea muzicii din România. Dan Bălan a murit ieri, 24 ianuarie 2025. Familia și colegii sunt în stare de șoc. A continuat să facă ce a iubit toată viața până în ultima zi.
Revolta a atins cote maxime în localitatea unde stă criminalul de 13 ani al lui Mario. Oamenii au mers acasă la adolescent: „Ieșiți din comunitatea noastră” # SpyNews
Revoltă în localitatea unde s-a refugiat criminalul de 13 ani al lui Mario Berinde. Oamenii au ieșit în stradă și au mers să protesteze în fața primăriei. Localnicii nu s-au rezumat doar la asta și au mers și la ușa casei adolescentului.
Criminalul de 13 ani ar fi trimis un mesaj uluitor, după înmormântarea lui Mario: ”Am făcut greșeala vieții mele” # SpyNews
Băiatul de 13 ani, suspectat că l-a ucis pe Mario Berinde, ar fi postat un mesaj halucinant după înmormântare! Adolescentul a declarat că speră ca adevărul să iasă la iveală și susține că regretă amarnic ce a făcut.
Sabrina Imbrea, reacție după ce sora lui Andrei Perneș a acuzat-o că a aruncat la gunoi cadourile care îi aminteau de el. Ce a transmis # SpyNews
Sora lui Andrei Perneș s-a arătat revoltată, după ce Sabrina Imbrea ar fi aruncat la gunoi toate cadourile care îi aminteau de el. Andrada Perneș a spus că ar fi preferat să ajungă la ea decât să fie găsite la gunoi de un om străin, care i le-a și dus surorii lui Andrei Perneș. Sabrina Imbrea a reacționat și nu pare afectată de cele întâmplate.
Declarația emoționantă a șoferului STB care l-a găsit pe copilul de 11 ani dat dispărut: ”Părea speriat, timid” # SpyNews
Șoferul STB care l-a găsit pe copilul în vârstă de 11 ani a făcut primele declarații. Băiețelul a fost dat dispărut, iar polițiștii au pornit pe urmele sale. Locuitorii din București au primit mesaje RO-Alert, care au anunțat dispariția lui.
Ioniță de la Clejani a ajuns de urgență la spital! I s-a făcut rău la restaurant, în timpul unui eveniment # SpyNews
Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța și transportat de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău la un eveniment din Timișoara. Artistul se afla acolo alături de Viorica de la Clejani și de taraful său.
Mama lui Mario este într-o stare extrem de gravă! Nu își revine după uciderea fiului ei: ”Nu poate să vorbească nimeni cu ea” # SpyNews
Mama lui Mario Berinde este într-o stare de șoc după ce a aflat că băiatul ei, pe care l-a așteptat acasă, a fost ucis. Un apropiat al familiei sale a făcut declarații despre cum se simte femeia.
Medicii din India sunt în alertă, după ce cazurile de Nipah s-au înmulțumit alarmant. Numărul bolnavilor cu infecția netratabilă au explodat în ultimele zile. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat virusul cu risc ridicat.
Familia lui Mario, mesaj sfâșietor! Momentul care i-a făcut pe toți să plângă la înmormântare: ”Nu vei fi uitat niciodată” # SpyNews
Familia lui Mario Berinde trece prin cea mai cumplită perioadă. Ieri, toți apropiații lui și-au luat rămas bun de la copilul de 15 ani, ucis cu sânge rece. Familia lui a transmis un mesaj sfâșietor după înmormântare.
Iubita lui Cătălin Cazacu a ajuns la spital în vacanță! Roxana a postat o imagine direct de pe patul de spital # SpyNews
Iubita lui Cătălin Cazacu s-a confruntat cu probleme de sănătate în vacanță! Roxana s-a afișat direct de pe patul de spital și a făcut declarații. După ce s-a externat, aceasta și-a continuat vacanța alături de Cătălin Cazacu.
Dorian Popa și Andreea au planuri mari! După ce s-au căsătorit, vloggerul și frumoasa lui soție se pregătesc să devină părinți. Andreea a început trainingul și exersează sarcinile vieții de mămică. Iată cum se descurcă.
Scene șocante pe străzile din America. Un paramedic a fost împușcat în plină zi de ICE! Era cetățean american # SpyNews
Încă un incident grav creează isterie în Statele Unite ale Americii. Agenții ICE au împușcat un cetățean american, în plină stradă. Alex Pretti era paramedic și avea 37 de ani. Reacția Administrației Trump a înfuriat familia victimei.
Războinicii au câștigat jocul pentru Imunitate, iar diseară, Faimoșii vor avea parte de o nouă eliminare din tribul lor, la Survivor! Ediția a fost lider de audiență! # SpyNews
O săptămână grea, atipică, încărcată de decizii neașteptate, misiuni secrete și discuții contradictorii. O etapă care a continuat să scoată la iveală că doar cei puternici atât fizic, cât și psihic, pot rezista în inima Republicii Dominicane și că motivațiile reale sunt cele care conduc oamenii până la punctul final. Survivor ajunge diseară la un nou punct critic, când flacăra se va stinge, iar, pentru tribul Faimoșilor. Show-ul nu poate fi ratat, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
Au fost reținute încă două persoane după moartea lui Mario Berinde. Doi tineri de 17 și 24 de ani, săltați de polițiști # SpyNews
Încă două persoane au ajuns în custodia poliției, după uciderea lui Mario Berinde. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat percheziții la mai multe adrese din localitatea Cenei, în cadrul unei anchete de trafic de droguri de risc. Doi tineri de 17 și 24 de ani au fost reținuți.
Motocicliștii Hells Angels ar putea să îl răzbune pe tata lui Mario Berinde: ”Va fi foarte complicat pentru vinovați” # SpyNews
Tatăl lui Mario Berinde a fost dărâmat de durere la înmormântarea băiatului său. Bărbatul a ajuns la cimitirul din Cenei încătușat, strigând numele copilului său. Oamenii spun că bărbatul și-ar dori să se răzbune pe cei care i-au ucis copilul, iar motocicliștii Hells Angels l-ar ajuta.
Prima imagine cu băiatul bătut de criminalii lui Mario. Adolescenții nu ar fi la prima abatere: ”Poliția nu a făcut nimic” # SpyNews
Băieții suspectați că l-au ucis pe Mario Berinde nu ar fi la prima abatere. În urmă cu aproximativ o lună, adolescentul de 13 ani ar fi bătut crunt un copil, pe care l-a umplut de sânge. Locuitorii din Cenei sunt foarte revoltați și au făcut declarații halucinante.
Gabi Tamaș, atac la adresa foștilor colegi de la Survivor, după jocul de imunitate. Motivul pentru care i-a pus la punct: „Vi s-a urcat temperatura” # SpyNews
Gabi Tamaș a ajuns în echipa Războinicilor, după misiunea secretă. Concurentul pare că s-a adaptat rapid în echipa lor și a încercat să aducă puncte. Nu a avut, însă, prea mult noroc, dar chiar și așa Războinicii îl consideră un concurent puternic. Surpriza mai puțin plăcută a venit din partea foștilor colegi de echipă.
Cine a câștigat jocul de imunitate, la Survivor. De ce au apărut, totuși, probleme în echipa victorioasă # SpyNews
Concurenții de la Survivor au luptat pentru imunitate. A fost un scor strâns, iar după jocul de imunitate între cele două echipe, a avut loc și jocul pentru imunitatea individuală.
Cea mai dureroasă imagine de la înmormântarea lui Mario. Părinții adolescentului, în hohote de lacrimi, la căpătâiul lui. Ce au făcut colegii în memoria lui # SpyNews
Momente cumplite astăzi, în Cenei, la înmormântarea lui Mario Berinde. Tatăl lui a fost adus sub escortă în localitate. Bărbatul nu și-a putut stăpâni lacrimile. Și mama lui a izbucnit în hohote, la căpătâiul fiului ei.
Îţi mai aminteşti de Cristi din Banat! Câștigă mii de euro pe lună! Din ce face bani cântărețul stabilit în Spania de peste 21 de ani. Declarații exclusive # SpyNews
Chiar dacă s-a retras din lumina reflectoarelor, Cristi din Banat, cunoscut datorită melodiei virale „Ca o apă cristalină”, câștigă lunar mii de euro! În exclusivitate pentru Spynews.ro, bărbatul ne-a povestit cum reușește să facă bani frumoși, fără să aibă un job fizic. De peste 21 de ani, Cristi locuiește în Spania, alături de mama sa.
Decizie de ultimă oră luată de nora lui Nicolae Botgros! Adriana Ochișanu, pusă la zid in cauza scandalului în care e implicat fiul # SpyNews
Cum face față Adriana Ochișanu, nora lui Botgros, valului de critici la adresa fiului ei! Ce spune artista despre gura lumii, dar și despre ce își dorește cu adevărat pentru familia și copiii ei. Declarații exclusive!
S-au încins spiritele între Adrian Beleuț, la Survivor, și fosta lui echipă, după schimbul cu Gabi Tamaș. Ce i-a enervat la culme pe Războinici # SpyNews
Adrian Beleuț a ajuns în echipa Faimoșilor, în timp ce Gabi Tamaș este la Războinici. La întâlnirea dinainte de jocul pentru imunitate, s-au încins spiritele între Adrian Beleuț și foștii lui colegi. Credibilitatea lui a fost pusă la îndoială de Războinici.
Mama suspectului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, se dezice de băiatul ei. Gestul făcut de femeie, în ziua înmormântării lui # SpyNews
După sutele de comentarii negative pe care mama suspectului de 13 ani le-a primit de la oameni simpli, dar șocați de crima din Cenei, femeia pare să se dezică de fiul ei, chiar în ziua în care Mario Berinde a fost înmormântat. Chiar și așa, oamenii au continuat să reacționeze și să o critice pentru crima oribilă de care este acuzat fiul ei.
Percheziții în Cenei, după înmormântarea lui Mario Berinde. Un tânăr de 17 ani, acuzat că i-a dat substanțe interzise criminalului de 13 ani # SpyNews
Percheziții DIICOT, în Cenei, după înmormântarea de astăzi a lui Mario Berinde. Un adolescent de 17 ani este acuzat că i-a dat substanțe interzise criminalului de 13 ani. La câteva ore după prima descindere, un alt adolescent a fost reținut.
Imagini emoționante cu motocicliștii care au mers la înmormântarea lui Mario Berinde! Ți se face piele de găină # SpyNews
O mulțime de oameni au venit la înmormântarea lui Mario Berinde, în Cenei. Sute de motocicliști s-au adunat pentru a fi prezenți în ziua în care a fost condus pe ultimul drum. Imagini emoționante.
Dana Roba a participat la înmormântarea lui Mario Berinde: „Trebuie să ieșim toți în stradă!” # SpyNews
Momente sfâșietoare astăzi, în Cenei, acolo unde Mario Berinde a fost înmormântat. Printre cei care au fost prezenți se numără și Dana Roba, șocată de crima din Timiș. Make-up artista a îndemnat lumea să iasă în stradă. Vedeta a făcut declarații tulburătoare.
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit! Kilogramele se topesc foarte repede! Cum arată acum # SpyNews
Gabriela Cristea a reușit să surprindă din nou. Fanii ei au observat că a slăbit enorm și se pare că nu se oprește din a scăpa de kilogramele în plus. Vedeta s-a afișat, din nou, iar urmăritorii ei au sesizat că acum are talia mult mai mică și picioarele subțiri.
De ce a dispărut Andreea Raicu din mediul online de la începutul anului. Vedeta a stat, din nou, mai multe zile fără telefon # SpyNews
Andreea Raicu a dispărut pentru câteva săptămâni din mediul online. Vedeta a fost plecată, în acest timp, într-o binemeritată vacanță, de unde a postat imagini. A renunțat, din nou, la telefon, lucru pe care l-a mai făcut și anul trecut.
Familia lui Mario Berinde, primele declarații după înmormântarea adolescentului de 15 ani. Scena care l-a revoltat pe unchiul lui: „Ei râdeau în spital” # SpyNews
Familia lui Mario este copleșită de durere, după ce astăzi adolescentul a fost înmormântat, în Cemei. Unchiul lui este revoltat, mai ales după ce a aflat ce s-ar fi întâmplat în ziua în care suspectul de 13 ani a fost testat pentru substanțele interzise.
Tiktokerița care s-a trezit cu poliția în timpul unui live, un nou scandal cu vecinii. De ce au venit oamenii legii de trei ori într-o singură seară # SpyNews
Tiktokerița care s-a trezit cu poliția la ușă, în timpul unui live, a avut din nou probleme cu vecinii, după ce doi dintre ei ar fi chemat iar oamenii legii. Tânăra susține că se simte hărțuită de o vecină și nu vrea să lase lucrurile așa.
Zi specială pentru Alina Eremia! Cântăreața își sărbătorește astăzi soțul și i-a pregătit o surpriză la care cu siguranță nu se aștepta. Puțini bărbați au parte de un astfel de cadou din partea soțiilor!
Un român s-a cazat cu 15 lei într-o cameră de hotel din India! Ce a primit pentru această sumă: ”Nu te simți singur niciodată” # SpyNews
Un român a avut parte de o experiență unică din toate punctele de vedere! S-a cazat într-o cameră de hotel din India, pentru care a plătit suma de 15 lei. A filmat toată experiența și a împărtășit-o cu fanii de pe rețelele de socializare.
Mario Berinde a fost înmormântat. Imaginile durerii cu părinții îndoliați. Sute de oameni au fost prezenți # SpyNews
Zi extrem de grea pentru familia lui Mario Berinde. Adolescentul de 15 ani, ucis în Timiș, a fost înmormântat astăzi. Părinții lui și-au strigat durerea. Tatăl lui a fost adus din închisoare sub escortă la înmormântare, în timp ce mama lui s-a desprins cu greu de sicriu.
Bogdan Mocanu, mesaj dubios: ”În caz că îmi verifici story-urile...”. Are probleme în paradis? # SpyNews
Bogdan Mocanu pare că trece printr-o nouă despărțire de Iasmina! De această dată, el este cel care suferă și care o așteaptă acasă, după cum chiar el a declarat. Acesta i-a transmis brunetei un mesaj pe care l-a văzut toată lumea.
Mira a avut parte de un șoc în Dubai! Cântăreața și-a cumpărat trei perechi de șosete de la un magazin de articole sport, fără să se uite la preț. Acest lucru a costat-o câteva sute de lei, pentru că prețul lor era mult peste media din piață.
Este alertă în Rahova! Un incendiu devastator a izbucnit, sâmbătă după-amiază, pe strada Garoafei. Pompierii au intervenit de urgență, după ce mai multe case au luat foc. Locatarii au fost evacuați.
Mihaela și Ștefan de la Mireasa au dezvăluit ce vor face cu banii din donații. Casa incendiată nu mai poate fi salvată # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa au dezvăluit ce se va întâmpla cu banii pe care îi primesc din donații, după ce casa lor a luat foc. Locuința nu mai poate fi salvată, pentru că a fost extrem de grav afectată de flăcări și a ars complet.
Ucigașul lui Mario Berinde a încercat să îi ducă pe polițiști pe o pistă falsă! Cum a justificat urmele de sânge # SpyNews
Ucigașul lui Mario Berinde a încercat să ducă polițiștii pe o pistă falsă, după ce au găsite urme de sânge. Unchiul victimei a fost cel care a făcut descoperirea îngrozitoare și cel care l-a convins pe individul de 13 ani să mărturisească tot.
Tatăl lui Mario va fi participa la înmormântarea fiului său. Bărbatul va fi scos din închisoare sub escortă # SpyNews
Tatăl lui Mario Berinde a primit permisiunea de a participa la înmormântarea băiatului său. Bărbatul urmează să fie scos din închisoare sub escortă și să fie dus la cimitirul din Cenei, acolo unde are loc evenimentul sfâșietor.
Cum arată Anca, iubita lui Alex Bodi, când nu face sală. A dezvăluit cum își menține corpul tonifiat: ”Nu există magie” # SpyNews
Iubita lui Alex Bodi are un corp perfect, bine lucrat la sală. Anca are grijă de felul în care arată și controlează tot, de la alimentație până la sportul pe care îl face la sala de fitness. Iubita afaceristului a dezvăluit cum arată când nu merge la sală!
Cât plătesc cele mai cunoscute vedete să locuiască în New York! Zonele favorite ale celebrităților # SpyNews
Viața în New York este un vis pentru unii și o realitate pentru alții. O zonă a orașului celebru din Statele Unite ale Americii este locuită de vedete, iar prețurile pe care le-au plătit sunt amețitoare.
Oana Roman, enervată la culme de o categorie de mame! Ce mesaj le-a transmis: ”Se vaită de dimineață până seară” # SpyNews
Oana Roman și-a exprimat părerea cu privire la o categorie de mame, care a reușit să o enerveze. Vedeta s-a săturat să vadă o astfel de atitudine, motiv pentru care a făcut o declarație acidă pe rețelele de socializare.
După o nouă victorie a Faimoșilor și o misiune secretă ce poate schimba evoluția jocului, diseară, la Survivor, se luptă pentru Imunitate! # SpyNews
A început etapa care a surprins, care a reamintit că în jungla Dominicană, nimic nu este constant și niciodată nu poți considera că ești pregătit pentru ce te așteaptă. Cele două triburi s-au văzut nevoite să ia decizii vitale, care vor avea efect pe termen scurt și care vor arăta, de fapt, unele dintre strategiile echipelor. Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Survivor, singurul format de televiziune în care concurenții își testează constant limitele și uită de confort și viața de zi cu zi.
Tatăl lui Mario ar plănui o răzbunare după uciderea fiului său! Bărbatul a cerut să fie lăsat la înmormântare # SpyNews
Tatăl lui Mario Berinde ar fi cerut permisiune de la Penitenciarul Timișoara pentru a putea participa la înmormântarea fiului său. Bărbatul ar fi extrem de revoltat și ar plănui să se răzbune.
Imagini dureroase de la priveghiul lui Mario. Curtea băiatului s-a transformat într-un altar de lumânări și candele # SpyNews
O mulțime de persoane s-au adunat acasă la Mario Berinde, seara trecută, pentru a participa la priveghiul acestuia. Apropiații și-au exprimat durerea și regretul prin lumânări și candele, care au umplut curtea acestuia.
Mario ar fi încercat să trimită un mesaj prin postările sale! Trecea printr-o mare dezamăgire: ”Nimic nu rămâne neplătit” # SpyNews
Postările pe care le făcea Mario Berinde au stârnit o mulțime de reacții de tristețe. Dacă atunci au fost ignorate, acum mesajele pe care le reposta au prevestit tragedia care a șocat o țară întreagă.
Faimoșii au câștigat jocul pentru recompensă, însă au aflat o veste care nu va fi deloc în avantajul lor. Una dintre coechipiere a fost nevoită să părăsească emisiunea, pe motive medicale. Haideți să aflăm în următoarele rânduri despre cine este vorba!
Sabrina, acuzată că a aruncat cadourile de la Andrei Perneș la gunoi! Sora lui a izbucnit când s-a trezit cu ele la ușă: ”Așa arată ani de relație și căsnicie” # SpyNews
Este război între Sabrina Imbrea și familia lui Andrei Perneș! Fosta soție a acestuia este acuzată că a aruncat la gunoi toate cadourile și obiectele care îi aduc aminte de el. Cineva le-a găsit și le-a dus familiei sale.
Patronul barului din Crans-Montana, eliberat pe cauțiune! Suma colosală pe care a plătit-o # SpyNews
40 de persoane și-au pierdut viața, în urma tragediei din Crans-Montana din noaptea de Revelion. Peste 100 de oameni au fost răniți, iar Jessica și Jacques Moretti, patronii barului, sunt principalii acuzați în anchetă. Jacques Moretti a fost arestat de pe data de 9 ianuarie, însă, a reușit să iasă pe cauțiune. Iată ce sumă a plătit!
