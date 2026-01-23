Când oboseala nu mai trece: diferența dintre epuizare, depresie și stres cronic
National.ro, 23 ianuarie 2026 16:30
Pentru mulți oameni, oboseala a devenit o stare de fond. Nu mai este legată de o perioadă aglomerată sau de lipsa temporară a somnului, ci persistă chiar și atunci când solicitările scad. În acest context, apare frecvent confuzia dintre stres cronic, epuizare și depresie. Deși aceste stări pot arăta similar la suprafață, ele nu sunt […] The post Când oboseala nu mai trece: diferența dintre epuizare, depresie și stres cronic first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
16:30
Pentru mulți oameni, oboseala a devenit o stare de fond. Nu mai este legată de o perioadă aglomerată sau de lipsa temporară a somnului, ci persistă chiar și atunci când solicitările scad. În acest context, apare frecvent confuzia dintre stres cronic, epuizare și depresie. Deși aceste stări pot arăta similar la suprafață, ele nu sunt […] The post Când oboseala nu mai trece: diferența dintre epuizare, depresie și stres cronic first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
16:10
Bolojan spune că nu e certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici nu o putem lungi foarte mult”/Când va fi anunțată decizia # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale, din luna aprilie, dar o decizie este de aşteptat în cel mult două săptămâni, în baza rezultatelor unor analize ce se fac în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare. „Schemele de protecție în zona de gaz, de exemplu, sunt […] The post Bolojan spune că nu e certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici nu o putem lungi foarte mult”/Când va fi anunțată decizia first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
14:50
Ciolacu îl „torpilează” pe Ludovic Orban: „șomer politic”, „trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze”. Ce a declanșat reacția dură a fostului premier PSD # National.ro
Fostul șef al Guvernului și ex-lider al PSD, Marcel Ciolacu, l-a atacat în termeni foarte duri pe fostul premier Ludovic Orban, după ce acesta din urmă a ales să-i ia apărarea prim-ministrului Ilie Bolojan, numărul 1 în cadrul Partidului Național Liberal. Reacția fostului premier PSD vine la o zi după ce l-a criticat pe premierul […] The post Ciolacu îl „torpilează” pe Ludovic Orban: „șomer politic”, „trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze”. Ce a declanșat reacția dură a fostului premier PSD first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
13:30
Băluță îl „somează” pe Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează” # National.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București și edil al Sectorului 4, a lansat un atac dur la adresa primarului general, Ciprian Ciucu, după ce acesta a anunțat că vor urma „măsuri nepopulare” – care implică atât concedieri, cât și creșterea tarifelor la STB. Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „amatorism” și îl somează să nu […] The post Băluță îl „somează” pe Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează” first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
12:40
Când se încălzește vremea, după valul de ger. Prognoza pentru luna februarie: ce vești vin de la ANM # National.ro
După valul de ger care a afectat, în ultima perioadă, mai multe zone din țară, inclusiv Capitala, vin vești optimiste din partea meteorologilor. În sensul că se anunță o încălzire a vremii, pe final de ianuarie. De altfel, pentru primele săptămâni din luna februarie prognoza conturează un tablou atipic, la nivel termic, specialiștii estimând că […] The post Când se încălzește vremea, după valul de ger. Prognoza pentru luna februarie: ce vești vin de la ANM first appeared on Ziarul National.
12:10
Vicepreşedintele SUA, critic la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” # National.ro
Un nou mesaj critic la adresa Europei vine de la vicepreședintele SUA, JD Vance, care a avertizat că țările „Bătrânului Continent” se îndreaptă spre „sinuciderea civilizației”. Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”, relatează CNN, preluat de News.ro. Declarațiile numărului […] The post Vicepreşedintele SUA, critic la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei” first appeared on Ziarul National.
11:20
Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni. Dar…” – VIDEO # National.ro
Coaliţia stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”, a afirmat, la primele ore ale zilei de vineri, 23 ianuarie, preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Bruxelles. Dar chiar și în această situație, șeful statului s-a arătat optimist că formula guvernamentală va continua, „cu responsabilitate”. După ce a participat la reuniunea informală a Consiliului European, […] The post Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni. Dar…” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
10:40
De ce nu a mers Nicușor Dan „teleleu” la Davos. Explicațiile președintelui: „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă” – VIDEO # National.ro
Aflat la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la primele ore ale zilei de vineri, 23 ianuarie, despre afirmaţia că „nu merge teleleu” la Davos, făcută de consilierul său, că dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Și acest lucru, în opinia lui, înseamnă […] The post De ce nu a mers Nicușor Dan „teleleu” la Davos. Explicațiile președintelui: „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
Door-Kicking Challenge: când „o glumă de pe internet” devine un pericol real și dovada eșecului educației # National.ro
Un trend extrem de periculos, cunoscut sub numele de „Door-Kicking Challenge”, a reapărut pe social media. Acest ,,trend” nu este o provocare. Este o formă de inconștiență colectivă, ambalată frumos în clipuri virale și validată de tăcerea adulților. Un trend apărut în Statele Unite, acolo unde astfel de „challenge-uri” se nasc constant, și care demonstrează, […] The post Door-Kicking Challenge: când „o glumă de pe internet” devine un pericol real și dovada eșecului educației first appeared on Ziarul National.
10:00
Ciucu avertizează că urmează „măsuri nepopulare”: Primarul Capitalei anunţă închiderea unor instituţii şi scumpirea biletelor STB – VIDEO # National.ro
Edilul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că situația financiară a Primăriei Muncipiului București (PMB) este una foarte gravă, instituția având doar circa cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi. „Este absolut jenant” – afirmă primarul. Ciucu anunţă că va lua măsuri „nepopulare”, ce presupun comasări sau închideri […] The post Ciucu avertizează că urmează „măsuri nepopulare”: Primarul Capitalei anunţă închiderea unor instituţii şi scumpirea biletelor STB – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
05:40
BERBEC Veți afla un lucru ciudat pe care nimeni nu vi l-a explicat încă și despre care aveți multe suspiciuni… Nu ar trebui să te intereseze de alții și nici nu ar trebui să te implici. Timpul va fi cel care va pune lucrurile la locul lor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă […] The post Horoscop 23 ianuarie 2026 – Veți avea vești minunate first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:00
20:10
China se transformă din exportator în investitor, chiar în regiunile pe care le vizează Statele Unite. În timp ce excedentul comercial al Chinei a crescut până la un nivel record de 1,2 trilioane de dolari în 2025, acordurile și contractele încheiate de Beijing cu țările implicate în inițiativa „Belt and Road” au atins noi maxime. […] The post Noua strategie globală a Chinei first appeared on Ziarul National.
19:40
Când un ONG ajuns la putere cu doar 12% voturi începe să vorbească senin despre „creșterea acțiunilor minoritare” la companiile strategice ale României, nu mai trebuie să fim atenți la reformă, ci la predarea țării către străini. USR nu guvernează România, ci o pregătește pentru livrare. Declarațiile lui Dominic Fritz sunt (cred că pentru prima […] The post USR trebuie să livreze stăpânilor: companiile de stat, scoase pe tarabă! first appeared on Ziarul National.
19:10
Guvernul se pregătește pentru riscuri în sistemul energetic. Criza de gaze și cărbune și acțiuni de protest # National.ro
Planul de pregătire pentru riscuri în sectorul energiei electrice, elaborat de Ministerul Energiei, include probabilitatea unei crize de combustibili fosili, precum și a unor acțiuni de protest ale angajaților din sistem. Pentru toate scenariile de criză, în care mai intră atacuri cibernetice, valuri de frig, secetă extremă, singurele soluții, pe lângă reducerea consumului, sunt creșterea […] The post Guvernul se pregătește pentru riscuri în sistemul energetic. Criza de gaze și cărbune și acțiuni de protest first appeared on Ziarul National.
18:40
Inconștiență sau trădare? Acordul Mercosur, sfârșitul agriculturii și zootehniei românești # National.ro
Agricultura și zootehnia românească nu mai au nicio șansă de supraviețuire. Acordul Mercosur ori îi va falimenta pe fermieri, ori îi va obliga să renunțe la aceste activități, astfel că România va deveni total dependentă de importuri, atrage atenția Daniel Botănoiu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Acesta arată că niciun fermier din UE […] The post Inconștiență sau trădare? Acordul Mercosur, sfârșitul agriculturii și zootehniei românești first appeared on Ziarul National.
18:10
Utilizarea tarifelor vamale ca instrument de politică externă de către președintele Donald Trump a dat un nou impuls, săptămâna aceasta la Davos, eforturilor de stimulare a comerțului global dincolo de granițele SUA. Trump a amenințat inițial opt aliați europeni (inclusiv Germania, Franța și Marea Britanie) cu tarife de 10%–25% pentru a forța negocierile privind achiziția […] The post Comerțul mondial, dincolo de America? first appeared on Ziarul National.
17:50
Lucas Hernandez se află în centrul unui scandal grav în Franța. Fundașul lui Paris Saint-Germain este acuzat de o familie columbiană de trafic de persoane și muncă nedeclarată, într-un dosar aflat deja pe masa procurorilor. Potrivit reclamației, o familie formată din doi adulți și trei copii ar fi lucrat pentru jucător și partenera sa, Amelia […] The post Acuzații grave la adresa lui Lucas Hernandez: Trafic de persoane și sclavie modernă first appeared on Ziarul National.
17:40
Guvernele europene reduc vânzările de obligațiuni suverane pe termen lung, orientându-se către finanțarea pe termen scurt pentru a limita efectele negative ale creșterii costurilor de împrumut. Scadența medie a datoriilor vândute pe piețele mari din zona euro, inclusiv Germania, Franța și Italia, se așteaptă să scadă sub 10 ani pentru prima dată din 2015, potrivit […] The post Ce fac guvernele europene când cresc costurile de împrumut first appeared on Ziarul National.
17:20
Kylian Mbappe își tratează deplasările la nivelul statutului său. Atacantul lui Real Madrid călătorește cu un avion privat de tip Bombardier Challenger 350 capabil să atingă 840 km pe oră, potrivit publicației Defensa Central. La un salariu de aproximativ 16 milioane de euro net pe sezon, francezul nu face compromisuri când vine vorba de confort […] The post Killian Mbappe bagă mâna adânc în buzunar pentru avionul privat first appeared on Ziarul National.
17:10
Ministrul Mediului pune în pericol populația. A oprit lucrări la baraje care pot ceda în orice moment # National.ro
Asociația constructorilor a avertizat că decizia Ministerului Mediului de a sista lucrările la 11 baraje aflate în pericol de a ceda în orice moment afectează grav aceste obiective. Mai mult, ministerul contribuie la expunerea directă populația la decese și răniri, a obiectivelor socio-economice, prin distrugeri sau scoateri din funcțiune, a rețelelor de utilități, prin întreruperi […] The post Ministrul Mediului pune în pericol populația. A oprit lucrări la baraje care pot ceda în orice moment first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:40
Davos 2026 marchează sfârșitul diplomației de salon și începutul unei ere a realismului brutal, unde marile puteri folosesc tarifele și resursele ca arme, forțând restul lumii să aleagă între subordonare și o autonomie strategică construită cu prețul unor tensiuni fără precedent. Donald Trump a câștigat la Davos. El a reușit să impună o viziune pragmatică […] The post Davos 2026 – anul în care lumea a negociat cu cuțitul pe masă! first appeared on Ziarul National.
16:10
Indiferent de evoluția situației din Groenlanda, Uniunea Europeană nu se mai poate baza pe garanțiile de securitate ale SUA în aceeași măsură ca până acum. Pentru a-și apăra interesele, țările blocului comunitar trebuie să-și intensifice urgent cooperarea militară și financiară. Liderii europeni vorbesc de parcă ar recunoaște noua realitate, însă acțiunile lor sunt departe de […] The post UE trebuie să-și rezolve problema apărării! first appeared on Ziarul National.
16:00
În ultimii ani, tot mai mulți adulți se întreabă dacă nu cumva au ADHD. Dificultățile de concentrare, procrastinarea, oboseala mentală sau senzația de minte „împrăștiată” sunt adesea interpretate ca semne ale unei tulburări de neurodezvoltare descoperite târziu. Din perspectivă clinică și de cercetare, această întrebare este legitimă, dar necesită o delimitare atentă între simptomele generate […] The post ADHD la adult: unde se termină stresul și unde începe diagnosticul first appeared on Ziarul National.
15:40
Administrația Trump a lansat o nouă campanie decisivă pentru recâștigarea influenței în America Latină și crearea sferelor de negare militară și economică față de China și Rusia. Statele Unite par hotărâte să recurgă la acțiuni militare discrete, restricționând în același timp accesul rivalilor la regiuni, resurse, tehnologii și mecanisme de guvernanță cheie. Strategia arată reevaluarea […] The post Adevărata Doctrină Trump: dominație strategică și negare first appeared on Ziarul National.
15:30
În discursul său de la Davos, președintele Donald Trump și-a moderat retorica agresivă, declarând că nu are intenția de a folosi armata americană pentru a cuceri Groenlanda și a o transforma în teritoriu american. Dar nu a dat niciun semn că ar renunța la obiectivul său de a exercita presiuni asupra Danemarcei să accepte achiziționarea […] The post Europenii condamnă imperialismul american, dar apără colonia Danemarcei first appeared on Ziarul National.
15:20
VIDEO. Încă un accident feroviar în Spania: Un tren s-a izbit de o macara. Sunt persoane rănite # National.ro
Încă un accident feroviar în Spania. Din informațiile disponibile până la acest moment, mai multe persoane au fost rănite, însă numărul exact al celor care au avut de suferit de pe urma acestui incident ce s-a produs joi, 22 ianuarie, nu e deocamdată cunoscut. Un tren de navetiști s-a izbit de o macara în sud-estul […] The post VIDEO. Încă un accident feroviar în Spania: Un tren s-a izbit de o macara. Sunt persoane rănite first appeared on Ziarul National.
15:00
1. Este evident că Trump atacă, atacă, atacă. Dacă ar fi fost în locul lui Putin, Trump ar fi condus acum Europa de la Paris. Iar U.E., din păcate, a ajuns unde țările din Est au mai fost. Singurul argument al U.E. este ”Proletari din toate țările, uniți-vă!” La nivel mic, România are aceeași problemă. […] The post Singura șansă e să-l trădeze trotinetarii pe Bolojan. La asta se pricep first appeared on Ziarul National.
14:10
1. Este evident că Trump atacă, atacă, atacă. Dacă ar fi fost în locul lui Putin, Trump ar fi condus acum Europa de la Paris. Iar U.E., din păcate, a ajuns unde țările din Est au mai fost. Singurul argument al U.E. este ”Proletari din toate țările, uniți-vă!” La nivel mic, România are aceeași problemă. […] The post Singura șansă e să-l trădeze trădeze trotinetarii pe Bolojan. La asta se pricep first appeared on Ziarul National.
14:10
Cine sunt tinerii cu potențial de elită și cum pot fi descoperiți: studiul care deschide o nouă etapă în educația românească # National.ro
În fiecare generație apar câțiva copii care gândesc mai repede decât alții sau pur și simplu gândesc altfel. Îi recunoști după curiozitatea care nu se epuizează, după felul în care observă detalii pe care ceilalți le trec cu vederea sau după întrebările care depășesc vârsta lor. Uneori sunt remarcați, alteori sunt etichetați ca fiind „prea […] The post Cine sunt tinerii cu potențial de elită și cum pot fi descoperiți: studiul care deschide o nouă etapă în educația românească first appeared on Ziarul National.
13:50
Ciolacu, atac extrem de dur la Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă/Ești doar un zapciu al austerității” # National.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, actualmente președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, a ieșit public cu un mesaj deosebit de dur la adresa succesorului său în fotoliul de șef al Guvernului, Ilie Bolojan. Ciolacu – fost număr 1 nu doar la Palatul Victoria, ci și la PSD – a lansat un șir de acuze și critici […] The post Ciolacu, atac extrem de dur la Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă/Ești doar un zapciu al austerității” first appeared on Ziarul National.
13:10
Trump vine cu un nou plan. Ofertă de 1 milion de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda/„Acordul suprem pe termen lung” # National.ro
Donald Trump ar avea în vedere o propunere de-a dreptul uriașă și fără precedent privind viitorul Groenlandei, care ar presupune acordarea a câte 1 milion de dolari fiecărui locuitor al insulei, în schimbul unui vot favorabil alipirii la Statele Unite, la un potențial referendum. Președintele SUA, Donald Trump, analizează o propunere fără precedent: fiecare locuitor […] The post Trump vine cu un nou plan. Ofertă de 1 milion de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda/„Acordul suprem pe termen lung” first appeared on Ziarul National.
12:00
Președintele american Donald Trump urmează să discute din nou cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, de această dată în cadrul unei întâlniri pe care cei doi o vor avea joi, 22 ianuarie, la Davos, unde se desfășoară Forumul Economic Mondial. Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni joi cu președintele ucrainean Volodimir […] The post Trump se întâlnește cu Zelenski, joi, la Davos first appeared on Ziarul National.
11:30
Ce țări au acceptat să facă parte din Consiliul Păcii propus de Trump și cine „se mai gândește”. Statul din UE care a refuzat invitația # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a invitat zeci de lideri mondiali să se alăture inițiativei sale „Board of Peace” (Consiliul pentru Pace/Consiliul Păcii). Șapte state, printre care Arabia Saudită, Turcia și Egipt, au anunțat, în cadrul unei declarații comune, că vor face parte din așa-numitul „Consiliu pentru Pace” inițiat de Donald Trump, informează BBC. Israelul a […] The post Ce țări au acceptat să facă parte din Consiliul Păcii propus de Trump și cine „se mai gândește”. Statul din UE care a refuzat invitația first appeared on Ziarul National.
10:40
Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (NYT) # National.ro
În contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat miercuri seară, după întrevederea avută la Davos, în Elveția, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că a stabilit cu acesta cadrul unui viitor acord privind Groenlanda, s-au aflat câteva prime detalii despre ce anume ar putea presupune acest acord. Acordul avut în vedere de […] The post Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (NYT) first appeared on Ziarul National.
10:10
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că deficitul bugetar anunțat în urmă cu șase luni nu reflectă realitatea și că românii ar fi fost, de fapt, victime ale unei „scamatorii mai elaborate”. Potrivit liderului PSD, deficitul se situează în jur de 8%, iar în afară de majorarea TVA de la 19% la 21%, nu s-au înregistrat […] The post Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
Dacă ar exista un ghid practic despre cum să strici o relație sub pretextul iubirii, Power Couple ar fi capitolul principal. Formatul se ambalează frumos, cu sloganuri despre încredere, unitate și „puterea cuplului”, dar ce oferă, episod după episod, e un circ emoțional în care dragostea e doar recuzită. 24 de metri în aer, zero […] The post Power Couple, circ emoțional în care dragostea e doar recuzită first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Chiar dacă nu poți practica sport, ai încredere că vei găsi alte ocupații în aer liber care te vor satisface. Se așteaptă ca ziua să fie calmă și plăcută și vă va permite să vă bucurați de mici surprize. TAUR Concentrați-vă eforturile să profitați la maximum de timpul liber și acordați o atenție […] The post Horoscop 22 ianuarie 2026 – Noaptea viața ta socială va fi intensă first appeared on Ziarul National.
21 ianuarie 2026
21:50
Andreea Bostanica, produsul perfect al marketing-ului fără conținut. Cine e, de fapt, tânăra omniprezentă în tabloide # National.ro
Andreea Bostanica este numele care apare obsesiv în presa tabloidă și pe rețelele sociale. Întorci capul în online și dai peste ea. A devenit model pentru copilele de azi și este validată drept vedeta care a „reușit” în viață. Mașini de lux, vacanțe exotice, buchete imense de flori, genți de zeci de mii de euro… […] The post Andreea Bostanica, produsul perfect al marketing-ului fără conținut. Cine e, de fapt, tânăra omniprezentă în tabloide first appeared on Ziarul National.
21:00
20:10
VIX (acronim pentru Volatility index), numit și „indicele fricii”, a fost creat în 1993 de Chicago Board Options Exchange. Pe o piață bursieră, dacă prețul unui titlu variază în mod semnificativ, fie în sens ascendent, fie în sens descendent, este considerat volatil. VIX permite evaluarea acestei volatilități prin măsurarea fluctuațiilor valorii acțiunilor, cu alte cuvinte, […] The post Indicele fricii: impactul VIX asupra piețelor financiare first appeared on Ziarul National.
19:40
România își (cam) merită soarta pe care o trăiește astăzi. Nu mai este băgată în seamă pe nicăieri și nu mai contează în marile ecuații, iar asta nu ține de ghinion sau de „context internațional complicat”, cum se scuză consilierii lui Nicușor Dan. Ține de felul în care arătăm și, mai ales, de felul în […] The post România, sub domnia fanariotă a lui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
19:10
Eșec lamentabil în UE. Celebra rețea transeuropeană de transport are întârzieri de 17 ani # National.ro
Rețeaua centrală TEN-T a UE nu va fi în niciun caz finalizată până în 2030 și nici nu se poate avansa cu certitudine o dată, a concluzionat Curtea de Conturi Europeană. Per total, proiectele au o întârziere medie de 17 ani. În același timp, costurile acestora au crescut cu 82% față de estimările inițiale și […] The post Eșec lamentabil în UE. Celebra rețea transeuropeană de transport are întârzieri de 17 ani first appeared on Ziarul National.
18:40
Tensiunile comerciale dintre Washington și Bruxelles cu privire la oferta lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda au lăsat din nou blocul comunitar extrem de vulnerabil într-o luptă geopolitică, din cauza dependenței sale de un singur furnizor pentru nevoile energetice critice: Statele Unite. Cu mai puțin de patru ani în urmă, economiile europene au suferit […] The post Criza din Groenlanda și slăbiciunea energetică a Europei first appeared on Ziarul National.
18:10
Statul român sabotează invenția secolului. Încălzirea orașelor s-ar face cu prețuri infime # National.ro
Când orașele sunt lăsate în frig, unul câte unul, pe motiv de incapacitate de funcționare a centralelor, când deficitul de energie ne împinge spre un blackout iminent, statul român își permite să blocheze și să refuze invenția secolului, care aparține unui inginer român genial. Este vorba despre instalația de gazeificare a deșeurilor, care poate produce, […] The post Statul român sabotează invenția secolului. Încălzirea orașelor s-ar face cu prețuri infime first appeared on Ziarul National.
17:50
Fotbalul de la Campionatul Mondial 2026 va arăta diferit. International Board (IFAB) a decis modificări importante de regulament, care vizează extinderea atribuțiilor VAR și combaterea tragerilor de timp. Schimbările vor fi aplicate începând cu CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), urmând să fie ratificate oficial pe 28 februarie, la reuniunea anuală IFAB de la […] The post IFAB schimbă regulile fotbalului. TOTAL! first appeared on Ziarul National.
17:30
Tarifele pe care Trump vrea să le impună asupra a șase țări din UE pot crea probleme pentru SUA # National.ro
Autoritățile vamale americane se vor confrunta cu o adevărată provocare dacă președintele Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a impune tarife asupra a șase țări din UE, având în vedere ușurința cu care circulă mărfurile între națiunile blocului comunitar. Trump a promis să impună tarife vamale tot mai mari asupra produselor provenite […] The post Tarifele pe care Trump vrea să le impună asupra a șase țări din UE pot crea probleme pentru SUA first appeared on Ziarul National.
17:10
Conducerea Forumului Economic Mondial (WEF) analizează necesitatea schimbării locației reuniunii anuale, temându-se că evenimentul a depășit capacitatea stațiunii Davos. Larry Fink, șeful BlackRock și copreședinte interimar al consiliului de administrație al WEF, a discutat în privat opțiuni, printre care mutarea definitivă a summitului din Davos sau utilizarea unor locații pe bază de rotație, cum ar […] The post Forumul Economic Mondial se mută din Davos? first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.