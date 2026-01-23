Ciolacu îl „torpilează” pe Ludovic Orban: „șomer politic”, „trubadurul expirat care vrea azi să se reinventeze”. Ce a declanșat reacția dură a fostului premier PSD

17:00

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut miercuri, 21 ianuarie, un discurs la Davos, atingând și un subiect sensibil, după ce a declarat recent că lumea „va afla" cât de departe va merge în privința Groenlandei. Începând prin a spune că are un mare respect pentru oamenii din Groenlanda și din Danemarca, Trump a subliniat că […]