Dan Vardie, marele viteaz de după dezastru. Ipocrizia care urlă mai tare decât impozitul auto

14:10

În fiecare generație apar câțiva copii care gândesc mai repede decât alții sau pur și simplu gândesc altfel. Îi recunoști după curiozitatea care nu se epuizează, după felul în care observă detalii pe care ceilalți le trec cu vederea sau după întrebările care depășesc vârsta lor. Uneori sunt remarcați, alteori sunt etichetați ca fiind „prea […] The post Cine sunt tinerii cu potențial de elită și cum pot fi descoperiți: studiul care deschide o nouă etapă în educația românească first appeared on Ziarul National.