PS Paisie Sinaitul a explicat de ce avem nevoie de rugăciune: Lumea noastră poartă încă cicatrici adânci ale dezbinării

În urmă cu 125 de ani, la Monastir, în Bitolia, Imperiul Otoman, se năștea Florica Ciumetti, fiica lui Sterie, macedoromân descendent al unei familii de păstori care a ajuns să studieze ingineria la București. Tatăl ei a fost primul din familia lui care a învățat carte. De la el, Florica a moștenit talentul la matematică…