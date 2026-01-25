Mitropolitul Teofan: Unirea din 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu și prin curajul unor oameni cu viziune
Basilica.ro, 25 ianuarie 2026 19:50
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a afirmat, sâmbătă, că Unirea Principatelor Române de la 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu și cu viziunea unor oameni curajoși. Totuși, a existat o tristețe legată de marele eveniment, anume că Moldova nu era întreagă atunci când s-a unit cu Țara Românească. „Acolo unde este…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum o oră
19:50
Mitropolitul Teofan: Unirea din 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu și prin curajul unor oameni cu viziune # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a afirmat, sâmbătă, că Unirea Principatelor Române de la 1859 a fost posibilă prin ajutorul lui Dumnezeu și cu viziunea unor oameni curajoși. Totuși, a existat o tristețe legată de marele eveniment, anume că Moldova nu era întreagă atunci când s-a unit cu Țara Românească. „Acolo unde este…
Acum 2 ore
19:10
PS Paisie Sinaitul a explicat de ce avem nevoie de rugăciune: Lumea noastră poartă încă cicatrici adânci ale dezbinării # Basilica.ro
„Lumea noastră poartă încă cicatrici adânci ale dezbinării, care, fără rugăciune și fără ajutorul lui Dumnezeu, duc la o creștere tot mai alarmantă a neînțelegerii, dar și a sentimentului de deconectare spirituală”, a explicat, duminică, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul. Episcopul vicar patriarhal a fost delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la ultima întâlnire de rugăciune pentru…
Acum 4 ore
17:20
PS Timotei Prahoveanul: Întoarcerea lui Zaheu rămâne un model de pocăință și schimbare pentru fiecare dintre noi # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit, duminică, la sărbătoarea Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, despre semnificația profundă a întâlnirii dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Zaheu vameșul. Preasfinția Sa a arătat că această pagină evanghelică este una dintre cele mai bogate în învățăminte pentru cei care caută apropierea de…
Acum 6 ore
16:00
PS Paisie Sinaitul: Să urcăm și noi, precum Zaheu, în sicomorul pocăinţei, ca să-L putem întâmpina pe Mântuitorul Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit în Duminica a 32-a după Rusalii, la Paraclisul Catedralei Naționale, despre puterea întâlnirii personale cu Hristos și despre faptul că vameșul Zaheu rămâne un model de pocăință pentru noi toți. În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că Sfântul Evanghelist Luca prezintă viața publică a Mântuitorului…
14:40
Patriarhul Daniel: Dumnezeu dorește să schimbe inimile oamenilor, nu prin pedepse, ci prin copleșitoarea Sa bunătate # Basilica.ro
Din Evanghelia citită în Duminica a 32-a după Rusalii învățăm că Dumnezeu dorește să schimbe inimile și viețile oamenilor nu prin pedepse și mustrări, ci mai ales prin „copleșitoarea Sa bunătate”, a subliniat, duminică, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. În cuvântul său, Patriarhul României…
Acum 8 ore
14:30
Patriarhul Daniel: Dumnezeu dorește să schimbe inimile și viețile oamenilor, nu prin pedepse, ci prin copleșitoarea Sa bunătate # Basilica.ro
Din Evanghelia citită în Duminica a 32-a după Rusalii învățăm că Dumnezeu dorește să schimbe inimile și viețile oamenilor nu prin pedepse și mustrări, ci mai ales prin „copleșitoarea Sa bunătate”, a subliniat, duminică, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. În cuvântul său, Patriarhul României…
Acum 24 ore
00:00
†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, episcopul Tomisului # Basilica.ro
Calendar Ortodox 25 ianuarie Sf. Ier. Grigorie Teologul Sfântul Ierarh Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul), s-a născut în anul 328 în cetatea Nazianz din Capadocia şi a trăit în vremea împăraţilor Valens (364-378) şi Teodosie cel Mare (379-395). S-a născut într-o familie de neam ales, din oameni drepţi, Sfinţii Grigorie cel Bătrân şi Nona. Tatăl…
24 ianuarie 2026
23:30
Pacienții oncologici din Caraș-Severin beneficiază de consiliere gratuită printr-un program al Episcopiei Caransebeșului # Basilica.ro
Centrul de Consiliere și Psihoterapie „Sfântul Nectarie” al Episcopiei Caransebeșului și Clinica „Bîrsășteanu” din Reșița au anunțat încheierea unui parteneriat prin care pacienții beneficiază, gratuit, de servicii specializate de consiliere și psihoterapie oncologică. Aceste servicii sunt oferite de psihoterapeutul Giorgiana Ciucur, în fiecare de joi, între orele 08:00 și 14:00, la sediul situat pe Str.…
21:10
IPS Petru, mesaj de Ziua Unirii Principatelor: Dumnezeu va rândui din nou ca frații să locuiască împreună # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, și-a exprimat speranța că „frații vor locui din nou împreună”, în mesajul ocazionat de Ziua Unirii Principatelor Române. Potrivit Mitropolitului Petru, această zi este o „lucrare a Proniei dumnezeiești prin care istoria a fost așezată pe făgașul firesc al unității”. „Ziua de 24 ianuarie se înscrie în conștiința poporului român…
Ieri
19:00
În Duminica a 32-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji…
17:30
Pacienții oncologici din Caraș-Severin beneficiază de consiliere gratuită printr-un program al Episcopiei Caransebeșului # Basilica.ro
Centrul de Consiliere și Psihoterapie „Sfântul Nectarie” al Episcopiei Caransebeșului și Clinica „Bîrsășteanu” din Reșița au anunțat încheierea unui parteneriat prin care pacienții beneficiază, gratuit, de servicii specializate de consiliere și psihoterapie oncologică. Aceste servicii sunt oferite de psihoterapeutul Giorgiana Ciucur, în fiecare de joi, între orele 08:00 și 14:00, la sediul situat pe Str.…
16:50
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat, sâmbătă, o slujbă de Te Deum, cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Manifestările au început cu oficierea Sfintei Liturghii, în cadrul căreia au fost pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon Rusăilă, al Țării Românești, și Sofronie Miclescu,…
15:00
Președinții Academiei Române și ai Academiei Moldovei pledează pentru „marea operă de reîntregire națională” # Basilica.ro
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, au transmis, sâmbătă, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, un mesaj comun, în care încurajează apropierea celor două țări și susțin „marea operă de reîntregire națională”, informează Agerpres. Cei doi președinți afirmă că lumea trece prin mari transformări, iar statele mici…
14:30
IPS Atanasie: Ziua Unirii Principatelor ne provoacă să ne întrebăm nu doar ce am primit, ci ce lăsăm mai departe # Basilica.ro
Ziua Unirii Principatelor este mai mult decât un act politic, ci o lucrare și mai profundă a unui popor care a înțeles că nu poate merge înainte decât împreună, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în mesajul prilejuit de Ziua Unirii Principatelor. Astfel, afirmă ierarhul, istoria poporului român confirmă…
12:50
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Catedrala Patriarhală, slujba de Te Deum cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
12:40
Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie 2026, pe Dealul Patriarhiei, la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. După slujba de pomenire pentru cei ce au înfăptuit unirea, a avut loc o depunere de coroane iar apoi cei prezenți s-au prins în Hora Unirii. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
10:00
Prof. univ. dr. Radu Țincu: „Drogurile ne fură libertatea. Sprijinul familiei și al comunității fac diferența” # Basilica.ro
Consumul de droguri în rândul adolescenților nu este o problemă îndepărtată sau una care îi privește doar pe alții. Este o realitate personală, socială și umană, cu efecte grave asupra vieții tinerilor și familiilor lor. În interviul de mai jos, Prof. univ. dr. Radu Țincu, medic primar ATI și toxicolog, vorbește deschis despre cauzele care…
01:10
Românce în istorie: Florica Bagdasar, prima femeie ministru, a fondat neuropsihiatria pediatrică românească # Basilica.ro
În urmă cu 125 de ani, la Monastir, în Bitolia, Imperiul Otoman, se năștea Florica Ciumetti, fiica lui Sterie, macedoromân descendent al unei familii de păstori care a ajuns să studieze ingineria la București. Tatăl ei a fost primul din familia lui care a învățat carte. De la el, Florica a moștenit talentul la matematică…
00:00
Calendar Ortodox 24 ianuarie Sfânta Cuvioasă Xenia din Roma Evsevia (cu numele de călugărie Xenia) a fost fiica unui însemnat dregător din Roma. Și-a părăsit părinții și lumea cu plăcerile ei și bucuriile ei, pentru a trăi tot restul vieții în rugăciune către Dumnezeu, în post și priveghere și în sărăcie de bună voie. Tatăl…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Ajutor de cazare și masă pentru elevii interni de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați # Basilica.ro
Arhiepiscopia Dunării de Jos oferă, pe perioada anului școlar în curs, un ajutor pentru masă și cazare, pentru elevii interni ai Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați. Este vorba despre 50 de elevi de la Secțiile Pastorală și Patrimoniu, care, în perioada septembrie-decembrie 2025 au primit ajutoare în valoare de 52.000 de lei, prin…
19:10
Românii din Ucraina au fost susținuți prin zeci de tone de ajutoare umanitare oferite de Episcopia Basarabiei de Sud # Basilica.ro
Episcopia Basarabiei de Sud a sprijinit românii din Ucraina afectați de război prin trimiterea a zeci de tone de ajutoare umanitare, în cadrul unei ample campanii social-filantropice, potrivit raportului de activitate pe anul 2025. Prin implicarea directă a preoților din Protopopiatul Ismail, au fost acordate ajutoare umanitare celor două parohii românești din cuprinsul protoieriei: Parohia…
18:40
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, l-a cinstit joi pe Sfântul Apostol Timotei, ocrotitorul său, la Catedrala Veche din Arad. La Sfânta Litrughie au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile lui Dumnezeu pentru Arhiepiscopul Aradului. La finalul slujbei, Părintele Tiberiu Ardelean, consilier cultural, a adresat un cuvânt de felicitare în numele clericilor și enoriașilor.…
18:20
Sfântul Grigorie Teologul va fi cinstit duminică la hramul Bisericii Popa Chițu din București, prilej cu care credincioșii sunt invitați să participe la un program liturgic special. Programul liturgic al hramului va începe sâmbătă seară, de la ora 17:30, cu Vecernia unită cu Litia, urmată de Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul. Duminică, în ziua de…
17:30
Peste 63.000 de persoane au beneficiat de serviciile sociale ale Arhiepiscopiei Tomisului # Basilica.ro
Peste 63.000 de persoane au beneficiat, în 2025, de serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Tomisului, potrivit bilanțului prezentat în cadrul ședinței anuale a Adunării Eparhiale, potrivit Trinitas TV. În cadrul Arhiepiscopiei funcționează 32 de centre și așezăminte care oferă susținere persoanelor aflate în dificultate. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a evidențiat faptul că anul 2025…
16:50
Episcopia Basarabiei de Sud, în creștere: Mai multe botezuri decât înmormântări și o prezență tot mai activă a tinerilor # Basilica.ro
Episcopia Basarabiei de Sud a înregistrat, pe parcursul anului 2025, o evoluție pastorală vizibilă și o implicare mai activă a tinerilor în viața eparhiei. Datele din raportul de activitate al eparhiei indică o evoluție îmbucurătoare: au fost săvârșite 889 de botezuri, 350 de cununii și 870 de înmormântări, iar numărul celor care au intrat în…
16:40
Oltenia de sub Munte: Vor fi inaugurate trasee turistice prin satele din județul Vâlcea # Basilica.ro
Asociația Kogayon a demarat în luna ianuarie un proiect amplu de facilitare a accesului turiștilor către valorile naturale și culturale din zona de nord a județului Vâlcea. Proiectul este intitulat „Oltenia de sub Munte”. Inițiativa include crearea unei rețele de trasee turistice care să lege satele tradiționale de mănăstirile și siturile geologice din regiune, totul…
16:00
Slujire și solidaritate: Adunarea Generală a Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți # Basilica.ro
Sala de Conferințe a Hotelului VisPas din Bălți, Republica Moldova, a găzduit, joi, Adunarea Generală Anuală a Societății Femeilor Ortodoxe (SFO) din cadrul Episcopiei de Bălți. La întâlnire au participat membrele SFO, alături de invitați care, pe parcursul anului 2025, au sprijinit activitățile sociale, culturale și filantropice desfășurate de organizație. Ședința a debutat cu un…
15:50
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, l-a cinstit joi pe Sfântul Apostol Timotei, ocrotitorul său, la Catedrala Veche din Arad. La Sfânta Litrughie au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile lui Dumnezeu pentru Arhiepiscopul Aradului. La finalul slujbei, Părintele Tiberiu Ardelean, consilier cultural, a adresat un cuvânt de felicitare în numele clericilor și enoriașilor.…
15:40
Mai multe descoperiri arheologice și cercetări realizate recent aduc lumină suplimentară în ceea ce privește istoria precreștină, geografia Locurilor Sfinte și răspândirea creștinismului. Prezentăm cinci dintre cele mai relevante între cele selectate recent de National Geographic. Mormântul Domnului în primele secole creștine Începând din 2022, specialiștii de la Universitatea Sapienza din Roma fac săpături arheologice…
15:30
Voluntarii ASCOR Arad s-au reunit joi, în incinta Centrului Pastoral „Sfântul Ierarh Nicolae” – Bujac pentru ședința de bilanț și viziune. Prima parte a întâlnirii a fost consacrată retrospectivei anului 2025, un an de referință pentru ASCOR Arad. Prin urmare, a avut loc o creștere semnificativă atât din punct de vedere numeric, cât și duhovnicesc…
14:50
PS Andrei a oficiat slujba înmormântării pentru monahia Steliana de la Mănăstirea Moglănești # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat, marți, slujba înmormântării pentru monahia Steliana, de la Mănăstirea Moglănești, Toplița. Mai întâi, PS Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, la care răspunsurile au fost oferite obștea de maici a Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, sub îndrumarea…
14:20
Academicianul Păun Ion Otiman a fost distins cu un Ordin eparhial de Mitropolitul Ioan al Banatului # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a conferit recent Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” academicianului Păun Ion Otiman. Distincția a fost acordată pentru îndelungata și rodnica activitate academică și pentru implicarea constantă în viața eparhială, ca membru titular și, ulterior, onorific al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei. Mulțumiri și evocări…
14:20
Un nou început: Peste 500 de persoane private de libertate au participat la activități catehetice în Bacău # Basilica.ro
Penitenciarul Bacău a găzduit un proiect catehetic prin care peste 500 de persoane private de libertate au fost implicate în activități spirituale și educaționale, menite să sprijine asumarea faptelor și redescoperirea speranței unui nou început. Programul catehetic „Dă-mi faptele tale!” s-a desfășurat în perioada 14 noiembrie 2025-10 ianuarie 2026 și a fost organizat de către…
13:30
Sute de copii și vârstnici au fost sprijiniți în anul 2025 prin activitatea filantropică a Arhiepiscopiei Târgoviștei # Basilica.ro
Arhiepiscopia Târgoviștei a derulat, pe parcursul anului 2025, o amplă activitate social-filantropică. Acțiunile de sprijin social au fost realizate prin Asociația Centrul Diaconal „Casa Creștină” și au vizat, în mod concret, sprijinirea copiilor, vârstnicilor și familiilor aflate în dificultate. În perioada pregătitoare Sfintelor Paști, au fost distribuite 619 pachete cu alimente către familii și persoane…
13:30
Comunitatea românească din Birmingham a ajutat 15 familii vulnerabile din Republica Moldova # Basilica.ro
Comunitatea românească din Birmingham a ajutat, la începutul acestui an, 15 familii vulnerabile din Republica Moldova, care aveau nevoie urgentă de ajutor. Potrivit Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin implicarea Parohiei Ortodoxe Române din Birmingham, a Asociației „Români Uniți din Anglia” și a numeroși credincioși, în perioada 20 decembrie 2025 – 5 ianuarie…
11:30
Centenară dâmbovițeană omagiată de comunitatea locală: Arhiepiscopia Târgoviștei i-a acordat un sprijin financiar # Basilica.ro
Doamna Silvia Năstase, credincioasă a Parohiei Răcari I din județul Dâmbovița, a fost omagiată de comunitatea locală săptămâna trecută, cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani. Părintele Paroh Ionuț Nica și primarul Marius Caravețeanu au vizitat-o cu daruri din partea parohiei și primăriei, la care s-a adăugat un sprijin financiar transmis de Înaltpreasfințitul…
10:50
Arhiepiscopia Greacă a Americii a distribuit pe site-ul propriu două ghiduri de prevenire a traficului de persoane realizate de guvernul SUA: o versiune este destinată liderilor religioși (preoți parohi, președinți de comitete parohiale și alții asemenea), iar cealaltă lucrătorilor cu tineretul din aceste comunități. Documentele includ sfaturi practice pentru identificarea posibilelor victime, studii de caz,…
10:40
Oltenia de sub Munte: Vor fi inaugurate trasee turistice prin satele din județul Vâlcea # Basilica.ro
Asociația Kogayon a demarat în luna ianuarie un proiect amplu de facilitare a accesului turiștilor către valorile naturale și culturale din zona de nord a județului Vâlcea. Proiectul este intitulat „Oltenia de sub Munte”. Inițiativa include crearea unei rețele de trasee turistice care să lege satele tradiționale de mănăstirile și siturile geologice din regiune, totul…
10:20
Clerici și specialiști avertizează: consumul de droguri a devenit o criză socială și spirituală în România # Basilica.ro
Consumul de stupefiante este în creștere la nivelul Uniunii Europene, iar diversificarea substanțelor îngreunează intervenția autorităților sanitare, arată un raport al Agenției Uniunii Europene pentru Droguri. Astfel, specialiștii antidrog, dar și clerici intensifică activitățile de prevenire și conștientizare desfășurate în mediul școlar, familial și comunitar, pentru a limita impactul fenomenului asupra tinerilor și societății. Statistici…
10:00
Românce în istorie: Ecaterina Conachi, femeia care a făcut posibilă Unirea Principatelor # Basilica.ro
În 1859, Ecaterina (Cocuţa) Conachi, o femeie căsătorită și cu copii a avut un rol important în Unirea Moldovei cu Țara Românească. Unirea nu se putea realiza în contextul geopolitic al epocii decât prin alegerea aceluiași domnitor în ambele principate, iar alegerea domnitorului se făcea de câte un Divan ad-hoc, adică un comitet de reprezentanți…
09:50
Aspazia Oțel Petrescu a trecut la cele veșnice în urmă cu opt ani, în data de 23 ianuarie 2018. A fost una dintre mărturisitoarele Ortodoxiei în timpul regimului comunist. S-a născut în data de 9 decembrie 1923 la Cotul Ostriței, în Bucovina de Nord. În perioada 1944-1948 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie…
09:30
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Unirea Principatelor Române – temelie a statului modern ROMÂNIA Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj, cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor, eveniment care se va aniversa sâmbătă, 24 ianuarie. Citește mai mult. Îmbrățișează un…
00:00
Sf. Sfințit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic # Basilica.ro
Calendar Ortodox 23 ianuarie Sf. Clement și Agatanghel Sfântul Clement era din Ancira Galatiei (astăzi Ankara, în Turcia) şi s-a născut din tată păgân şi din mamă creştină, Sofia cu numele, către anul 258. Încă de la vârsta de 12 ani, după moartea părinţilor săi, s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu, iar pentru viaţa lui înţeleaptă…
22 ianuarie 2026
19:00
CFR Călători va marca Ziua Unirii Principatelor printr-o garnitură specială, care va face legătura între București și Iași și care va purta numele de „Trenul Unirii”. Trenul InterCity 561 va pleca din Gara de Nord București la ora 06:45, având în frunte o locomotivă vopsită în culorile drapelului național. Pentru a sublinia importanța evenimentului, trenul…
17:20
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj, cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor, eveniment care se va aniversa sâmbătă, 24 ianuarie. „Unirea Principatelor Române, Moldova și Țara Românească, de la 24 ianuarie 1859, a însemnat încununarea unui întreg proces de cultivare a unității naționale a românilor,…
16:50
Dobrogea a intrat oficial în cursa pentru titlul de Regiune gastronomică a Europei în anul 2029, distincție acordată de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT). Potrivit managerului Organizației de Management al Destinației Turistice – Municipiul Tulcea (OMD), Alexandru Filip, taxa de înscriere în competiția europeană a fost achitată luna trecută, astfel că…
16:40
România participă în perioada 22 ianuarie – 3 februarie la cea de-a 57-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Cairo. Evenimentul marchează 120 de ani de relații diplomatice între România și Republica Arabă Egipt. Standul României a fost vizitat miercuri de premierul egiptean Moustafa Kamal Madbouly. Prim-ministrul Egiptului a fost primit de Demeter…
16:40
Îmbrățișează un bunic: Asociația Filantropia Huși a lansat o campanie pentru sprijinirea vârstnicilor vulnerabili # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat miercuri campania socială „Îmbrățișează un bunic”. Acțiunea este menită să mobilizeze comunitatea în sprijinul persoanelor vârstnice aflate în dificultate din județul Vaslui. Demersul vine ca răspuns la realitățile identificate de programele sociale derulate anterior de asociație. Astfel, a fost semnalat un număr semnificativ de seniori care se confruntă cu…
15:40
Adunare Eparhială la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025 # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat joi, în Ședința Anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, raportul general al activităților din eparhie în anul 2025. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei. Părintele Patriarh Daniel a prezentat în…
15:40
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie în parohia românească Baden, Elveția, cu ocazia hramului acestui lăcaș de cult, închinat Sfântului Atanasie cel Mare. Alături de IPS Iosif au slujit părintele paroh,- Adrian Anca, părintele Sebastian Arun de la parohia românească din Winterthur, precum și doi diaconi. Cu acest…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.