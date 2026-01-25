Cum a întors-o CFR Cluj pe FCSB: „scărița” care a amuțit Arena Națională

14:10

Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei din Spania.Acest lucru s-a văzut și în această săptămână. Aflat în aeroport, Radu a fost oprit de trei fani ai Celtei, care au dorit să aibă o amintire inedită cu românul. Unul dintre aceștia s-a așezat cu capul în jos, imitând celebrarea pe care portarul o face la finalul meciurilor.VIDEO. ...