Distracţie pentru toate vârstele pe pârtie în Straja. Alexandra, venită tocmai din Ungaria să se perfecţioneze

Situaţie explozivă în Minneapolis după ce agenţii anti-imigraţie au împuşcat mortal încă o persoană! Imediat, la locul tragediei au izbucnit proteste violente, iar cetăţenii s-au încăierat cu forţele de ordine. A fost activată inclusiv Garda Naţională. Autorităţile spun că bărbatul avea asupra sa o armă cu două încărcătoare şi că au deschis focul pentru a se apăra. Este al treilea incident armat în oraş în ultimele săptămâni şi a doua persoană ucisă de cei de la Imigrări.