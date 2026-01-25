Criminalul lui Mario, păzit de jandarmi în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
ObservatorNews, 25 ianuarie 2026 19:50
Copilul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe prietenul lui, Mario, este acum păzit de jandarmi. Băiatul s-a mutat într-o altă localitate din Timiş, la bunici, spre nemulţumirea localnicilor care i-au înconjurat casa şi ameninţă să îi dea foc. Între timp, delaerul de droguri al copiilor criminali a fost arestat. În casa individului de 24 de ani, procurorii antimafia au găsi marijuana ascunsă într-un borcan de murături.
Acum 10 minute
20:20
Spălătoriile de haine self-service, tot mai populare în România. Cât costă o spălare # ObservatorNews
Pe model american, în marile oraşe din ţară au apărut spălătorii de haine self service. Spălatul rufelor iese din baie şi intră în cartier, în laundromate. Sunt spălătorii self-service şi câştigă rapid popularitate, mai ales în marile oraşe. Tot mai mulţi români aleg această alternativă în special datorită economiei de timp şi a preţurilor accesibile.
20:20
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara # ObservatorNews
Gerul a creat peisaje parcă desprinse din Regatul de Gheaţă în Hunedoara. Cascada din Cheile Jiețului a îngheţat. Frumuseţea naturii atrage zeci de turişti care vin să admire priveliştea, dar şi fotografi. Cascada este decorul perfect pentru poze.
Acum 30 minute
20:10
Localnicii au intrat în casa bunicilor băiatului care l-a ucis pe Mario. Îl caută în pod şi în tomberoane # ObservatorNews
Scene incredibile dupa ce sătenii au pătruns în casa bunicilor copilului pentru a-l căuta. Familia i-a lăsat pe localnici să verifice singuri şi să vadă că băiatul nu se află acolo! Locuitorii din comuna Sânmihaiul Român, județul Timiș, s-au adunat duminică după-amiază în fața primăriei, revoltați de informațiile potrivit cărora minorul de 13 ani care l-ar fi ucis pe Mario Berinde s-ar fi mutat în localitate, împreună cu mama sa, la bunici.
20:10
20:00
Turist, după ce ajunge la crescătoria de cerbi din Suceava: "Așa ceva nu știu dacă mai este undeva în ţară" # ObservatorNews
Cei care iubesc muntele, dar nu și sporturile de iarnă, au ajuns în acest weekend în inima munților Sucevei. Acolo, turiştii au parte de experiențe inedite. Sunt aşteptaţi nu doar cu celebrele bucate bucovinene, ci şi de cerbi şi căprioare. Iar peisajul este unul de vis.
Acum o oră
19:50
19:50
Distracţie pentru toate vârstele pe pârtie în Straja. Alexandra, venită tocmai din Ungaria să se perfecţioneze # ObservatorNews
Weekend de poveste la Straja. Mii de iubitori ai sporturilor de iarnă s-au bucurat de cei 25 de kilometri de pârtii cu zăpadă perfectă. Printre ei, mulţi copii extrem de încântaţi că au pus schiurile prima dată în picioare.
19:40
Cum s-au ales cu arsuri de gradul 2 şi 3 adolescenţii plecaţi la săniuş, în Vaslui: "Era murdar, plângea" # ObservatorNews
O distracţie pe derdeluș s-a terminat la spital pentru doi adolescenți din județul Vaslui. Copiii au dat foc la câteva anvelope și, accidental, au intrat cu sania în flăcări. Ambii au suferit arsuri pe mai multe zone ale corpului și au nevoie de îngrijiri medicale.
19:40
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta soţie şi copilul de un an nu e la prima abatere: "El zice că îi iubește" # ObservatorNews
Au fost momente de groază într-un cartier rezidenţial din Sectorul 6. Un bărbat s-a închis în apartament împreună cu fosta soție și copilul lor de doar un an și i-a amenințat cu un cuțit. Minute în șir, polițiștii au negociat cu el prin ușă. Agresorul nu e la prima abatere. Avea, deja, un ordin de protecție emis împotriva lui. Un ordin care, deși existent, nu a protejat-o pe femeie.
19:30
Cum s-a produs accidentul din Brăila, unde un autobuz a căzut într-un crater uriaş. Problemele erau cunoscute # ObservatorNews
Incident grav la Brăila. Un autobuz în care erau mai mulţi călători a căzut cu roţile din spate într-un crater uriaş care s-a iscat din senin în asfalt. Oamenii au luat-o la fugă de frică să nu se surpe pământul sub ei. Problemele cu apa în zonă erau mai vechi, iar autorităţile anunţaseră lucrări de reabilitare. Strada va fi închisă pentru o vreme.
Acum 2 ore
19:00
Duminică, 25 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie, s-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc. Biletul a fost jucat la Bacău.
18:40
Planul Roșu activat în Sibiu după un accident rutier. 7 persoane implicate, una în stop cardio-respirator # ObservatorNews
ISU Sibiu a activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localităţile Dobârca şi Poiana Sibiului.
18:30
Amenzi de zeci de mii de lei pentru persoanele care l-au huiduit pe Nicuşor Dan de Ziua Unirii Principatelor # ObservatorNews
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni dacă se impune.
Acum 4 ore
17:40
Revoltă într-o comună din Timiş după ce minorul de 13 ani care l-a omorât pe Mario s-a mutat în localitate # ObservatorNews
Locuitorii din comuna Sânmihaiul Român, județul Timiș, s-au adunat duminică după-amiază în fața primăriei, revoltați de informațiile potrivit cărora minorul de 13 ani care l-ar fi ucis pe Mario Berinde s-ar fi mutat în localitate, împreună cu mama sa, la bunici.
17:20
Deputat AUR, declarat "duşman al poporului ucrainean". Partidul condus de George Simion cere explicaţii # ObservatorNews
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat, duminică după-amiază, că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat Declarat "duşman al poporului ucrainean". Formaţoiunea acuză că parlamentarul a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră.
17:00
Copilul dat dispărut în București sâmbătă a fost găsit de un șofer STB: "Am făcut totul din omenie" # ObservatorNews
Copilul a cărui dispariție a fost semnalată sâmbătă seara în București, în sectorul 2 a fost identificat de un șofer de pe linia troleibuzului 90. Nicolae Barbu este acum privit ca un adevărat erou, pentru că a știut să gestioneze situația.
17:00
Poliţia Română, după ce o fotografie realizată 100% cu AI a crimei din Timiş a făcut turul internetului # ObservatorNews
Poliția Română avertizează, duminică, asupra răspândirii în mediul online a unei fotografii realizate integral cu ajutorul inteligenței artificiale, care este distribuită în mod fals ca având legătură cu cazul de omor din județul Timiș.
Acum 6 ore
16:20
De la o simplă zeamă la delicatesă reinterpretată în restaurante de fine-dining, ciorba a parcurs un drum lung în bucătăria românească. Născută din nevoi și adaptată din influențe otomane, „sfânta” ciorbă a devenit nu doar un ritual al mesei tihnite, ci și un simbol al identității culinare autohtone – atât de puternic, încât astăzi o regăsim pe meniuri prețioase, în versiuni cu vită Wagyu și prețuri de peste 100 de lei.
16:20
Momentul în care Ioniţă de la Clejani este luat cu ambulanţa de la o petrecere, după ce i s-a făcut rău # ObservatorNews
Cunoscutul interpret de muzică de petrecere Ioniță de la Clejani a fost transportat de urgență la spital sâmbătă seara, după ce i s-a făcut rău la o petrecere.
16:00
Cât timp pierd șoferii din Bucureşti în trafic. Capitala conduce clasamentul european # ObservatorNews
Bucureştenii îşi irosesc timpul liber în trafic. În ciuda tuturor măsurilor luate, a semafoarelor inteligente, a studiilor şi a schimbărilor de sensuri pentru fluidizare, traficul e tot mai aglomerat de la un an la altul.
16:00
Miruţă: Pe plan extern, preşedintele ţării e foarte respectat. În poze are loc un pic mai faţă decât Iohannis # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan, este foarte respectat pe plan extern şi chiar în pozele oficiale de grup este pus mai în faţă, comparativ cu fostul şef al statului Klaus Iohannis, informează News.ro.
15:40
Incendiu la o biserică din Timiș, în timpul slujbei. 55 de persoane se aflau înăuntru # ObservatorNews
Pompierii din Lugoj au intervenit duminică, în jurul prânzului pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din satul Sacoșu Mare. 55 de persoane care se aflau în biserică au ieșit fără ajutor. Pompierii au reușit să stingă focul.
15:20
Locul de la munte în care timpul pare că stă în loc. Vizite la crescătorii de cerbi şi peisaje de poveste # ObservatorNews
Ce faci la munte dacă nu schiezi? Pentru că da, sunt multe astfel de situaţii. Am analizat ofertele şi venim cu soluţii. De exemplu, în munţii Bucovinei, o idee ar fi vizita la crescătoriile de cerbi și căprioare.
15:00
Tânără de 20 de ani, s-a urcat beată la volan şi a intrat cu maşina în stâlp, în Cluj Napoca # ObservatorNews
O tânără de 20 de ani, din județul Maramureș, a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii din Cluj-Napoca, după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului și a provocat un eveniment rutier în municipiu. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 25 ianuarie, în jurul orei 04:30.
14:40
S-a "topit" şoseaua sub un autobuz cu călători, în Brăila. Vehiculul a rămas suspendat # ObservatorNews
Imagini parcă desprinse din filme de acțiune vin din Brăila. Acolo, asfaltul de pe șosea s-a surpat chiar sub roțile unui autobuz în care se aflau călători.
14:30
Doi adolescenți, la spital cu arsuri de gradul 2 şi 3 după ce au trecut cu sania prin foc, în Vaslui # ObservatorNews
Weekendul şi accidentul la săniuş. De data aceasta, doi adolescenți din județul Vaslui s-au ales cu arsuri. Au trecut cu sania prin foc, după ce au aprins mai multe cauciucuri. Unul dintre băieți, în vârstă de 17 ani, va fi transferat astăzi la București, în timp ce al doilea, de 14 ani, va ajunge la spitalul de copii din Iași.
Acum 8 ore
14:20
Iarna extremă paralizează America. Ninsori abundente, ploi îngheţate şi ger, jumătate din populaţie afectată # ObservatorNews
O furtună deosebit de puternică a început să facă ravagii în mare parte a Statelor Unite, întrerupând curentul și acoperind drumurile principale cu gheață periculoasă.
14:20
Reguli noi pentru zboruri în UE. Despăgubiri de până la 600 € pentru întârzieri de peste trei ore # ObservatorNews
Veşti bune de la parlamentul european pentru cei care călătoresc cu avionul. În curând despăgubirile vor putea fi obţinute mai uşor în cazul anulărilor sau întârzierilor, iar familiile vor putea sta împreună în avion fără costuri în plus. Şi iată care vor fi exact aceste modificări.
14:20
Vremea de mâine 26 ianuarie. Va fi mai cald decât în mod normal. Ploi în toată ţara şi maxime de 13 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine se anunță în general închisă în toată țara, cu ploi prezente în majoritatea regiunilor și temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. Sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei vor fi cele mai afectate de precipitații, în timp ce vântul va avea intensificări locale. Ceața va persista pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea.
14:10
Ai comandat online și n-a venit nimic? Cum recunoști magazinele fantomă și ce trebuie să faci # ObservatorNews
Hoţii acţionează nestigheriţi şi online, iar perioada reducerilor pare cea mai profitabilă pentru ei. Îi păcălesc pe oameni cu oferte de nerefuzat. Apoi, le iau banii. Produsele comandate nu mai ajung niciodată.
14:00
"Mama ne-a abandonat pe mine și pe sora mea într-o casă în flăcări, ca să se salveze". Povestea supravieţuirii # ObservatorNews
La doar 14 ani, Krystal Evans a supraviețuit unui incendiu devastator care i-a curmat viața surorii sale mai mici, Katie, abandonată în flăcări de propria mamă. Trauma acelei nopți a marcat-o pentru totdeauna, influențându-i adolescența, maturitatea, maternitatea și, în cele din urmă, drumul spre vindecare, pe care l-a găsit spunându-și povestea prin comedie.
13:50
Cinci spargeri într-o singură noapte, în Galați. Hoții au încercat să forțeze yala cu bormașina # ObservatorNews
Val de spargeri de locuinţe în două comune din județul Galați. Localnicii se tem pentru viața lor, mai ales că cinci dintre ele au avut loc într-o singură noapte. Mai șocant este că membrii bandei de spărgători au fost surprinși de camere de supraveghere, însă poliția nu reușește să-i prindă.
13:30
Sondaj Avangarde: 44% dintre români cred că ţara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace # ObservatorNews
Mai puțin de jumătate dintre români, mai precis 44%, consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, indică un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde și citat de Agerpres.
13:10
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american # ObservatorNews
Un incident armat petrecut în Minneapolis ridică semne de întrebare asupra unei operațiuni a agenților federali americani. Un bărbat de 37 de ani, cetățean american și rezident al orașului, a fost împușcat mortal în timpul unei intervenții a forțelor de ordine, momentul fiind surprins într-un clip video filmat de martori. Autoritățile susțin că bărbatul era înarmat și a opus rezistență, în timp ce familia și apropiații vorbesc despre un asistent medical dedicat, care îngrijea veterani bolnavi.
Acum 12 ore
12:10
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis # ObservatorNews
Alex Pretti a fost ucis, sâmbătă, în sudul oraşului Minneapolis de către Patrula de Frontieră. Potrivit martorilor, şase persoane mascate au încercat să îl pună la pământ pe bărbatul de 37 de ani, dar fără succes. După mai multe lovituri, unul dintre agenţi a deschis focul şi a tras cel puţin nouă gloanţe înspre el. Din păcate, rănile provocate i-au fost fatale.
11:50
România, sub două Coduri galbene. Mai multe judeţe, afectate de vânt puternic şi ploi abundente până marţi # ObservatorNews
Vremea se strică în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben, una de vânt puternic și alta de precipitații însemnate cantitativ, valabile până marți dimineață. Zeci de județe sunt vizate de rafale intense, ploi abundente, ninsori la munte și viscol, cu posibile efecte asupra traficului și activităților zilnice.
11:20
Doi tineri din Cenei, reţinuţi de DIICOT. Unul este suspect că le-ar fi furnizat droguri ucigaşilor lui Mario # ObservatorNews
Doi tineri, dintre care unul minor, în vârstă de 17 ani, au fost reţinuţi, duminică, pentru trafic de droguri în formă continuată. În acest caz au fost efectuate şi trei percheziţii în localitatea Cenei din judeţul Timiş. Unul dintre tinerii reţinuţi este suspect că ar fi furnizat droguri care ar fi fost consumate sau distribuite către adolescenţii implicaţi în uciderea lui Mario Berinde.
11:00
SONDAJ: Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? # ObservatorNews
Șoferii care încalcă regulile de circulație vor fi monitorizați mult mai atent. Autoritățile au dat undă verde licitației pentru instalarea a 400 de camere radar inteligente, care vor fi amplasate pe autostrăzi și pe cele mai aglomerate drumuri naționale. Noile sisteme pot urmări zeci de vehicule simultan și pot detecta nu doar viteza, ci și alte abateri rutiere.
10:50
Horoscop 26 ianuarie 2026. O zodie este pusă la încercare, dar renaşte ca Phoenixul # ObservatorNews
Horoscop 26 ianuarie 2026. Astrele aduc o zi a echilibrului și a deciziilor chibzuite pentru toate zodiile. Influențele planetare favorizează claritatea, adaptarea la schimbări și gestionarea atentă a emoțiilor, oferind fiecărei zodii ocazia de a face alegeri inspirate atât în plan personal, cât și profesional.
10:40
SUA vor dobândi suveranitate pe teritoriul bazelor militare din Groenlanda. Trump: "Vom avea tot ce ne dorim" # ObservatorNews
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat cu NATO săptămâna aceasta la Davos, în Elveția. Declaraţia a fost făcută sâmbătă de preşedintele american Donald Trump, în cadrul unui interviu publicat sâmbătă de New York Post.
10:20
Sistemul de reciclare returo nu doar că salvează mediul, dar ne educă să fim şi responsabili. Un studiu recent arată că părinții au profitat de Sistemul Garanție-Returnare pentru a le da copiilor lecții despre protecția mediului, responsabilitate și munca în echipă. Mai mult, cifrele ne arată că la doi ani de la lansare, emisiile de dioxid de carbon au scăzut semnificativ.
10:00
Temperaturile oscilante din această perioadă sunt un pericol pentru imunitate. Medicii ne recomandă câteva obiceiuri simple pentru a ne feri de gripă sau viroze.
09:50
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul # ObservatorNews
Frigul le face viaţa şi mai grea curierilor asiatici. Temperaturile sunt şi cu 30 de grade mai mici decât cele cu care sunt obişnuiţi. În plus, trebuie să conducă scuterele pe şosele îngheţate. Pentru că nu sunt învăţaţi cu asta, pot să devină pericol public.
09:40
Tradiţie şi speranţă în Bolivia. Târgul Alasita, unde dorinţele prind formă în miniaturi aducătoare de noroc # ObservatorNews
Festival plin de speranţă în La Paz, Bolivia! Oamenii cumpără zilele acestea obiecte în miniatură cum ar fi case, maşini, bani sau diplome, iar toate reprezintă dorinţele lor pentru viitor. Acestea sunt puse lângă statuia lui Ekeko, un zeu al abundenţei, despre care se crede că aduce noroc şi prosperitate în anul următor. Oamenii speră astfel la o viaţă mai bună.
09:30
Noapte de foc în Albania: cocktailuri Molotov aruncate în polițiști. Cazul Balluku inflamează protestatarii # ObservatorNews
Noapte de foc în Albania, după un protest organizat de partidul de opoziţie în faţa clădirilor guvernamentale! Manifestanţii s-au ciocnit cu forţele de ordine şi au cerut demisia executivului. Zece poliţişti au fost răniţi. Situaţia a degenerat după ce unii protestatari au aruncat cocktailuri Molotov în agenţi, iar ca să-i calmeze, s-au folosit tunuri cu apă.
09:20
Minneapolis, pe un butoi cu pulbere. Încăierări între autorităţi şi protestari după uciderea lui Alex Pretti # ObservatorNews
Situaţie explozivă în Minneapolis după ce agenţii anti-imigraţie au împuşcat mortal încă o persoană! Imediat, la locul tragediei au izbucnit proteste violente, iar cetăţenii s-au încăierat cu forţele de ordine. A fost activată inclusiv Garda Naţională. Autorităţile spun că bărbatul avea asupra sa o armă cu două încărcătoare şi că au deschis focul pentru a se apăra. Este al treilea incident armat în oraş în ultimele săptămâni şi a doua persoană ucisă de cei de la Imigrări.
09:00
Descoperire şocantă, ieri, în judeţul Vaslui! Un bărbat de 52 de ani, dispărut de patru zile, a fost găsit mort într-o râpă.
08:50
Tânăr din Capitală, săltat de mascaţi. Şi-a sechestrat fosta iubită în casă, deși avea ordin de restricţie # ObservatorNews
Incident grav în Capitală! Un bărbat în vârstă de 21 de ani a fost imobilizat de polițiști şi dus la audieri, după ce şi-ar fi agresat fosta concubină, cu care are un copil. Mai mult, pe numele acestuia era emis deja un ordin de protecție.
08:50
Italia protestează după eliberarea proprietarului barului din Crans-Montana. "O insultă la adresa victimelor" # ObservatorNews
Scandal diplomatic de amploare între Italia şi Elveţia după ce patronul barului care a luat foc în noaptea de Revelion a fost eliberat pe cauţiune. Georgia Meloni a transmis că sunt indignaţi. Ministrul de externe a venit în completarea acesteaia şi a cerut explicaţii. Oficialii vor să ştie cine a plătit cauţiunea, şi spun că iau în calcul chiar să ceară mutarea procesului în alt canton. În semn de protest, Roma şi-a rechemat ambasadorul în Elveţia. În replică, procuratura elveţiană a avertizat că nu va ceda presiunilor şi că ancheta va continua.
08:30
Oficial SUA: Rusia și Ucraina, de aceeași parte a mesei la Abu Dhabi. Kievul salută discuţiile "constructive" # ObservatorNews
Prima rundă de negocieri dintre Rusia, Statele Unite şi Ucraina de la Abu Dhabi s-a încheiat fără un acord. Drept urmare, o nouă întâlnire va avea loc în acelaşi loc duminica viitoare. Pe reţelele sociale, Volodimir Zelenski a scris că oficialii au dezbătut mult şi că discuţiile de zilele acestea au fost constructive. Şi Ministerul rus de Externe a declarat că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului.
