Protest în faţa locuinţei bunicului minorului de 13 ani implicat în crima din localitatea timișeană Cenei / Zeci de oameni cer ca băiatul implicat în uciderea lui Mario „să fie dat afară din sat şi să fie închis”

Cel puţin 25 de protestatari au fost arestaţi şi 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă, după ce un protest antiguvernamental la care au participat câteva mii de persoane a degenerat în ciocniri cu forţele de ordine în centrul oraşului Tirana, capitala Albaniei, informează EFE şi AFP preluate de Agerpres. Ministerul de Interne a […]