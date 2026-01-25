Este rău să amâni alarma dimineața? Ce spun specialiștii în somn

09:20

44% dintre români consideră că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, iar 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos, arată rezultatele unui sondaj Avangarde realizat în 22-23 ianuarie. Cei mai mulți dintre cei care susțin aceste poziții au […]