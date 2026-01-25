Zeci de arestări în Regatul Unit după pătrunderea unor manifestanţi într-o închisoare londoneză
G4Media, 25 ianuarie 2026 16:50
Nu mai puţin de 86 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de intruziune după ce manifestanţi au pătruns în incinta unei închisori londoneze în semn de susţinere a unui propalestinian aflat în greva foamei, a anunţat duminică poliţia britanică, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Grupul „protesta în semn de susţinere a […]
• • •
Acum 30 minute
17:00
Emisarii americani fac presiuni asupra Israelului să redeschidă punctul de trecere de la Rafah, între Gaza și Egipt # G4Media
Emisarii preşedintelui american Jared Kushner şi Steve Witkoff l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de la Rafah între Gaza şi Egipt, cu prilejul unor convorbiri de la Ierusalim, au relatat duminică media israeliene, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Ali Shaath, numit recent administrator al Gaza în cadrul planului lui […]
Acum o oră
16:50
16:50
Răspunsul poate depinde de motivul pentru care o faci, în primul rând. Într-un studiu recent care a folosit smartphone-uri pentru a urmări obiceiurile de somn ale peste 21.000 de adulți din întreaga lume, timp de șase luni, cercetătorii au observat o tendință poate deloc surprinzătoare. După mai mult de jumătate dintre nopțile analizate, participanții au […]
16:50
Comitetul Politic al USR a validat propunerile de modificare a statutului care vor fi dezbătute la Congres # G4Media
Comitetul Politic al USR a dezbătut duminică, 25 ianuarie, timp de patru ore, aproape 100 de amendamente și propuneri de îmbunătățire a statutului partidului. „Procesul de dezbatere s-a desfășurat într-un cadru transparent, democratic și incluziv, reflectând consensul majoritar asupra nevoii de reformă și modernizare a partidului, în acord cu realitățile politice actuale și cu obiectivul […]
16:40
Ministrul Apărării: România va produce arme de asalt / Infanteria va fi dotată cu o mașină de luptă de ultimă generație / 21 de proiecte finanțate prin SAFE vizează înzestrarea armatei și cumulează 11,68 miliarde de euro # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit într-un interviu pentru Digi24 despre investițiile în apărare pe care România le va face în 2026, dar și despre principalele obstacole care ne împiedică să accesăm fondurile europene prin programul SAFE. „Din cele 34 de proiecte care acoperă tot spectrul, 21 sunt pentru înzestrarea pură a armatei. Cumpărăm, producem, […]
Acum 2 ore
16:20
Narcisismul a devenit un termen-umbrelă folosit pentru a descrie o gamă largă de comportamente frustrante. Iată câteva concepții greșite despre ce înseamnă, de fapt, conform The New York Times. Pe TikTok, nu duc lipsă sfaturile despre cum să identifici un narcisist. Caută „agresivitatea pasivă", sugerează un influencer. Un narcisist este cineva care „creează dependență emoțională", […]
16:00
Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026 au fost anunțate. Candidații din toate cele 24 de categorii ale celei de-a 98-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film au fost dezvăluiți joi dimineață, în cadrul unei prezentări live organizate la Samuel Goldwyn Theater al Academiei, în Los Angeles, scrie ABC News. Actrița nominalizată la Oscar Danielle Brooks […]
15:40
Pe măsură ce igiena somnului devine un adevăr general acceptat, tot mai mulți adulți apelează la consultanți one-to-one pentru sprijin. Înainte de a apela la un coach de somn pentru adulți, Thorsten petrecuse nenumărate ore răsfoind sfaturi online despre cum să doarmă mai bine, scrie The Guardian. A citit și a pus în practică aproape […]
15:30
Ciudata campanie de lansare a primului sortiment nou de Nutella din ultimii 60 de ani / Compania Ferrero pare că testează piața # G4Media
Anunțată deja încă de anul trecut, Nutella Peanut a celebrei companii Ferrero pare să fi ales o strategie contraintuitivă pentru a își face debutul pe piață. Prima Nutella nouă în decurs de 60 de ani, noua versiune combină Nutella clasică și untul de arahide și ar fi trebuit să se lanseze inițial pe piața americană […]
Acum 4 ore
15:20
Autorităţile din regiunea rusă Murmansk, situată aproape în întregime în regiunea arctică, au declarat duminică starea de urgenţă din cauza întreruperilor de curent la scară largă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „În ciuda faptului că au lucrat non-stop, specialiştii de la Rosseti (compania naţională de electricitate) nu au reuşit să restabilească alimentarea […]
15:20
Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA, a remarcat duminică Institutul Economic German (IW), informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Grupul de experţi pro-business a […]
15:00
Proprietarii de baruri și experții în sănătate comportamentală spun că munca remote și noile priorități au redefinit socializarea de după serviciu. Happy hour-ul era, odinioară, un motor sigur pentru baruri și restaurante. De la pandemia de Covid-19 încoace, această certitudine s-a estompat, scrie Fox News. Munca de la distanță, programele flexibile și schimbarea obiceiurilor sociale […]
15:00
Un bucureştean a depus plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica pentru fals în declaraţii şi abuz în serviciu întrucât livrează apă rece în loc de caldă # G4Media
Sebastian Matişan din Bucureşti a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica pentru fals în declaraţii şi abuz în serviciu, potrivit plângerii consultate de G4Media.ro. Bucureşteanul acuză conducerea Termoenergetica că minte atunci când susţine că livrează apă caldă şi agent termic în condiţiile în care, în realitate, livrează apă rece şi agent termic […]
14:50
Surse CNN: Trump este frustrat că haosul din Minnesota îi subminează mesajul privind imigrația # G4Media
La un an de la preluarea mandatului, criza de imagine a administrației Trump se adâncește pe fondul revoltelor violente din Minnesota, declanșate după ce doi civili au fost uciși de agenți federali în mai puțin de trei săptămâni. Potrivit CNN, incidentele au generat proteste masive în Minneapolis și au pus sub semnul întrebării sprijinul public pentru […]
14:50
Noi detalii despre starea de sănătate a legendarului Michael Schumacher: Nu este imobilizat la pat și se poate deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, potrivit Daily Mail # G4Media
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher au apărut în presa britanică, după accidentul grav produs la schi pe 29 decembrie 2013 în care a suferit mai multe leziuni cerebrale. Un material Daily Mail dezvăluie că legendarul pilot de Formula 1 nu este imobilizat la pat. Din păcate, aceasta este poate cea […]
14:30
Cea mai dificilă parte a vieții de miliardar în California: să demonstrezi că ai plecat cu adevărat # G4Media
Consilierii recomandă să lași „urme", de la un mesaj de tipul „ne-am mutat" pe felicitările de Crăciun până la renunțarea la clubul exclusivist. Și da, chiar trebuie să ieși din country club, conform The Wall Street Journal. O posibilă taxă pentru miliardari îi face pe unii dintre cei mai bogați californieni să se gândească serios […]
14:20
Londra anunță crearea unui „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale # G4Media
Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat sâmbătă crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic", responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, informează AFP preluată de Agerpres. Acest anunţ vine în contextul în care Mahmood urmează […]
14:10
Ninsoarea abundentă, lapoviță și ploaie înghețată amenință aproape 180 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația SUA, pe o suprafață care se întinde din sudul Munților Stâncoși până în Noua Anglie, a anunțat sâmbătă seară Serviciul Național de Meteorologie. Acesta a avertizat oamenii să se pregătească pentru o serie de zile geroase, […]
14:10
Cele 5 lucruri pe care cuplurile ar trebui să le facă în fiecare weekend pentru a-și menține relația sănătoasă, potrivit unui expert # G4Media
Un terapeut de cuplu explică cele cinci lucruri pe care partenerii fericiți le fac în weekend pentru a-și păstra relația solidă, iar unele dintre ele ar putea surprinde, conform The New York Post. Amy Morin, gazda podcastului Mentally Stronger, a dezvăluit lista într-o rubrică publicată pe CNBC, explicând că weekendurile sunt esențiale pentru ca un […]
14:10
Consilierul prezidențial Radu Burnete, după Davos: România trebuie să își reinventeze diplomația economică, să sprijine expansiunea companiilor și să își întărească apărarea într-o lume tot mai instabilă # G4Media
România trebuie să își reinventeze rapid diplomația economică, să sprijine extinderea companiilor românești în regiune, să reformeze profund companiile de stat și să își consolideze capacitatea militară și fiscală pentru a face față unei lumi tot mai instabile, avertizează consilierul prezidențial Radu Burnete, într-o analiză amplă publicată după participarea la Forumul Economic Mondial de la […]
14:00
Poziția lui Arne Slot pe banca tehnică a lui Liverpool este din ce în ce mai mult pusă la îndoială după o jumătate de sezon sub așteptări, iar cotidianul spaniol AS dezvăluie că oficialii din Merseyside deja l-au contactat pe Xabi Alonso să preia cârmele din vară la Anfield. Deși în presă se vehiculează că […]
14:00
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciţii militare, însoţit de înalţi oficiali militari, într-o nouă zi dedicată activităţilor de apărare a ţării, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, informează EFE preluată de Agerpres. „Acestea (exerciţii militare) capătă o importanţă semnificativă în acest moment (…) având în vedere ofensiva hegemonică desfăşurată de […]
13:40
Zelenski le cere aliaților mai multe capacităţi de apărare antiaeriană ca răspuns la atacurile ruseşti # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, informează AFP preluată de Agerpres. „Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, […]
13:30
3 schimbări simple de stil de viață ar putea adăuga aproape un deceniu vieții tale, arată un studiu # G4Media
Ajustări minore ale somnului, mișcării și alimentației pot avea un impact major asupra longevității. Câteva modificări mici în rutina zilnică ar putea adăuga ani întregi vieții tale, conform Fox News. Schimbări combinate în ceea ce privește somnul, activitatea fizică și alimentația pot prelungi semnificativ durata vieții și anii trăiți în stare bună de sănătate, potrivit […]
Acum 6 ore
13:20
EXPLICATIV Ce este ICE și ce puteri au agenții săi de a face arestări și de a folosi forța # G4Media
Acțiunile de utilizare a forței de către Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE) sunt reglementate de o combinație între Constituția SUA, legislația americană și propriile orientări politice ale Departamentului Securității Interne, se arată într-o analiză BBC. Conform Constituției SUA, forțele de ordine „pot utiliza forța letală numai dacă persoana respectivă reprezintă un pericol grav pentru […]
13:10
Novak Djokovic, în sferturile de finală la AO după retragerea lui Jakob Mensik: „Sunt foarte trist că nu pot să-l înfrunt pe idolul meu” # G4Media
Novak Djokovic (locul 4 ATP) a accesat sferturile de finală ale Australian Open, duminică, fără să joace pe Rod Laver Arena, după ce adversarul său, Jakub Mensik (locul 17 ATP), a anunțat duminică că o accidentare îi oprește din a continua turneul din Melbourne. Cehul, în vârstă de 20 de ani, a anunțat printr-o postare […]
13:10
Pasagerii mai supli ar putea scădea greutatea aeronavelor și consumul de combustibil, spun analiștii. Biletele de avion ar putea deveni mai ieftine ca urmare a scăderii în greutate a pasagerilor, potrivit unei teorii recente, scrie Fox News. Analiștii de la firma financiară Jefferies estimează că utilizarea pe scară mai largă a medicamentelor anti-obezitate de tip […]
13:00
Numărul morţilor ca urmare a revoltelor care au zguduit Iranul săptămâni la rând ar putea depăşi 30.000, a informat revista Time, transmite duminică dpa preluată de Agerpres. „Până la 30.000 de oameni" ar fi putut fi ucişi de forţele de securitate iraniene numai pe 8 şi 9 ianuarie, când ţara a fost scena unora dintre […]
13:00
Se naște un copil. Înainte să ajungă măcar „pe Pământ", în limbajul Instagramului, o scanare cu el ca făt, încă în uter, este deja urcată online pentru un public care așteaptă. Camera în care va dormi, pereții în tonuri pastel, mobilierul de nursery atent ales este prezentată în avans: un advertorial lipsit de protagonist. Apoi […]
12:40
Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: daune de un sfert de milion de euro pentru Muzeul Drents din Olanda # G4Media
La un an de la tristul eveniment al jafului tezaurului dacic din Muzeul Drents din micul orășel olandez Assen, reprezentanții muzeului spun că pagubele aduse muzeului se ridică la un sfert de milion de euro. Inclusiv să faci curățenie la locul dezastrului a ridicat nota de plată, transmite MEDI
12:30
Rectorul-parlamentar Marilen Pirtea confirmă că hoții i-au spart casa, sâmbătă seara: Trebuie înăsprite pedepsele. Voi iniția modificări legislative în acest sens / Nu țin acasă bani și nici bunuri de valoare # G4Media
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a confirmat pentru Edupedu.ro că locuința sa a fost atacată de hoţi, sâmbătă seară. „E revoltător să ți se invadeze spațiul intim. Nu țin acasă bani, îi țin la bancă, și nici bunuri de valoare”, a declarat Pirtea. Acesta a precizat că nu era acasă „când s-a […] © G4Media.ro.
12:20
Un medic veterinar avertizează: Cinci rase de câini pe care NU le recomandă ca prim animal de companie pentru un stăpân începător # G4Media
Câinii aduc bucurie în viețile noastre, însă unii sunt mai costisitori decât ne-am imagina, astfel că un medic veterinar a dezvăluit ce rase nu ar deține ca prim proprietar al unui animal de companie. Cinci rase de câini pe care un medic veterinar NU le recomandă ca prim animal de companie Medicul veterinar Amir Anwary […] © G4Media.ro.
12:20
Cel puţin 25 de protestatari au fost arestaţi şi 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă, după ce un protest antiguvernamental la care au participat câteva mii de persoane a degenerat în ciocniri cu forţele de ordine în centrul oraşului Tirana, capitala Albaniei, informează EFE şi AFP preluate de Agerpres. Ministerul de Interne a […] © G4Media.ro.
12:10
Cum a transformat Paris Hilton „durerea și abuzul” în „cea mai importantă muncă” a vieții sale # G4Media
Una dintre cele mai fotografiate persoane ale anilor 2000, Paris Hilton privește înapoi asupra vieții și carierei sale sub lumina reflectoarelor în noul documentar muzical Infinite Icon: A Visual Memoir, scrie Sky News. Paris Hilton spune că „durerea și abuzul” la care a fost supusă în adolescență, în așa-numitele tabere de corecție comportamentală, au determinat-o […] © G4Media.ro.
11:40
Designerul Hermès își ia rămas-bun după 37 de ani, cu ultimul show de modă masculină la Paris # G4Media
Creatoarea de modă pentru linia masculină a Hermès, Véronique Nichanian, și-a prezentat sâmbătă, la Paris, ultima colecție după aproape patru decenii în această funcție. La 71 de ani, Nichanian se pregătește să predea ștafeta tinerei creatoare britanice Grace Wales Bonner, conform Reuters. Înainte de prezentarea din cadrul Paris Fashion Week, desfășurată în Palais Brongniart, starul […] © G4Media.ro.
11:30
Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului unde vor fi amplasate bazele militare americane în Groenlanda # G4Media
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveţia, cu NATO, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post, informează EFE potrivit Agerpres. Trump a răspuns afirmativ când a fost întrebat […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:20
METEO: Cod galben de vânt puternic în 11 judeţe, până luni dimineaţă / Precipitaţii în 18 judeţe, de luni până marţi dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabilă de duminică după-amiaza, până luni dimineaţa, şi o alta de precipitaţii însemnate cantitativ pentru 18 judeţe, valabilă de luni dimineaţa, până marţi dimineaţa, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, de duminică, ora 14:00, până luni, ora 08:00, în Banat, […] © G4Media.ro.
11:20
Proteste la un centru de detenție a imigranților din Texas unde se află un băiat de cinci ani și tatăl său # G4Media
Zeci de familii de imigranți au protestat sâmbătă în spatele gardurilor unui centru de detenție din Texas, unde un băiat ecuadorian în vârstă de cinci ani și tatăl său au fost trimiși săptămâna aceasta, după ce au fost reținuți în Minnesota, transmite MEDIAFAX. Fotografiile aeriene realizate de Associated Press au arătat copii și părinți la […] © G4Media.ro.
11:10
Petrolierul Grinch, suspectat că aparține flotei fantomă rusești, a fost arestat în apropiere de Marsilia și pus „la dispoziția” justiției franceze # G4Media
Petrolierul suspectat că aparține flotei fantomă rusești și escortat de Marina franceză către coastele sudului Franței va fi pus la dispoziția justiției, potrivit prefecturii maritime din Mediterana. Nava era ancorată în noaptea de sâmbătă spre duminică în golful Fos, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Marsilia, potrivit site-ului specializat marinetraffic, scrie Le Figaro. Acest […] © G4Media.ro.
10:50
Alvaro Arbeloa gustă din succes pe Ceramica și o urcă pe Real Madrid lider provizoriu în LaLiga: „Una dintre cele mai dificile deplasări” # G4Media
Real Madrid a trecut examenul complicat de pe Estadio de la Ceramica sâmbătă seara, desfășurat în compania celor de la Villarreal (2-0) și a trecut lider provizoriu în LaLiga până la meciul Barcelonei. Alvaro Arbeloa a găsit soluția prin care face Madridul să carbureze – după un debut pe banca tehnică de coșmar (eliminarea din […] © G4Media.ro.
10:50
Ce se știe despre uciderea lui Alex Pretti de către agenții federali în Minneapolis / Imaginile ar arăta că bărbatul era deja imobilizat când a fost împușcat # G4Media
Agenții federali au împușcat mortal un bărbat în Minneapolis sâmbătă, a doua persoană împușcată mortal în oraș în timpul campaniei de represiune a imigrației lansată de administrația Trump din această lună. Autoritățile locale l-au identificat pe bărbat ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, cetățean american care locuia în Minneapolis și lucra ca […] © G4Media.ro.
10:30
Restricţiile privind libertatea de mişcare a diplomaţilor ruşi în UE intră în vigoare astăzi # G4Media
Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări, informează dpa preluată de Agerpres. Când călătoresc în spaţiul Schengen în afara ţării gazdă, diplomaţii şi funcţionarii consulari ruşi, precum şi personalul şi membrii familiilor acestora, vor fi de acum […] © G4Media.ro.
10:30
Fără surprize la Australian Open: Calificări în sferturi pentru Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și Coco Gauff # G4Media
Fără surprize din partea favoriților la Australian Open 2026. Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și Coco Gauff s-au calificat în sferturile de finală ale turneului, duminică. Alcaraz, în sferturi fără set pierdut la AO Liderul mondial din circuitul masculin, Carlos Alcaraz, s-a impus în fața lui Tommy Paul (locul 20 ATP) după trei seturi parcurse pe […] © G4Media.ro.
10:20
Fenomenul brutăriilor artizanale este în plină expansiune, dar cum ne dăm seama dacă pâinea pe care o cumpărăm este cu adevărat de calitate? „E foarte complicat să recunoaștem o pâine cu maia. Cel mai bun criteriu îl reprezintă încrederea în brutar sau brutărie” # G4Media
Fenomenul brutăriilor artizanale a luat o mare amploare în ultimii ani și vedem cu toții cum apar la tot pasul interesante și elegante locații de bakery care mai de care mai tentante. Dar pâinea artizanală este întotdeauna sinonim cu pâinea de calitate? Am încercat să aflăm mai multe despre ce înseamnă exact o pâine de […] © G4Media.ro.
10:20
Autoritățile din Polonia au decis să interzică accesul mașinilor chinezești și Tesla în bazele militare, invocând îngrijorări legate de securitatea națională și de riscul ca datele colectate de vehiculele moderne să fie accesate de servicii de informații străine. Informația a fost publicată de TVP World și confirmată de oficiali polonezi, transmite MEDIAFAX. Interdicția vizează vehiculele dotate […] © G4Media.ro.
10:20
Bărbatul care a sechestrat o femeie şi pe copilul acesteia de un an într-o locuinţă, reţinut pentru 24 de ore # G4Media
Poliţiştii l-au reţinut, pentru 24 de ore, pe bărbatul care, sâmbătă seara, a sechestrat-o într-o locuinţă pe concubina lui şi pe copilul acesteia, în vârstă de un an, transmite Agerpres. „În urma probatoriului administrat de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost reţinut […] © G4Media.ro.
10:00
Alpinistul american Alex Honnold, primul care ajunge în vârful zgârie-norului Taipei 101 fără frânghii sau echipament # G4Media
Alpinistul american Alex Honnold a marcat, duminică, o premieră: a urcat pe zgârie-norul Taipei 101 fără a avea frânghii sau echipament de protecție. Alex Honnold a ajuns în vârful zgârie-norului după aproximativ 90 de minute din momentul în care a început să urce, scrie Associated Press preluată de MEDIAFAX. Honnold nu a avut frânghii pentru […] © G4Media.ro.
09:50
Doi tineri, reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri. Procurorii îi acuză că le furnizau droguri adolescenților de 13 și 15 ani cercetați pentru crima din Timiș # G4Media
Doi tineri de 17 și 24 de ani au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri. Procurorii îi acuză că le furnizau droguri adolescenților de 13 și 15 ani cercetați pentru crima din Timiș. Comunicatul DIICOT: „La data de 25 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – […] © G4Media.ro.
09:30
Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost cufundată în întuneric în noaptea de sâmbătă spre duminică, furnizorul local de energie electrică anunţând că s-a produs o pană de curent din cauza vânturilor puternice, informează AFP, preluată de Agerpres. Alimentat în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 km sud-est, […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
09:20
SONDAJ Avangarde: 44% dintre respondenți cred că România trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump / 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Davos / Câți mai au încredere în NATO # G4Media
44% dintre români consideră că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, iar 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos, arată rezultatele unui sondaj Avangarde realizat în 22-23 ianuarie. Cei mai mulți dintre cei care susțin aceste poziții au […] © G4Media.ro.
