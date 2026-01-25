Jay Vine a câștigat Turul Down Under, primul al sezonului, după ce s-a ciocnit de un cangur
G4Media, 25 ianuarie 2026 18:20
Ciclistul australian Jay Vine a câștigat Turul Down Under, primul din World Tour 2026, în ultima etapă, respectiv a cincea, duminică, după ce a fost doborât de un cangur pe parcursul acesteia. Vine a fost aruncat de pe bicicletă după ce doi canguri mari au sărit pe șosea într-o porțiune de mare viteză, cu aproximativ […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:40
Declarație controversată a ministrului Apărării, care aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu: „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o serie de declarații controversate în cadrul emisiunii În Fața Ta, de la Digi24, după ce a fost întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu poate fi considerat sau nu patriot. Răspunsurile ministrului au stârnit reacții în platou, iar jurnaliștii au simțit nevoia să clarifice public ce a însemnat […] © G4Media.ro.
18:30
FOTO Accident rutier produs între două autoturisme, cu șapte ocupanți, pe DJ 106, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului / O persoană se află în stop cardio-respirator / A fost activat Planul Roșu de Intervenție # G4Media
Salvatorii intervin duminică, 25 ianuarie, pe DJ 106, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, la un accident rutier soldat cu rănirea gravă a unei persoane. Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, au transmis reprezentanii ISU Sibiu. „De urgență, la locul […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:20
Un congresman democrat din SUA, victimă a unui atac rasist / A fost atacat de un bărbat care i-a spus că Donald Trump îl va deporta # G4Media
Congresmanul din Florida, Maxwell Alejandro Frost, a declarat că a fost agresat de un bărbat care a spus că Donald Trump îl va deporta, la o petrecere din timpul festivalului de film Sundance din Utah, scrie Mediafax. „Noaptea trecută, am fost agresat de un bărbat la Festivalul Sundance care mi-a spus că Trump avea de […] © G4Media.ro.
18:20
Jay Vine a câștigat Turul Down Under, primul al sezonului, după ce s-a ciocnit de un cangur # G4Media
Ciclistul australian Jay Vine a câștigat Turul Down Under, primul din World Tour 2026, în ultima etapă, respectiv a cincea, duminică, după ce a fost doborât de un cangur pe parcursul acesteia. Vine a fost aruncat de pe bicicletă după ce doi canguri mari au sărit pe șosea într-o porțiune de mare viteză, cu aproximativ […] © G4Media.ro.
18:20
Amenzi ce totalizează 37.000 de lei aplicate de jandarmi la manifestările de Ziua Unirii Principatelor de la Focşani și Iași # G4Media
Jandarmii vrânceni au aplicat sancţiuni în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române desfăşurate în municipiul Focşani, transmite Agerpres. „Opt persoane au fost sancţionate cu amenzi în valoare totală de 9.000 lei pentru instigarea, iniţierea sau recurgerea la alte manifestări cu intenţia de zădărnicire ori tulburare a […] © G4Media.ro.
18:10
Peste 700.000 de locuinţe au rămas fără curent electric în Statele Unite în urma unei furtuni de iarnă extrem de puternice # G4Media
O furtună de iarnă de amploare care a lovit SUA a lăsat deja sute de mii de gospodării fără curent electric şi urmează să lovească mai târziu în cursul zilei de duminică New York, Philadelphia şi Washington, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Statele Mississippi, Louisiana şi Texas sunt cele mai afectate, cu […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:50
Regula „24 de ore” salvează relații, dar experții avertizează că nu funcționează fără acest pas esențial # G4Media
Există un termen-limită și pentru nemulțumirile din cuplu. Aceasta este logica din spatele „regulii de 24 de ore”, o strategie devenită virală care promite să oprească certurile prelungite și chiar să salveze relații aflate pe marginea prăpastiei, scrie The New York Post. Ideea este simplă: dacă partenerul a făcut ceva care te-a deranjat, adu subiectul […] © G4Media.ro.
17:30
Menopauza este cunoscută mai ales pentru bufeuri și schimbări de dispoziție, însă poate veni și cu o serie de simptome mai puțin discutate, inclusiv modificări ale pielii, scrie Fox News. Studiile arată că majoritatea femeilor se confruntă cu probleme dermatologice pe măsură ce înaintează în vârstă, în special cu una pe care multe nu au […] © G4Media.ro.
17:00
Emisarii americani fac presiuni asupra Israelului să redeschidă punctul de trecere de la Rafah, între Gaza și Egipt # G4Media
Emisarii preşedintelui american Jared Kushner şi Steve Witkoff l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de la Rafah între Gaza şi Egipt, cu prilejul unor convorbiri de la Ierusalim, au relatat duminică media israeliene, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Ali Shaath, numit recent administrator al Gaza în cadrul planului lui […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:50
Zeci de arestări în Regatul Unit după pătrunderea unor manifestanţi într-o închisoare londoneză # G4Media
Nu mai puţin de 86 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de intruziune după ce manifestanţi au pătruns în incinta unei închisori londoneze în semn de susţinere a unui propalestinian aflat în greva foamei, a anunţat duminică poliţia britanică, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Grupul „protesta în semn de susţinere a […] © G4Media.ro.
16:50
Răspunsul poate depinde de motivul pentru care o faci, în primul rând. Într-un studiu recent care a folosit smartphone-uri pentru a urmări obiceiurile de somn ale peste 21.000 de adulți din întreaga lume, timp de șase luni, cercetătorii au observat o tendință poate deloc surprinzătoare. După mai mult de jumătate dintre nopțile analizate, participanții au […] © G4Media.ro.
16:50
Comitetul Politic al USR a validat propunerile de modificare a statutului care vor fi dezbătute la Congres # G4Media
Comitetul Politic al USR a dezbătut duminică, 25 ianuarie, timp de patru ore, aproape 100 de amendamente și propuneri de îmbunătățire a statutului partidului. „Procesul de dezbatere s-a desfășurat într-un cadru transparent, democratic și incluziv, reflectând consensul majoritar asupra nevoii de reformă și modernizare a partidului, în acord cu realitățile politice actuale și cu obiectivul […] © G4Media.ro.
16:40
Ministrul Apărării: România va produce arme de asalt / Infanteria va fi dotată cu o mașină de luptă de ultimă generație / 21 de proiecte finanțate prin SAFE vizează înzestrarea armatei și cumulează 11,68 miliarde de euro # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit într-un interviu pentru Digi24 despre investițiile în apărare pe care România le va face în 2026, dar și despre principalele obstacole care ne împiedică să accesăm fondurile europene prin programul SAFE. „Din cele 34 de proiecte care acoperă tot spectrul, 21 sunt pentru înzestrarea pură a armatei. Cumpărăm, producem, […] © G4Media.ro.
16:20
Narcisismul a devenit un termen-umbrelă folosit pentru a descrie o gamă largă de comportamente frustrante. Iată câteva concepții greșite despre ce înseamnă, de fapt, conform The New York Times. Pe TikTok, nu duc lipsă sfaturile despre cum să identifici un narcisist. Caută „agresivitatea pasivă”, sugerează un influencer. Un narcisist este cineva care „creează dependență emoțională”, […] © G4Media.ro.
16:00
Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026 au fost anunțate. Candidații din toate cele 24 de categorii ale celei de-a 98-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film au fost dezvăluiți joi dimineață, în cadrul unei prezentări live organizate la Samuel Goldwyn Theater al Academiei, în Los Angeles, scrie ABC News. Actrița nominalizată la Oscar Danielle Brooks […] © G4Media.ro.
15:40
Pe măsură ce igiena somnului devine un adevăr general acceptat, tot mai mulți adulți apelează la consultanți one-to-one pentru sprijin. Înainte de a apela la un coach de somn pentru adulți, Thorsten petrecuse nenumărate ore răsfoind sfaturi online despre cum să doarmă mai bine, scrie The Guardian. A citit și a pus în practică aproape […] © G4Media.ro.
15:30
Ciudata campanie de lansare a primului sortiment nou de Nutella din ultimii 60 de ani / Compania Ferrero pare că testează piața # G4Media
Anunțată deja încă de anul trecut, Nutella Peanut a celebrei companii Ferrero pare să fi ales o strategie contraintuitivă pentru a își face debutul pe piață. Prima Nutella nouă în decurs de 60 de ani, noua versiune combină Nutella clasică și untul de arahide și ar fi trebuit să se lanseze inițial pe piața americană […] © G4Media.ro.
15:20
Autorităţile din regiunea rusă Murmansk, situată aproape în întregime în regiunea arctică, au declarat duminică starea de urgenţă din cauza întreruperilor de curent la scară largă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „În ciuda faptului că au lucrat non-stop, specialiştii de la Rosseti (compania naţională de electricitate) nu au reuşit să restabilească alimentarea […] © G4Media.ro.
15:20
Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA, a remarcat duminică Institutul Economic German (IW), informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Grupul de experţi pro-business a […] © G4Media.ro.
15:00
Proprietarii de baruri și experții în sănătate comportamentală spun că munca remote și noile priorități au redefinit socializarea de după serviciu. Happy hour-ul era, odinioară, un motor sigur pentru baruri și restaurante. De la pandemia de Covid-19 încoace, această certitudine s-a estompat, scrie Fox News. Munca de la distanță, programele flexibile și schimbarea obiceiurilor sociale […] © G4Media.ro.
15:00
Un bucureştean a depus plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica pentru fals în declaraţii şi abuz în serviciu întrucât livrează apă rece în loc de caldă # G4Media
Sebastian Matişan din Bucureşti a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica pentru fals în declaraţii şi abuz în serviciu, potrivit plângerii consultate de G4Media.ro. Bucureşteanul acuză conducerea Termoenergetica că minte atunci când susţine că livrează apă caldă şi agent termic în condiţiile în care, în realitate, livrează apă rece şi agent termic […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:50
Surse CNN: Trump este frustrat că haosul din Minnesota îi subminează mesajul privind imigrația # G4Media
La un an de la preluarea mandatului, criza de imagine a administrației Trump se adâncește pe fondul revoltelor violente din Minnesota, declanșate după ce doi civili au fost uciși de agenți federali în mai puțin de trei săptămâni. Potrivit CNN, incidentele au generat proteste masive în Minneapolis și au pus sub semnul întrebării sprijinul public pentru […] © G4Media.ro.
14:50
Noi detalii despre starea de sănătate a legendarului Michael Schumacher: Nu este imobilizat la pat și se poate deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, potrivit Daily Mail # G4Media
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher au apărut în presa britanică, după accidentul grav produs la schi pe 29 decembrie 2013 în care a suferit mai multe leziuni cerebrale. Un material Daily Mail dezvăluie că legendarul pilot de Formula 1 nu este imobilizat la pat. Din păcate, aceasta este poate cea […] © G4Media.ro.
14:30
Cea mai dificilă parte a vieții de miliardar în California: să demonstrezi că ai plecat cu adevărat # G4Media
Consilierii recomandă să lași „urme”, de la un mesaj de tipul „ne-am mutat” pe felicitările de Crăciun până la renunțarea la clubul exclusivist. Și da, chiar trebuie să ieși din country club, conform The Wall Street Journal. O posibilă taxă pentru miliardari îi face pe unii dintre cei mai bogați californieni să se gândească serios […] © G4Media.ro.
14:20
Londra anunță crearea unui „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale # G4Media
Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat sâmbătă crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, informează AFP preluată de Agerpres. Acest anunţ vine în contextul în care Mahmood urmează […] © G4Media.ro.
14:10
Ninsoarea abundentă, lapoviță și ploaie înghețată amenință aproape 180 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația SUA, pe o suprafață care se întinde din sudul Munților Stâncoși până în Noua Anglie, a anunțat sâmbătă seară Serviciul Național de Meteorologie. Acesta a avertizat oamenii să se pregătească pentru o serie de zile geroase, […] © G4Media.ro.
14:10
Cele 5 lucruri pe care cuplurile ar trebui să le facă în fiecare weekend pentru a-și menține relația sănătoasă, potrivit unui expert # G4Media
Un terapeut de cuplu explică cele cinci lucruri pe care partenerii fericiți le fac în weekend pentru a-și păstra relația solidă, iar unele dintre ele ar putea surprinde, conform The New York Post. Amy Morin, gazda podcastului Mentally Stronger, a dezvăluit lista într-o rubrică publicată pe CNBC, explicând că weekendurile sunt esențiale pentru ca un […] © G4Media.ro.
14:10
Consilierul prezidențial Radu Burnete, după Davos: România trebuie să își reinventeze diplomația economică, să sprijine expansiunea companiilor și să își întărească apărarea într-o lume tot mai instabilă # G4Media
România trebuie să își reinventeze rapid diplomația economică, să sprijine extinderea companiilor românești în regiune, să reformeze profund companiile de stat și să își consolideze capacitatea militară și fiscală pentru a face față unei lumi tot mai instabile, avertizează consilierul prezidențial Radu Burnete, într-o analiză amplă publicată după participarea la Forumul Economic Mondial de la […] © G4Media.ro.
14:00
Poziția lui Arne Slot pe banca tehnică a lui Liverpool este din ce în ce mai mult pusă la îndoială după o jumătate de sezon sub așteptări, iar cotidianul spaniol AS dezvăluie că oficialii din Merseyside deja l-au contactat pe Xabi Alonso să preia cârmele din vară la Anfield. Deși în presă se vehiculează că […] © G4Media.ro.
14:00
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciţii militare, însoţit de înalţi oficiali militari, într-o nouă zi dedicată activităţilor de apărare a ţării, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, informează EFE preluată de Agerpres. „Acestea (exerciţii militare) capătă o importanţă semnificativă în acest moment (…) având în vedere ofensiva hegemonică desfăşurată de […] © G4Media.ro.
13:40
Zelenski le cere aliaților mai multe capacităţi de apărare antiaeriană ca răspuns la atacurile ruseşti # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, informează AFP preluată de Agerpres. „Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, […] © G4Media.ro.
13:30
3 schimbări simple de stil de viață ar putea adăuga aproape un deceniu vieții tale, arată un studiu # G4Media
Ajustări minore ale somnului, mișcării și alimentației pot avea un impact major asupra longevității. Câteva modificări mici în rutina zilnică ar putea adăuga ani întregi vieții tale, conform Fox News. Schimbări combinate în ceea ce privește somnul, activitatea fizică și alimentația pot prelungi semnificativ durata vieții și anii trăiți în stare bună de sănătate, potrivit […] © G4Media.ro.
13:20
EXPLICATIV Ce este ICE și ce puteri au agenții săi de a face arestări și de a folosi forța # G4Media
Acțiunile de utilizare a forței de către Agenția pentru Imigrare și Vamă (ICE) sunt reglementate de o combinație între Constituția SUA, legislația americană și propriile orientări politice ale Departamentului Securității Interne, se arată într-o analiză BBC. Conform Constituției SUA, forțele de ordine „pot utiliza forța letală numai dacă persoana respectivă reprezintă un pericol grav pentru […] © G4Media.ro.
13:10
Novak Djokovic, în sferturile de finală la AO după retragerea lui Jakob Mensik: „Sunt foarte trist că nu pot să-l înfrunt pe idolul meu” # G4Media
Novak Djokovic (locul 4 ATP) a accesat sferturile de finală ale Australian Open, duminică, fără să joace pe Rod Laver Arena, după ce adversarul său, Jakub Mensik (locul 17 ATP), a anunțat duminică că o accidentare îi oprește din a continua turneul din Melbourne. Cehul, în vârstă de 20 de ani, a anunțat printr-o postare […] © G4Media.ro.
13:10
Pasagerii mai supli ar putea scădea greutatea aeronavelor și consumul de combustibil, spun analiștii. Biletele de avion ar putea deveni mai ieftine ca urmare a scăderii în greutate a pasagerilor, potrivit unei teorii recente, scrie Fox News. Analiștii de la firma financiară Jefferies estimează că utilizarea pe scară mai largă a medicamentelor anti-obezitate de tip […] © G4Media.ro.
13:00
Numărul morţilor ca urmare a revoltelor care au zguduit Iranul săptămâni la rând ar putea depăşi 30.000, a informat revista Time, transmite duminică dpa preluată de Agerpres. „Până la 30.000 de oameni” ar fi putut fi ucişi de forţele de securitate iraniene numai pe 8 şi 9 ianuarie, când ţara a fost scena unora dintre […] © G4Media.ro.
13:00
Se naște un copil. Înainte să ajungă măcar „pe Pământ”, în limbajul Instagramului, o scanare cu el ca făt, încă în uter, este deja urcată online pentru un public care așteaptă. Camera în care va dormi, pereții în tonuri pastel, mobilierul de nursery atent ales este prezentată în avans: un advertorial lipsit de protagonist. Apoi […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:40
Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: daune de un sfert de milion de euro pentru Muzeul Drents din Olanda # G4Media
La un an de la tristul eveniment al jafului tezaurului dacic din Muzeul Drents din micul orășel olandez Assen, reprezentanții muzeului spun că pagubele aduse muzeului se ridică la un sfert de milion de euro. Inclusiv să faci curățenie la locul dezastrului a ridicat nota de plată, transmite MEDIAFAX. Jaful tezaurului dacic de la Muzeul […] © G4Media.ro.
12:30
Rectorul-parlamentar Marilen Pirtea confirmă că hoții i-au spart casa, sâmbătă seara: Trebuie înăsprite pedepsele. Voi iniția modificări legislative în acest sens / Nu țin acasă bani și nici bunuri de valoare # G4Media
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a confirmat pentru Edupedu.ro că locuința sa a fost atacată de hoţi, sâmbătă seară. „E revoltător să ți se invadeze spațiul intim. Nu țin acasă bani, îi țin la bancă, și nici bunuri de valoare”, a declarat Pirtea. Acesta a precizat că nu era acasă „când s-a […] © G4Media.ro.
12:20
Un medic veterinar avertizează: Cinci rase de câini pe care NU le recomandă ca prim animal de companie pentru un stăpân începător # G4Media
Câinii aduc bucurie în viețile noastre, însă unii sunt mai costisitori decât ne-am imagina, astfel că un medic veterinar a dezvăluit ce rase nu ar deține ca prim proprietar al unui animal de companie. Cinci rase de câini pe care un medic veterinar NU le recomandă ca prim animal de companie Medicul veterinar Amir Anwary […] © G4Media.ro.
12:20
Cel puţin 25 de protestatari au fost arestaţi şi 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă, după ce un protest antiguvernamental la care au participat câteva mii de persoane a degenerat în ciocniri cu forţele de ordine în centrul oraşului Tirana, capitala Albaniei, informează EFE şi AFP preluate de Agerpres. Ministerul de Interne a […] © G4Media.ro.
12:10
Cum a transformat Paris Hilton „durerea și abuzul” în „cea mai importantă muncă” a vieții sale # G4Media
Una dintre cele mai fotografiate persoane ale anilor 2000, Paris Hilton privește înapoi asupra vieții și carierei sale sub lumina reflectoarelor în noul documentar muzical Infinite Icon: A Visual Memoir, scrie Sky News. Paris Hilton spune că „durerea și abuzul” la care a fost supusă în adolescență, în așa-numitele tabere de corecție comportamentală, au determinat-o […] © G4Media.ro.
11:40
Designerul Hermès își ia rămas-bun după 37 de ani, cu ultimul show de modă masculină la Paris # G4Media
Creatoarea de modă pentru linia masculină a Hermès, Véronique Nichanian, și-a prezentat sâmbătă, la Paris, ultima colecție după aproape patru decenii în această funcție. La 71 de ani, Nichanian se pregătește să predea ștafeta tinerei creatoare britanice Grace Wales Bonner, conform Reuters. Înainte de prezentarea din cadrul Paris Fashion Week, desfășurată în Palais Brongniart, starul […] © G4Media.ro.
11:30
Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului unde vor fi amplasate bazele militare americane în Groenlanda # G4Media
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveţia, cu NATO, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post, informează EFE potrivit Agerpres. Trump a răspuns afirmativ când a fost întrebat […] © G4Media.ro.
11:20
METEO: Cod galben de vânt puternic în 11 judeţe, până luni dimineaţă / Precipitaţii în 18 judeţe, de luni până marţi dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabilă de duminică după-amiaza, până luni dimineaţa, şi o alta de precipitaţii însemnate cantitativ pentru 18 judeţe, valabilă de luni dimineaţa, până marţi dimineaţa, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, de duminică, ora 14:00, până luni, ora 08:00, în Banat, […] © G4Media.ro.
11:20
Proteste la un centru de detenție a imigranților din Texas unde se află un băiat de cinci ani și tatăl său # G4Media
Zeci de familii de imigranți au protestat sâmbătă în spatele gardurilor unui centru de detenție din Texas, unde un băiat ecuadorian în vârstă de cinci ani și tatăl său au fost trimiși săptămâna aceasta, după ce au fost reținuți în Minnesota, transmite MEDIAFAX. Fotografiile aeriene realizate de Associated Press au arătat copii și părinți la […] © G4Media.ro.
11:10
Petrolierul Grinch, suspectat că aparține flotei fantomă rusești, a fost arestat în apropiere de Marsilia și pus „la dispoziția” justiției franceze # G4Media
Petrolierul suspectat că aparține flotei fantomă rusești și escortat de Marina franceză către coastele sudului Franței va fi pus la dispoziția justiției, potrivit prefecturii maritime din Mediterana. Nava era ancorată în noaptea de sâmbătă spre duminică în golful Fos, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Marsilia, potrivit site-ului specializat marinetraffic, scrie Le Figaro. Acest […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
10:50
Alvaro Arbeloa gustă din succes pe Ceramica și o urcă pe Real Madrid lider provizoriu în LaLiga: „Una dintre cele mai dificile deplasări” # G4Media
Real Madrid a trecut examenul complicat de pe Estadio de la Ceramica sâmbătă seara, desfășurat în compania celor de la Villarreal (2-0) și a trecut lider provizoriu în LaLiga până la meciul Barcelonei. Alvaro Arbeloa a găsit soluția prin care face Madridul să carbureze – după un debut pe banca tehnică de coșmar (eliminarea din […] © G4Media.ro.
10:50
Ce se știe despre uciderea lui Alex Pretti de către agenții federali în Minneapolis / Imaginile ar arăta că bărbatul era deja imobilizat când a fost împușcat # G4Media
Agenții federali au împușcat mortal un bărbat în Minneapolis sâmbătă, a doua persoană împușcată mortal în oraș în timpul campaniei de represiune a imigrației lansată de administrația Trump din această lună. Autoritățile locale l-au identificat pe bărbat ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, cetățean american care locuia în Minneapolis și lucra ca […] © G4Media.ro.
10:30
Restricţiile privind libertatea de mişcare a diplomaţilor ruşi în UE intră în vigoare astăzi # G4Media
Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări, informează dpa preluată de Agerpres. Când călătoresc în spaţiul Schengen în afara ţării gazdă, diplomaţii şi funcţionarii consulari ruşi, precum şi personalul şi membrii familiilor acestora, vor fi de acum […] © G4Media.ro.
