Prințul moștenitor al Arabiei Saudite va remodela proiectul NEOM din cauza costurilor

Donald Trump are la dispoziție patru scenarii de intervenție în Iran, de la lovituri simbolice și atacuri asupra aparatului de securitate, până la vizarea infrastructurii economice și eliminarea liderului suprem. Fără trupe la sol, orice acțiune trebuie să fie condusă de iranieni, nu de străini. Mobilizarea USS Abraham Lincoln în Golful Persic reflectă o strategie