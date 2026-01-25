Anglia lansează NPS, noul „FBI britanic” pentru securitate națională
MainNews.ro, 25 ianuarie 2026
Guvernul britanic anunță înființarea Serviciului Național de Poliție (NPS), un „FBI britanic" pentru gestionarea cazurilor complexe de terorism și crimă organizată. Această reformă majoră va unifica forțele de ordine și va permite polițiilor locale să se concentreze pe infracțiunile de proximitate, eficientizând resursele. Guvernul britanic va crea un „FBI național" pentru anchete complexe Serviciul Național
Sistemul eolian S2000 SAWES, dezvoltat în China, a reușit să genereze 385 kWh de energie la 2.000 de metri altitudine. Acest dirijabil futurist, cu o capacitate de producție de până la 3 megawați, promite o abordare inovatoare în captarea energiilor eoliene, transformând peisajul energetic global. Sistemul S2000 SAWES a generat 385 kWh de energie electrică
UEFA a blocat transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo București, jucătorul neputând evolua pentru o a treia echipă în acest sezon. El a fost trecut pe foaia de joc a Universității Craiova 1948, iar regulamentul UEFA interzice astfel de mutări. Bloctajul afectează planurile lui Dinamo pentru întărirea echipei. UEFA a respins transferul lui Vladislav Blănuță
Cel puțin 30.000 de protestatari au fost uciși în Iran în doar două zile, pe 8 și 9 ianuarie, conform oficialilor ministeriali. Regimul a fost copleșit, iar raportul depășește cu mult bilanțul oficial de 3.117. Situația evocă masacrarea a 33.000 de evrei în Ucraina în 1941. Protestele au crescut exponențial, iar răspunsul forțelor de securitate
Ion Țiriac a comentat despre greșelile Soranei Cîrstea în meciul de la Australian Open, criticând atât atitudinea jucătoarei, cât și ținuta Neomei Osaka. El a subliniat că o eroare crucială a influențat rezultatul meciului, sugerând că Sorana ar fi trebuit să plece după o așteptare prelungită. Detalii despre scandalul dintre cele două jucătoare. Ion Țiriac
Loto 6/49 din 25 ianuarie 2026 aduce un report impresionant de peste 3,51 milioane de euro la categoria I. În plus, reporturile pentru jocurile Joker și Noroc depășesc 9,62 milioane, respectiv 814.100 euro. Nu rata ocazia de a participa la extragerile de duminică pentru șansa de a câștiga premii uriașe! Trageri Loto 6/49, Noroc, Joker
Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat că România beneficiază de respect internațional, subliniind că președintele actual este mai respectat pe plan extern decât predecesorul său. El a evitat comentariile referitoare la intențiile lui Donald Trump privind Groenlanda, menționând că nu sunt benefice pentru țară. Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat că comentariile referitoare la intențiile
Nicușor Dan a participat la parastasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi" din Iași, marcând Ziua Unirii Principatelor Române. La ceremonie au fost oficiate rugăciuni și depuneri de coroane de flori, reunește oficialități locale și comunitatea. Imagini exclusive disponibile. Nicușor Dan, prezent la parastasul lui Alexandru Ioan Cuza, în biserica „Sfinții Trei
Vladimir Putin refuză negocierile de pace pentru Ucraina, insistând asupra cererilor maximaliste. Chiar dacă există discuții între SUA și Ucraina, Kremlinul continuă atacurile aeriene în timp ce promovează acuzații împotriva Ucrainei pentru a-și justifica acțiunile. Un conflict fără un angajament real pentru pace rămâne o realitate. Kremlinul refuză negocieri reale de pace până când nu
Un tânăr de 17 ani a fost reținut în București după ce a smuls geanta unei femei pe o stradă din Sectorul 4. Prejudiciul estimat este de aproximativ 3.000 de lei. Poliția a demarat o anchetă rapidă, bazată pe semnalmentele victimelor, iar adolescentul a fost prins în următoarea zi cu bunurile furate. Tânăr de 17
Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a calificat în sferturile de finală la Australian Open 2026, învingând-o pe Victoria Mboko. Novak Djokovic avansează și el, după retragerea lui Jakub Mensik din cauza unei accidentări. În sferturi, Sabalenka o va întâlni pe Iva Jovic, iar Djokovic pe câștigătorul meciului Fritz vs. Musetti. Arina Sabalenka s-a calificat în
Avocata AUR Silvia Uscov a pierdut procesul împotriva Guvernului Bolojan, contestând constituirea Comitetului de revizuire a legislației justiției. În trecut, ea a susținut că ratificarea Tratatului de la Lisabona este neconstituțională, promițând premisele ieșirii României din Uniunea Europeană. Silvia Uscov, avocata AUR, a pierdut procesul împotriva Guvernului Bolojan privind constituirea unui Comitet pentru revizuirea legislației
Liam, un copil de 5 ani, a fost reținut de agenții ICE în Minnesota și dus într-un centru de detenție din Texas împreună cu tatăl său. Incidentul a stârnit proteste din partea familiilor de imigranți, care solicită tratament uman și respect pentru drepturile copiilor. Criticile asupra politicilor anti-imigrație continuă să crească. Liam Conejo Ramos, un
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discuționat cu Eric Trump la Davos despre cooperarea economică și energetică. A subliniat rolul României în sectorul energetic, menționând proiecte majore cum ar fi extinderea Centralei de la Cernavodă. Aceasta întâlnire reprezintă un contact solid cu administrația Trump în ultimul an. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a discutat cu Eric Trump
O femeie de 74 de ani din Germania a provocat pagube de 40.000 de euro după ce a condus de pe scaunul pasagerului. Incidentul s-a petrecut într-o parcare din Baienfurt, unde mașina a zgâriat fațada magazinului și a lovit un alt vehicul. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. O femeie de 74 de
Nicolae Stanciu, internațional român, s-a despărțit recent de Genoa și a semnat cu Dalian Yingbo în China. Mijlocașul de 32 de ani este așteptat să sosească astăzi pentru a semna contractul. Venitul său anual va fi între 1.5 și 2 milioane de euro, plasându-l printre cei mai bine remunerați jucători români activi. Nicolae Stanciu, 32
Apple va lansa în 2026 un nou chatbot AI numit Campos, care va înlocui Siri pe iPhone, Mac și iPad. Aceasta va permite conversații fluente, căutări pe internet, generarea de imagini și analiza fișierelor. Siri va fi integrat în aplicații cheie, respectând confidențialitatea utilizatorilor. Apple va transforma Siri într-un chatbot AI numit Campos, lansat în
Austria reduce TVA-ul la alimentele de bază la 5% pentru a proteja puterea de cumpărare, în timp ce România crește TVA-ul la 11%, amplificând astfel presiunea asupra populației. Claudiu Năsui critică politica fiscală românească, spunând că statul prioritizează deficitul în detrimentul bunăstării cetățenilor. Austria reduce TVA-ul la alimentele de bază la 5% pentru a combate
Capitala Groenlandei, Nuuk, a fost lovită de o pană de curent majoră sâmbătă seara, cauzată de un accident și vânt puternic, conform furnizorului local Nukissiorfiit. Incidentul a afectat întreg orașul, dar alimentarea cu electricitate, apă și încălzire a fost restabilită duminică dimineața. Nuuk, capitala Groenlandei, a suferit o pană de curent pe scară largă sâmbătă
Românii contestă politica externă a lui Nicușor Dan: păreri despre Trump, Davos și NATO
Românii își exprimă nemulțumirea față de politica externă a președintelui Nicușor Dan, conform unui sondaj recent. Unii consideră că România nu ar trebui să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump, iar prezența sa la Forumul de la Davos este percepută ca esențială pentru imaginea țării. Încrederea în NATO rămâne majoritară în cazul unui
Dennis Man a dezamăgit în meciul PSV cu NAC Breda, fiind înlocuit la pauză de antrenorul Peter Bosz din cauza ineficienței. Deși a avut o ocazie notabilă, lovind bara, românul a primit o notă mică de 6,4 de la Sofa Score. PSV a smuls un punct în prelungiri, menținându-se în topul campionatului. PSV a remizat
Cod galben de ninsori, viscol, ploi torențiale și vijelii a fost emis de ANM pentru 18 județe, între 25 și 27 ianuarie. Intensificări ale vântului se așteaptă în Banat și Carpații Meridionali, cu rafale de 90-100 km/h. Județele afectate includ Arad, Timiș, Gorj, Vâlcea, și altele. Consultați prognoza meteo pentru detalii. Cod galben de ninsori,
Românii vulnerabili vor beneficia de un voucher de 100 de lei pentru plata gazelor, valabil șase luni, din octombrie până în martie. Ajutorul se acordă pentru a sprijini consumatorii cu facturi mari în sezonul rece, în contextul eliminării plafonării prețurilor de gaze. Bogdan Ivan a detaliat măsurile anticreștere. Românii vulnerabili vor primi un voucher de
Donald Trump are la dispoziție patru scenarii de intervenție în Iran, de la lovituri simbolice și atacuri asupra aparatului de securitate, până la vizarea infrastructurii economice și eliminarea liderului suprem. Fără trupe la sol, orice acțiune trebuie să fie condusă de iranieni, nu de străini. Mobilizarea USS Abraham Lincoln în Golful Persic reflectă o strategie
Descoperă „Plaha", serialul popular pe Netflix inspirat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care reflectă corupția și lupta pentru putere din Republica Moldova. Iulian Postelnicu, protagonistul serialului, discută despre impactul său
Consilierul prezidențial Radu Burnete afirmă că lumea post-1945 a dispărut, subliniind necesitatea unei redefinitions strategice pentru România. La Forumul de la Davos, el pledează pentru o transformare economică, o diplomatie agresivă și consolidarea puterii interne și externe a țării. România trebuie să își refolosească experiența din trecut pentru a prospera. Radu Burnete afirmă că ordinea … Articolul Radu Burnete: Lumea post-1945 s-a schimbat, trăim o mitologie comunistă apare prima dată în Main News.
Iva Jovic, la doar 18 ani, a impresionat la Australian Open, ajungând în sferturi fără a pierde vreun set. Cu o victorie uimitoare 6-0, 6-1 asupra Yulia Putintseva, tânăra jucătoare din SUA se pregătește de meciul decisiv împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka. O nouă stea în tenisul feminin! Iva Jovic, în vârstă de 18 ani, … Articolul Nouă stea la Australian Open: La 18 ani, doboară recorduri și favoriți apare prima dată în Main News.
Furia din Minneapolis crește după împușcarea lui Alex Pretti de către agenții ICE. Proteste masive au avut loc în urma morții sale, iar familia denunță minciunile administrației Trump. Tensiunile continuă în oraș, cu acuzații de violență și abuz din partea agenților federali în contextul operațiunilor anti-imigranți. Moartea lui Alex Pretti, împușcat de agenții ICE în … Articolul Furie în Minneapolis: Familie denunță minciunile administrației Trump după împușcare apare prima dată în Main News.
Guvernul a adoptat un proiect de lege ce permite participarea online la procese, conform reglementărilor europene. Acest act normativ facilitează accesul la justiție prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, asigurând securitatea și confidențialitatea datelor, în conformitate cu legislația națională. Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru digitalizarea justiției, conform reglementărilor europene Proiectul permite participarea online … Articolul Digitalizare în justiție: Participare online la procese prin lege inovatoare apare prima dată în Main News.
Jucătoarea croată de tenis Jana Fett a fost suspendată temporar după ce testele antidoping au reconfirmat prezența a trei substanțe interzise: ostarina, LGD-4033 și GW501516. Aceste substanțe au efecte anabolice și sunt asociate cu riscuri grave pentru sănătate. ITIA confirmă suspendarea, dar Fett nu a contestat încă decizia. Jucătoarea croată Jana Fett a fost suspendată … Articolul Simona Halep suspendată din nou pentru dopaj cu trei substanțe interzise apare prima dată în Main News.
Plafonarea prețului gazelor naturale va fi eliminată pe 31 martie 2026, după un process treptat, anunță ministrul energiei, Bogdan Ivan. În piață, există deja oferte competitive. Ministerul a implementat măsuri preventive pentru a evita creșteri semnificative ale facturilor, diferit față de energia electrică. Plafonarea prețului la gaze naturale se va încheia treptat din 31 martie … Articolul Dispare plafonarea la gaze din 31 martie, facturi mai mari pentru români apare prima dată în Main News.
Un tânăr de 16 ani din Cannes, Franța, a provocat un accident cu Porsche-ul părinților în timp ce era urmărit de poliție. Conducând cu viteză mare, adolescentul a pierdut controlul vehiculului. Ambii minori au fost reținuți și plasați în arest preventiv, iar incidentul a generat o dezbatere în media locală. Un adolescent de 16 ani … Articolul Accident provocat de un tânăr de 16 ani, urmărit de poliție în Franța apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan afirmă că SUA rămân un partener strategic esențial pentru România, subliniind importanța relației transatlantice. În urma unei întâlniri la Bruxelles, el a menționat că este vital să se evite escaladarea tensiunilor și să se revină la dialog constructiv pentru securitatea în Uniunea Europeană. Nicușor Dan subliniază importanța SUA ca partener strategic esențial pentru … Articolul Nicușor Dan: SUA, partener strategic esențial pentru stabilitate globală apare prima dată în Main News.
Imaginile video surprind momentul tragic în care Alex Pretti, asistent medical din Minneapolis, este împușcat de agenți federali în timp ce era imobilizat la pământ. Incidentul contrazice versiunea oficială a autorităților, generând proteste și apeluri la justiție. Uciderea sa este a treia din luna ianuarie. Imagini video arată cum Alex Pretti a fost împușcat de … Articolul Alex Pretti, pus la pământ și împușcat de agenții federali – Imagini șocante apare prima dată în Main News.
Franța și Portugalia au oferit un meci spectaculos la Euro 2026, înregistrând un record de 84 de goluri. Victory 46-38 a Franței a stabilit un nou standard pentru turneele finale de handbal. Cu un prim sfert dominant de 28-15, jocul a fost marcat de un atac impresionant din partea ambelor echipe, ridicând ștacheta în handbalul … Articolul Franța și Portugalia stabilizează un record de goluri la Euro 2026 apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a subliniat solidaritatea Uniunii Europene cu Danemarca și Groenlanda și intenția de a investiga apărarea zonei arctice. Discuțiile au inclus și subiecte precum tarifele, Ucraina și Gaza, evidențiind lipsa de consens pe tema Gazei, dar dorința de implicare a Europei în procesul de pace. Uniunea Europeană reafirmă solidaritatea cu Danemarca și Groenlanda … Articolul Concluziile Consiliului European: Nicușor Dan susține Danemarca și Groenlanda apare prima dată în Main News.
Informații despre panică în conducerea interimară a Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro. O înregistrare scursă dezvăluie amenințările din partea SUA și eforturile oficialilor de a menține puterea. Delcy Rodríguez subliniază unitatea și cooperarea cu Washingtonul în contextul tensiunilor interne. O înregistrare scursă dezvăluie o întâlnire între oficiali venezueleni și susținători pro-guvernamentali după capturarea lui … Articolul Panica în conducerea interimară după arestarea lui Maduro, amenințări din SUA apare prima dată în Main News.
Ceața densă și poleiul afectează circulația pe autostrăzile din România, vizibilitatea scăzând sub 200 de metri în 19 județe, inclusiv Argeș, Brașov și Constanța. Avertizări ANM Cod galben pentru ghețuș și chiciură. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să folosească sistemele de iluminare. Ceață densă afectează circulația în 19 județe din România și … Articolul Ceață și polei pe autostrăzile României: județele cu vizibilitate redusă apare prima dată în Main News.
Președintele ucrainean Zelenski anunță discuții constructive cu Rusia și SUA la Abu Dhabi, având loc întâlniri trilaterale. Deși nu s-a ajuns la un acord, oficialii au remarcat progrese în cadrul negocierilor. O nouă întâlnire este programată să aibă loc săptămâna viitoare, cu speranțe de avansare în soluționarea conflictului. Președintele ucrainean Zelenski a declarat că întâlnirile … Articolul Negocieri neașteptate între ruși și ucraineni la Abu Dhabi: ce urmează? apare prima dată în Main News.
Cristi Chivu își plătește datoriile către Jose Mourinho după ce antrenorul portughez a criticat alegerea sa ca tehnician al Inter. Mourinho a afirmat că numirea antrenorilor fără experiență este o surpriză, subliniind dificultățile întâmpinate recent la Benfica. Chivu răspunde criticilor și se concentrează pe succesul echipei sale. Jose Mourinho critcă alegerea lui Cristi Chivu ca … Articolul Cristi Chivu își plătește datoriile, refuzând criticile lui Jose Mourinho apare prima dată în Main News.
Bărbat de 80 de ani descoperit în subsolul unei case din Helsinki, trăind în condiții degradante timp de 20 de ani. Autoritățile investighează posibilele abuzuri și exploatarea sa de către locatarii casei. Cazul ridică suspiciuni de trafic de persoane și viață precară, bărbatul fiind plasat în îngrijirea instituțiilor competente. Bărbat de 80 de ani găsit … Articolul Octogenar descoperit după 20 de ani în subsolul din Helsinki apare prima dată în Main News.
Vânzarea de medicamente ilegale în târguri și pe internet crește rapid, punând în pericol sănătatea românilor. Produse expirate, fără prospect și garanție, pot provoca intoxicații sau chiar deces. Medicii avertizează asupra riscurilor. Alege întotdeauna farmaciile autorizate pentru siguranța ta. Vânzarea de medicamente aduse din străinătate în târguri se intensifică, cu prețuri mici atrăgând cumpărătorii. Produsele, … Articolul Pericolele medicamentelor ilegale vândute online și în târguri apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a declarat că există bătălii mai importante decât acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Prioritățile sale includ consolidarea justiției și combaterea evaziunii fiscale. Încercările de a submina procedurile legale privind numirea șefilor parchetelor sunt denunțate de PSD. Nicușor Dan a declarat că preferă să se concentreze pe bătălii mai importante, … Articolul Nicușor Dan: „Acuzațiile de plagiat nu sunt priorități esențiale” apare prima dată în Main News.
Leo Grozavu, antrenorul FC Botoșani, a avut o reacție dură la adresa arbitrului Marcel Bîrsan după meciul pierdut în fața Universității Craiova. Sancționat rapid cu cartonaș galben, Grozavu a acuzat arbitrajul și a subliniat tendința lui Bîrsan de a fi autoritar, stârnind controverse în jurul deciziei sale. Leo Grozavu, antrenorul FC Botoșani, a atacat dur … Articolul Leo Grozavu îl desființează pe Marcel Bîrsan după Craiova – Botoșani apare prima dată în Main News.
Descoperă cele șapte greșeli pe care trebuie să le eviți la interviul de angajare. Învață cum să te pregătești eficient, cum să îți prezinți profesionlismul online și să alegi ținuta potrivită. Află importanța mesajului de mulțumire și sfaturile utile pentru a face o impresie pozitivă recrutorilor. Fă cercetări despre companie înainte de interviu Alege o … Articolul Șapte greșeli de evitat la interviul de angajare: ghid de etichetă business apare prima dată în Main News.
Casa Albă a generat o imagine cu Donald Trump și un pinguin în Groenlanda, provocând critici, deoarece pinguinii nu trăiesc în această regiune. Această eroare a fost subliniată de cercetători și autorități, iar reacțiile ironice au apărut pe rețelele sociale. Situația subliniază confuziile din comunicarea oficială. Casa Albă a publicat o fotografie generată de inteligența … Articolul Trump și un pinguin în Groenlanda: Specie neadaptată peisajului arctic apare prima dată în Main News.
Sute de persoane semnează o petiție pentru demiterea Ministrului Culturii, András Demeter, acuzându-l de management defectuos și prejudicierea sectorului cultural. Protestele din fața ministerului reflectă nemulțumirile lucrătorilor din cultură legate de subfinanțare, salarii mici și lipsa unei viziuni coerente. Sute de persoane semnează o petiție pentru demiterea Ministrului Culturii, András Demeter, acuzând management defectuos Protestele … Articolul Controversele din jurul demiterii Ministrului Culturii András Demeter apare prima dată în Main News.
O bază de date cu 149 de milioane de date de autentificare, inclusiv 48 de milioane de credențiale Gmail, a fost expusă online. Cercetătorul Jeremiah Fowler a descoperit că informațiile au fost colectate prin malware și keylogging. Utilizatorii sunt sfătuiți să-și protejeze dispozitivele și conturile. 149 de milioane de date de autentificare, inclusiv 48 de … Articolul 149 de milioane de date de autentificare Gmail expuse online apare prima dată în Main News.
Filipe Coelho a adus Universitatea Craiova pe primul loc în Liga 1, după o victorie de 2-0 împotriva FC Botoşani. Tehnicianul a subliniat importanța tacticii în repriza a doua și a mulțumit suporterilor pentru sprijin. Detalii despre cartonașul galben și reacțiile sale găsiți în articolul complet. Filipe Coelho a adus Universitatea Craiova pe primul loc … Articolul Coelho, după victoria cu Botoșani: ‘Scorul reflectă realitatea jocului!’ apare prima dată în Main News.
Doi adolescenți din Timiș au fost arestați pentru uciderea colegului lor, Mario, din cauza invidiei pentru bunurile sale precum o trotinetă electrică și un ATV. Crima a fost planificată timp de o lună, iar un al treilea băiat de 13 ani este cercetat în libertate. Expertiza psihiatrică este în desfășurare. Doi adolescenți din Timiș, în … Articolul Motivele crimei din Timiș: adolescenți, trotinetă electrică și ATV apare prima dată în Main News.
