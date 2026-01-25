Bogdan Ivan discută cu Eric Trump la Davos: contact relevant cu administrația Trump

04:10

Crima șocantă a lui Mario Alin Berinde a stârnit apeluri pentru schimbarea legislației privind minori. Dan Negru susține că pedepsele pentru infracțiuni comise de minori trebuie să fie mai aspre pentru a descuraja violența. Consideră că legislația românească este prea blândă și necesită reforme urgente pentru protejarea societății. Dan Negru solicită modificarea legislației pentru minori